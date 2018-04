Revolution! Für Anfänger*innen – und ein Trümmerfeld im Schloss

Das Mobiliar zerschlagen, Trümmer, so weit das Auge reicht. Schutt türmt sich zu Barrikaden – Chaos im Karlsruher Schloss! Dort, wo die Besucher des Badischen Landesmuseums noch vor kurzem in absolutistischer Fürstenherrlichkeit schwelgten, sieht es aus, als sei ein tobender Mob durchgefegt. Das soll eine Ausstellung sein? Wo ist die wohldurchdachte Ordnung geblieben, die man von Museen kennt? Was kann, was soll aus diesem Durcheinander entstehen? Wer sich solche Fragen stellt, steckt schon mitten drin – in der Revolution! Für Anfänger*innen.

Was soll aus diesem Chaos werden?

Die ungewöhnliche Ausstellung “ Revolution! Für Anfänger*innen “ will ab 21. April 2018 das Publikum in revolutionäre Stimmung versetzen. Offiziell eröffnet wird sie bereits am Freitag – zum Auftakt der Europäischen Kulturtage Karlsruhe. Die stehen dieses Jahr unter dem Thema „Umbrüche, Aufbrüche. Gleiche Rechte für alle“. Selten wurden Umbrüche so anschaulich, so gewaltsam dargestellt wie in dieser Sonderausstellung.

Doch um welche Revolution geht es eigentlich? Vor 100 Jahren floh nach einer Schießerei die großherzogliche Familie aus der Residenzstadt und vom Karlsruher Schloss wehte eine Woche lang eine rote Fahne. Jetzt ist sie wieder gehisst – und natürlich wird die Novemberrevolution von 1918, die das Ende der Monarchie brachte und den Übergang zur Republik einleitete, auch in der Ausstellung thematisiert. Aber nicht nur.

Revolution! Für Anfänger*innen – Ein Phänomen im Fokus

„,Revolution! Für Anfänger*innen’ ist keine kulturhistorische Ausstellung im klassischen Sinne“, sagt Katharina Horst, die Leiterin der Abteilung „Wissenschaft“ im Landesmuseum. Statt eine einzelne Revolution aufzuarbeiten, beschäftigt sich die von Oliver Sänger kuratierte Schau mit einem Phänomen. Es geht um politische Umbrüche an sich. Die Ausstellung versucht etwa, Auslöser von Revolutionen zu ergründen. Sie fragt nach, ob es typische Verläufe gibt. Und sie erkundet, unter welchen Voraussetzungen eine Revolution erfolgreich sein kann oder zum Scheitern verurteilt ist.

So kommt der Besucher an zahlreichen Revolutionsschauplätzen im In- und Ausland vorbei. Und er trifft auf viele Revolutionärinnen und Revolutionäre. Etwaden badischen Revolutionär Friedrich Hecker. Der zeigt sich überzeugt: „Helfen kann nur die gewaltige Tat, die revolutionäre Volkstat, nicht das Hoffen und Harren“. Mao Zedong verkündet: „Die Revolution ist ein Aufstand, ein Gewaltakt, durch den eine Klasse die andere Klasse stürzt“. Und die Frauenrechtlerin Olympe de Gouges gibt zu bedenken „Die Frau hat das Recht auf das Schafott zu steigen, sie muss auch jenes haben, ein Podium zu betreten“ . Im Verlauf der Französischen Revolution hat Olympe de Gouges selbst ihren Kopf verloren. Filme, Zitate und Interviews mit Zeitzeugen an Audiostationen vermitteln hautnah revolutionäres Lebensgefühl.

„Doch, es ist das Original“

Aber wo sind die eigentlichen Exponate? Um sie zwischen den von den Ausstellungsarchitekten Groenlandbasel wohlüberlegt platzierten Trümmern zu entdecken, muss der Besucher zwar nicht auf die Barrikaden steigen, aber häufig um sie herumgehen. Zwei ganz besondere Objekte freilich kann man nicht übersehen. Da ist zum einen der Thronsessel der Großherzöge von Baden – er befindet sich in gefährlicher Schieflage. „Doch, es ist das Original“, versichert Oliver Sänger allen, die es nicht glauben wollen.

Und dann ist da die „Rastatter Guillotine“. Die Tötungsmaschine wurde allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg gefertigt und kam bei der Hinrichtung von NS-Verbrechern zum Einsatz. In der Ausstellung steht sie für die Gewalt und den Terror, die oft mit Revolutionen verbunden sind.

Doch davon sollten sich die Besucher nicht abschrecken lassen, wenn sie ihr eigenes revolutionäres Potenzial testen. Ein von Soziologen der Universität Heidelberg entwickeltes Spiel in der Ausstellung verspricht spannende persönliche Erkenntnisse.

Revolution! Für Anfänger*innen – die Ausstellung kann man vom 21. April bis 11. November 2018 in Karlsruhe erleben.