Rheinpegel Maxau wieder über fünf Meter

Man hatte sich an die Situation gewöhnt. Es regnete nicht – oder kaum. Die lange Trockenphase seit Februar führte dazu, dass der Rheinpegel Maxau Ende November auf ein Rekordtief von 3,08 Meter sank. Die Buhnen waren alle sichtbar, Schiffe konnten nur noch wenig laden, der Kraftstofftransport verteuerte sich, was die Autofahrer an der Zapfsäule merkten.

Das hat sich geändert. Starke Regenfälle vor allem im Süden des Landes sorgten für ein ebenso starkes Ansteigen des Pegelstandes. Am Montag wurden nach 17 Uhr über 5,20 Meter gemessen. In der Nacht zum Dienstag wurden sogar noch etwas mehr erwartet. Doch in Richtung Wochenmitte, Wochenende dürfte der Wasserstand wieder zurückgehen – Richtung unter 4,50 Meter.