Die Sanierungsarbeiten an der Rheinbrücke bei Karlsruhe sind laut Aussagen des Regierungspräsidiums sehr gut verlaufen. Es habe keine größeren Komplikationen gegeben, so eine Sprecherin am Montag auf Nachfrage der Badischen Neuesten Nachrichten. Seit 5 Uhr am Montagmorgen ist die Strecke zwischen Wörth und Karlsruhe wieder befahrbar.

