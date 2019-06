Rehe haben Nachwuchs – was Spaziergänger jetzt beachten müssen

Anzeige

Nicht weil es selten ist, hat die Deutsche Wildtierstiftung, das Reh zum Wildtier des Jahres erklärt, sondern weil die meisten Menschen wenig über das Tier mit den sanften Augen wissen. Beispielsweise wissen wenige, dass Rehe gerade Nachwuchs haben. Und deshalb kann es jetzt überall in den Wäldern, Wiesen und Feldern in der Region zu Begegnungen von Menschen oder Hunden mit Rehkitzen kommen. Und die enden für die jungen Rehe oft nicht gut.

Die Tiere verlassen sich in den ersten Lebenstagen komplett auf ihre Tarnung und darauf, dass sie geruchslos sind. Deshalb flüchten sie bei Gefahr nicht, sondern bleiben – egal was geschieht – in ihrem Versteck liegen. Ein Verhalten, das bei natürlichen Feinden wie Füchsen zwar meist hilft, aber bei landwirtschaftlichen Maschinen, bei freilaufenden Hunden und manchmal bei unwissenden Tierfreunden fatal ist. Zehntausende Kitze finden in Deutschland jährlich den Tod, weil sie bei Mäharbeiten erfasst werden. In einigen Bundesländern sind deshalb Tierschützer mit Drohnen auf der Suche nach Rehkitzen.

Kitze nicht mit bloßen Händen anfassen

Allerdings braucht ein kleines Reh, das irgendwo scheinbar verlassen auf dem Boden liegt, in der Regel keine Hilfe. Es ist normal, dass Rehmütter zum Schutz ihrer Kitze den Kontakt meiden. So lange die Jungtiere noch nicht fähig sind, ihren Müttern zu folgen, schauen die nur zum Säugen vorbei. Wenn das eigentlich geruchslose Kitz dann plötzlich nach Mensch riecht, kann es sein, dass die Mutter vor dem eigenen Nachwuchs zurückschreckt und ihn verlässt. Dieses Video zeigt, wie man Kitze von zu mähenden Wiesen korrekt entfernt.

