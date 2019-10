1000 Kilogramm schwere Fliegerbombe in Rheinstetten entdeckt

Anzeige

Eine 1000 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist in der Nähe eines Flugplatzes in Rheinstetten-Forchheim (Kreis Karlsruhe) gefunden worden. Bauarbeiter entdeckten die Bombe bei Baggerarbeiten in einem Waldgebiet am Kutschenweg.

Dem Polizeipräsidium Karlsruhe zufolge alarmierte gegen 14.30 Uhr ein Bauunternehmen die Polizei und den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Als dieser eintraf, stellte sich schnell heraus, dass die Bombe nicht entschärft werden muss, dementsprechend auch keine Gefahr von dieser ausging.

Anschließend wurde die Bombe abtransportiert. „Einschneidende Evakuierungsmaßnahmen“ waren der Polizei zufolge nicht erforderlich.

Zweiter Bombenfund an dieser Stelle

Bereits Ende August war in der Nähe eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden und entschärft worden. Eine benachbarte Edeka-Fleischfabrik musste geräumt werden, 400 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Außerdem suchte die Polizei mit einem Hubschrauber Waldwege ab, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr in der Nähe aufhält.

BNN/pol