Regenbogen gegen Corona: Fotogalerie mit Bildern der kleinen BNN-Leser

Anzeige

Ohne die Freunde in der Schule, das Training im Fußballverein oder den Kuchen bei Oma und Opa langweilen sich zur Zeit viele Kinder. Um etwas Farbe in die Corona-Tristesse zu bringen, malen die Kleinen bunte Regenbogen. Viele der kleinen BNN-Leser haben uns ihre Werke zugeschickt. In der Fotogalerie sind einige der kreativsten Regenbogen zu finden.

Die Idee, Regenbogen in der Corona-Krise zu malen, fing in Italien und Spanien an. Die fertigen Werke hingen die Kinder ans Fenster, wo sie andere beim Spaziergang zählen konnten. Die Botschaft: Wir bleiben zuhause. Auch in Deutschland teilen mittlerweile viele Eltern in den sozialen Medien die Werke ihrer Kinder unter dem Hashtag #RegenbogenGegenCorona.

Die Regenbogen der kleinen BNN-Leser

Viele der ganz kleinen BNN-Leser machen bei der Aktion mit. Die Redaktion hat nach den selbstgemalten Regenbogen gefragt – und viele schöne Exemplare bekommen. Vielen Dank für alle Einsendungen! Umso schwerer fiel es, eine Auswahl zu treffen.

In Ettlingen, Grünwettersbach und Leopoldshafen haben viele Kinder ihre Stifte gezückt. Mit den bunten Werken wollen sie anderen Menschen, denen die Einsamkeit in Zeiten von Corona schwerfällt, helfen.

Rührende Geschichten in Zeiten des Coronavirus

So mailt ein Leser an die Redaktion, dass ihm seine Nachbarskinder ein Regenbogen-Bild vor die Tür gelegt haben. Über diese Aufmerksamkeit habe er sich sehr gefreut.

Vor Corona war alles viel schöner

Johanna aus Grünwettersbach hat gleich zwei Regenbogen gemalt – einer hängt drinnen in ihrem Zimmer und einer draußen für die vorbeilaufenden Spaziergänger. Ihr Vater schreibt, dass sie in diesen Tagen oft an ihrem offenen Fenster steht und sich mit den anderen Kindern, die gegenüber wohnen, unterhält.

Auch interessant: Corona und Kinder – Gehäkeltes Virus soll die Angst vertreiben

Das gemeinsame Spielen auf der Straße fällt derzeit leider aus. Auch Emma aus Bochum fehlen ihre Freunde. Sie sagt in diesen Tagen oft einen Satz, wie ihre Mutter berichtet: „Vor Corona war alles viel schöner.“

Jacqueline Neimayer schickte das Werk ihres Sohnes Milo. Sie schreibt, dass der Vierjährige beim Malen zu ihr sagte, er müsse sich ganz viel Mühe geben. Wenn der Regenbogen schön werde, könne er das Virus damit vertreiben. „Dann kann ich ganz schnell wieder meine Omas und Opas und meine Freunde sehen“, zitiert sie ihren Sohn. Die Regenbogen bringen schon jetzt ein bisschen mehr Heiterkeit in den Alltag.