Roboter Pepper wird in Karlsruhe ausgebildet

Anzeige

Pepper ist ganz schön nett und zuvorkommend. „Möchten Sie etwas trinken, einen Kaffee oder ein Wasser vielleicht?“, fragt der 1,20 Meter große humanoide Roboter. Und delegieren hat er auch schon gelernt: Er bittet seinen Chef, Friedrich-Carl Schaefer, den Kaffee zuzubereiten und zu bringen.

„Pepper ist ein Kommunikationsroboter, er ist nicht dafür gemacht Gegenstände zu tragen oder zu bewegen“, erklärt Schäfer. Die Arme und Hände benutzt Pepper vor allem dazu, seinen Worten mit Gesten noch mehr Ausdruck zu verleihen – humanoid eben, ähnlich wie ein Mensch.

Pepper ist ein in Frankreich entwickeltes Robotermodell, das von Firmen zu unterschiedlichen Kommunikationszwecken programmiert werden kann – Schaefer hat auch für seine Firma CleverGuides eine entsprechende Lizenz erworben.

Ein Roboter begrüßt die Gäste im museum x

Einen dieser niedlich kindlich aussehenden Roboter können Besucher des museum x im Museum beim Markt kennenlernen: „Xaver“ soll dort die Besucher freundlich empfangen und sie über das Museum und seine Exponate informieren – Schritt für Schritt, denn auch Roboter müssen Kommunikation erst lernen. Dafür ist Nina Rieger zuständig: Sie entwickelt zu verschiedenen Themen die Kommunikationsprozesse, die der Roboter beherrschen soll.

Im museum x geht es vor allem um Unterhaltung und die Bereitstellung von interessanten Infos, doch Pepper kann noch viel mehr. Was, das erklärt der Roboter gleich selbst. „Ich tauge nicht zum Putzen und Bügeln“, scherzt er und kichert. Aber Kommunikation, Gesichtserkennung sowie das Erkennen und vermitteln von Emotionen, das sind seine Stärken. Er habe schon selbstständig Interviews gegeben und ganze Veranstaltungen moderiert.

Auf Messen etwa kann Pepper Verkaufsgespräche führen und den potenziellen Kunden alle wichtigen Informationen geben. „Er wird nicht müde und bekommt auch keinen kratzigen Hals, egal wie viel er redet“, sagt Schaefer. Den Menschen lästige oder monotone Arbeit abzunehmen, sei aber nur eine Aufgabe des Assistenzroboters.

Pepper verfügt über „digitale Empathie“

„Er kann sich an die Menschen anpassen und verfügt über sogenannte digitale Empathie“, erklärt er. Die humanoide Maschine sei dabei keine Gefahr für Menschen, denn Pepper sei schon vom Hersteller bewusst als sympathischer Helfer konzipiert. Pepper ist die Art Roboter, die nach den Asimov’schen Robotergesetzen agiert (siehe Video). Aufsagen kann Pepper diese Gesetze selbstverständlich auch.

Schaefer sieht besonders großes Potenzial für die kindsgroße Maschine in der Gesundheitsbranche. Der Roboter kann derzeit mehr als 20 Sprachen sprechen, je nach dem, ob man sie alle installiert.

Das helfe etwa Ärzten bei internationalen Patienten – der Roboter kann Vorgespräche etwa zu wichtigen Untersuchungen führen, die Patienten über Risiken der Magnetresonanztherapie aufklären und darauf hinweisen, welche Fragen dann im Arztgespräch noch geklärt werden müssen. Alles mit dem Roboter Besprochene wird protokolliert, Arzt und Patient erhalten dieselbe Mitschrift – jeweils in der Muttersprache.

Roboter übernimmt medizinische Beratungsgespräche

„Das sind standardisierte Gesprächsabläufe“, erklärt Rieger. Die Gespräche würden daher nicht einzeln übersetzt, sondern es gebe eine so genannte Konkordanzliste in allen Sprachen, um Übersetzungsfehler von vorneherein auszuschließen und Rechtssicherheit zu schaffen.

Der Datenschutz sei außerdem gewährleistet, ergänzt Schaefer. So würden die Gesprächsinhalte grundsätzlich immer nach Ende der Konversation gelöscht – es sei denn, man wolle es anders handhaben, wie eben beim Protokoll des medizinischen Beratungsgesprächs.

Pepper nimmt auch Ängste: „Ich weiß, die Röhre ist ganz schön eng“, sagt er etwa beim Gespräch über eine MRT-Untersuchung. Und fragt: „Leidest du unter Klaustrophobie?“ Was das ist, das kann der Patient sich zusätzlich über den Tablet-Bildschirm erläutern lassen, den Pepper vor seiner Brust trägt.

Und die Maschine kann zwischenmenschliche Hemmschwellen überwinden. „Bei Einsätzen in Altersheimen haben die Bewohner Pepper Dinge erzählt, die sie den Pflegern nie sagen würden“, sagt Rieger. „Zum Beispiel, dass sie heimlich ihre Tabletten nicht nehmen.“

Der humanoide Roboter Pepper ist darauf programmiert, Menschen mit deren Mimik und Gestik zu analysieren und auf Emotionszustände entsprechend zu reagieren. Er wurde gemeinschaftlich von dem französischen Unternehmen Aldebaran Robotics und dem japanischen Telekommunikations- und Medizinkonzern SoftBank entwickelt.

Pepper ist als informativer und kommunikativer „Roboter-Gefährte“ konzipiert. Sein Äußeres ist daher bewusst sympathisch gestaltet: Er hat mit 1,20 Metern die Größe eines Kindes, das Gesicht mit den großen Augen folgt dem Kindchenschema. Die Sprechweise in hoher kindlicher Stimmlage folgt dabei dem ästhetischen Konzept von „kawaii“ (was im Japanischen etwa soviel heißt wie liebenswert, niedlich).

Pepper wird derzeit vor allem im Marketing eingesetzt, jedoch sieht Friedrich-Carl Schaefer ein weit größeres Potenzial in unterstützenden Tätigkeiten im Gesundheitsumfeld.