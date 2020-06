Anzeige

Sie feiert an diesem 5. Juni ihren 80. Geburtstag: die frühere Regierungspräsidentin Gerlinde Hämmerle. Im BNN-Gespräch erinnert sich die SPD-Politikerin an „Gänsehaut-Momente“ in der Zeit als Bundestagsabgeordnete – und an ihre geliebten Auftritte als Polit-Kabarettistin.

Sie gilt als humorvoll und bodenständig: die frühere Regierungspräsidentin und SPD-Politikerin Gerlinde Hämmerle. An diesem Freitag, 5. Juni, feiert sie den 80. Geburtstag. Dass der Ehrenempfang der Stadt wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde, trägt sie mit uneitler Gelassenheit. Was sie aber vermisst, ist das unbeschwerte, wuselige öffentliche Leben.

„Im Café und in der Straßenbahn zuzuhören, was die Leute über Politik sagen, ist besser als jede Veranstaltung“, sagt Hämmerle. In der großen Politik fand sie manches realsatirisch. Ihr liebster Job in Bonn: Mitglied im Parlaments-Kabarett. Geschätzt wird sie aber auch für ihre Geradlinigkeit.

Auch interessant: Karlsruher Parteigrößen sehen neues Führungs-Duo der SPD positiv

Mit 46 zog Hämmerle in den Bundestag ein

Hans-Jochen Vogel erfasste offenbar rasch, mit wem er es da zu tun hatte, als Gerlinde Hämmerle neu in den Bundestag einzog. Die Lehrerin und Stadträtin aus Karlsruhe war damals 46 Jahre alt. Hämmerle erinnert sich noch gut daran, wie die graue Eminenz der SPD sie damals begrüßte.

„Er hat zu mir gesagt: ,Ich bin froh – ich brauche jemanden, der mit den Füßen auf dem Boden steht und nicht mit dem Kopf in den Wolken hängt“, erzählt die frühere SPD-Politikerin und Regierungspräsidentin mit einem Anflug von Schmunzeln und Rührung.

Nein, dieser Charakterbeschreibung widerspricht sie nicht. 80 Jahre alt wird Hämmerle an diesem Freitag. An Bodenständigkeit hat sie nichts eingebüßt. An Temperament schon gar nichts.

Freundschaftliche Frotzeleien mit CDU-Mann Gerhard Seiler

Stundenlang kann Hämmerle ihre Zuhörer unterhalten – mal herzhaft lachend, dann wieder mit tiefem Ernst. Sie erzählt vom freundschaftlich-frotzeligen Verhältnis zu Gerhard Seiler, Karlsruhes früherem CDU-Oberbürgermeister. Beim Spazierengehen mit ihrem durchaus lieben Hund sei sie früher öfter Seilers Laufgruppe begegnet.

„Seiler rief schon von Weitem: ,Nehmen Sie Ihre Bestie weg!’ Und ich habe geantwortet: ,Meine Bestie mag keine mageren Oberbürgermeister-Waden’.“ Normalerweise trifft sie Seiler noch heutzutage regelmäßig – bei KSC-Heimspielen im Stadion. „Er beschwert sich lebhaft, wenn die schlecht spielen“, sagt Hämmerle und seufzt in Anspielung auf die Corona-Beschränkungen: „Das fehlt mir zurzeit.“

Freundschaften über Parteigrenzen hinweg – die sind typisch für Hämmerle. Und ihre wahren „Sternstunden“, wie sie es nennt, erlebte sie mit einer parteipolitisch bunt gemischten Gruppe: dem bundestagseigenen Kabarett.

Es gibt Vorlagen fürs Parlament,

die taugen eins zu eins fürs Kabarett. Gerlinde Hämmerle, frühere SPD-Bundestagsabgeordnete

Als „Wasserwerker aus Ritas Parlament“ traten SPD-Frau Hämmerle und Manfred Richter (FDP) mit Kollegen anderer Fraktionen auf. Rita Süssmuth war Bundestagspräsidentin, die Abgeordneten tagten noch provisorisch im Bonner Wasserwerk. „Es gibt ja Vorlagen für Verwaltung und Parlament, die kann man eins zu eins fürs Kabarett verwenden“, sagt Hämmerle lachend.

Ihre Augen funkeln, als sie von den Auftritten erzählt, von ironischen Lobgesängen auf Verteidigungsminister Volker Rühe und die Jäger-90-Debatte – und davon, wie das ZDF das Polit-Kabarett in voller Länge ausstrahlte. „Als ich aus Bonn wegging ist es mir am schwersten gefallen, das Kabarett aufzugeben“, sagt sie. „Das war eigentlich das schönste Amt.“

Gerlinde Hämmerle im Interview: „Es tut weh, dass es immer abwärtsgeht“

Hämmerle war die erste Regierungspräsidentin im Land

Im nächsten Karriere-Sprung eroberte sie aber auch ein durchaus attraktives Amt: Hämmerle wurde 1994 in Karlsruhe Regierungspräsidentin – als erste Frau in Baden-Württemberg. Ihren Humor konnte sie in dieser Männerdomäne gut gebrauchen.

„Auf meiner ersten Regierungspräsidenten-Konferenz traf ich auf genau zwei andere Frauen, aus Nordrhein-Westfalen“, erinnert sich Hämmerle. Einschüchtern ließ sie sich nicht. Als eine Art „Mutter der Region“ wurde sie im Badischen für eine Behördenchefin ungewöhnlich populär.

CDU ließ die volksnahe SPD-Politikerin im Amt

Eine volksnahe Regierungspräsidentin, die dichtete und auch mal Revolutionslieder schmetterte – die ließ die CDU-geführte Landesregierung selbst dann unangetastet, als die Große Koalition in Stuttgart auseinanderfiel und SPD-Frau Hämmerle ihre Schutzmacht verlor.

Ihre Arbeit im Regierungspräsidium hat sie geliebt. „Da war ich so nah bei den Leuten“, sagt sie. Manchmal aber war ihr der eigene Erfolg nicht geheuer. „Es hat mich entsetzt, dass ein Verwaltungsmensch ein weit höheres Ansehen genießt als die Abgeordneten“, sagt die „leidenschaftliche Demokratin“. „Ich konnte Millionen verteilen, die Bürgermeister haben geklatscht – aber ich konnte das Geld doch nur verteilen, weil der Landtag es freigegeben hatte.“

Tief enttäuscht von eigenen Genossen

Ob sie als Frau leichter Karriere machte oder eher gegen Widerstände ankämpfen musste? Da ist Hämmerle vorsichtig. Sie will Niederlagen nicht mit dem Frauen-Nachteil entschuldigen, aber auch Erfolge nicht mit dem Frauen-Bonus entwerten. „Ich persönlich habe es nie schwer gehabt“, meint sie. Eine herbe Enttäuschung allerdings sitzt tief: Als SPD-Stadträtin sollte sie einst Bürgermeisterin in Karlsruhe werden. Das galt als abgemacht. Dachte Hämmerle.

„Und siehe da: In der Fraktionssitzung wählen die dann den Norbert Vöhringer! Ich wusste gar nicht, was mir geschieht – und warum.“ Menschlich sei sie von ihren Genossen damals tief enttäuscht gewesen, räumt Hämmerle ein. „Ich habe mir damals geschworen: Wenn mich ein anderer fragt, ob ich ihn wähle, sage ich immer die Wahrheit, auch wenn sie Nein lautet.“

Auch interessant: 200 Jahre badische Verfassung – da lohnt sich schon mal ein kleiner Aufstand

Als Präsidentin fand sie Abschiebungen „schlimm“

Schattenseiten gab es auch im Präsidentinnen-Amt: „Dass wir die Abschiebungen ausführen mussten, war für mich ganz schlimm.“ Zu den emotionalsten Phasen in der Politik gehörte für Hämmerle auch die Reform des Abtreibungsparagrafen 218.

„Lebensfremd“ seien die „hochethischen“ Einlassungen der Männer gewesen. Rita Süssmuth habe dann Frauen aller Fraktionen zusammengetrommelt, um einen Entwurf zu machen: „Der ist heute Gesetz!“

Gänsehaut und Tränen bei Erinnerung an Wiedervereinigung

Ihr größter Gänsehaut-Moment? Die Feier zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. „Kurt Masur hat die 9. Symphonie dirigiert, danach kamen Richard von Weizsäcker und Lothar de Maizière auf die Bühne, und de Maizière hat gesagt: ,Die DDR ist der Bundesrepublik Deutschland beigetreten’“, erzählt Hämmerle. „Da kriege ich heute noch Gänsehaut.“ In ihren Augen schimmern Tränen.

Ich bin wild entschlossen,

hundert Jahre alt zu werden. Gerlinde Hämmerle kurz vor ihrem 80. Geburtstag

Rasch schaltet sie auf den energischen Modus um. Sie ärgert sich, dass das Wunder der friedlichen Revolution vor lauter Gejammer vergessen wird. Und sie erzählt von ihren heutigen Interessen und Plänen. Ein Plan lautet: „Ich bin wild entschlossen, hundert Jahre alt zu werden.“ Den Grund liefert Hämmerle sofort hinterher: „Ich will wissen, was die Menschheit mit all ihrer tollen Technik macht, ob sie die IT zum Guten nutzt – oder ob sie sich damit zerstört.“