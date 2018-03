Es „luthert“ allerorten: Ausstellungen zur Reformation

Zum 500. Mal jährt sich am 31. Oktober 2017 der Tag, an dem Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlichte. Der Legende nach hat der Reformator sie an die Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen. Ob er wirklich den Hammer schwang? Egal. Die Schläge hallen nach. Es „luthert“ allerorten. Die Reformation ist das Ausstellungsthema Nummer eins. „Mensch Luther“ ist in Karlsruhe angesagt. In Baden-Baden gibt es eine „Reformation mit Hindernissen“. Bretten macht in Reformations-Souvenirs. Und nach Stuttgart sollte man auch noch fahren. Denn die jetzt gestartete Ausstellung über die „Reformation in Württemberg“ lohnt sich auch für geschichtsbewusste Badener. Die ehemaligen Klöster Maulbronn, Alpirsbach und Bebenhausen schwelgen ebenfalls in „Freiheit – Wahrheit – Evangelium“.

Württemberg – Vorreiter in Sachen Reformation

Man muss es ja zugeben. Württemberg hatte die Nase vorn. Zumindest, was die Reformation angeht. Während sich die badischen Markgrafschaften noch in einer Art „konfessionellem Schwebezustand“ befanden, machte Ulrich von Württemberg Nägel mit Köpfen: Er führte 1534 in seinem Herzogtum die Reformation ein.

Baden-Durlach zog nach

Württemberg gehörte zu den ersten Territorien, die offiziell den Lehren Martin Luthers folgten. Markgraf Karl II. von Baden-Durlach wartete hingegen den Augsburger Religionsfrieden ab. Als „Spätling“ entschied er sich erst 1556 für die Reformation lutherischer Prägung. Die neue Kirchenordnung, die er verkündete, orientierte sich stark am württembergischen Vorbild.

Original Papst-Bulle in Stuttgart zu sehen

Nicht nur deshalb lohnt sich ein Besuch in der Ausstellung „Freiheit – Wahrheit – Evangelium. Reformation in Württemberg“ im Kunstgebäude Stuttgart. Zu sehen ist dort eines von drei originalen Exemplaren der päpstlichen Bann-Androhungsbulle gegen Martin Luther aus dem Jahr 1520. Sie wird nämlich vom Landesarchiv Baden-Württemberg gehütet. Und das hat die Ausstellung konzipiert.

Neben außergewöhnlichen Stücken aus den eigenen Beständen präsentiert das Archiv viele wertvolle Leihgaben. Ein Prunkstück stammt aus der Würzburger Deutschhauskirche: Das kleine Porträt zeigt Martin Luther am Anfang seiner Wirkungszeit. Und zwar vor Goldgrund – eine Darstellung, wie man sie in der alten Kirche von Heiligenbildern kannte. Auch der Sound der Reformationszeit wird lebendig: Musik, Lieder und Stimmen der Reformation bringen die Ausstellung zum Klingen.

Außenstellen der Reformationsschau in drei Klöstern

Einige Kapitel der Schau, die den den Blick auf die dramatischen Anfänge der Reformation richtet, wurden ausgelagert. Und zwar in die ehemaligen Klöster Maulbronn, Alpirsbach und Bebenhausen: Am Originalschauplatz erfährt man, welche Folgen die Reformation im frühen 16. Jahrhundert fürs Klosterleben hatte.

Hier gibt es weitere Infos zur Ausstellung „Freiheit – Wahrheit – Evangelium. Reformation in Württemberg“.

„Reformation mit Hindernissen“ in Baden-Baden

Die Markgrafschaft Baden-Baden nahm eine andere Entwicklung als Württemberg und Baden-Durlach. Die ehemalige Residenzstadt Baden-Baden gilt als „stockkatholisch“. Dabei blieb die Stadt an der Oos von Martin Luthers Thesenanschlag vor 500 Jahren keineswegs unberührt. Doch Baden-Baden erlebte eine Reformation mit Hindernissen. Und dabei ging es bisweilen um Leib und Leben. Denn letztlich wurde Baden-Baden eine Bastion der Gegenreformation. Über das Schicksal der evangelischen Minderheit berichtet noch bis 5. November 2017 eine Sonderausstellung im Stadtmuseum Baden-Baden. Prunkstück dieser kleinen Schau ist ein Original-Brief, den Luther an seinen Mitstreiter Melanchthon geschrieben hat.

Hier geht es zu einem ausführlichen Bericht über die Ausstellung in Baden-Baden.

„Mensch Luther“ – Zeitreise in der Matthäuskirche Karlsruhe

Eine Zeitreise mitten ins Reformationsgeschehen – das ist jetzt in der Matthäuskirche in Karlsruhe möglich. „Mensch Luther“ heißt die dort gezeigte Sinnenausstellung. Annette und Lutz Barth haben sie im Auftrag der Evangelischen Landeskirche konzipiert. Ein Knecht oder eine Magd Luthers führen die Besucher in Gruppen durch zentrale Ereignisse, wie sie vor 500 Jahren stattgefunden haben (könnten). Der Reformationszeit nachempfundene Kulissen, Hörszenen und interaktive Elemente sprechen alle Sinne an. Der Innenraum der Kirche wurde für die Inszenierung umgebaut.

Ein Besuch von „Mensch Luther“ ist nur nach Anmeldung im Rahmen von Führungen möglich (bis 19. November 2017). Geplant sind 600 Führungen für jeweils 25 Besucher. Die Ausstellung war bereits in der Pforzheimer Schlosskirche zu sehen. Dort haben sich mehr als 5 000 Frauen, Männer und Kinder auf die Zeitreise begeben.

Weitere Informationen zur Ausstellung „Mensch Luther“ gibt es hier.

Kurioses Gedenken in Bretten

Ein kleiner Luther fürs Wohnzimmer – das evangelische Bürgertum des 19. Jahrhunderts hat so etwas geschätzt. Man trank aus Bechern, die Bilder der Reformatoren zeigen, stellte Zimmerdenkmale auf und legte Schaumedaillen in die Vitrine. „Gedenkstücke im Melanchthonhaus: interessant, kurios, unterhaltsam“. Unter diesem Motto werden am Geburtsort von Luthers Mitstreiter Philipp Melanchthon in Bretten bis 29. Oktober 2017 „Reformationssouvenirs“ präsentiert. Die kleine Schau zeigt Objekte zwischen Kitsch und Kunst aus dem Bestand des Melanchthonhauses. Auch eine Melanchthon-Handpuppe gehört dazu. Viele der Memorabilien werden jetzt erstmals ausgestellt.

Hier geht es zum Melanchthonhaus.