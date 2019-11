Roboter Xaver begrüßt die Besucher im museum x in Karlsruhe

Anzeige

Dieser Museumsmitarbeiter ist sehr genügsam: Xaver arbeitet zehn Stunden täglich, und als Lohn will er nicht mehr, als über Nacht seinen Lithium-Ionen-Akku am Stromnetz aufladen. Der humanoide Roboter des Modells Pepper steht im Museum beim Markt, wo er im vor zwei Monaten eröffneten museum x die Besucher empfängt und über die Angebote des Badischen Landesmuseums informiert.

Xaver weiß nicht nur viel, er erzählt auch Witze, spielt Luftgitarre oder macht Selfies mit den Besuchern. Von einem Szenario, in dem Roboter wie Xaver Menschen gänzlich ersetzen, ist man beim Badischen Landesmuseum aber noch weit entfernt.

Experimentierfeld für künftige digitale Formate

„Xaver übernimmt eine Infopunkt-Funktion“, erklärt Johannes Bernhardt. Er leitet am Badischen Landesmuseum das Projekt Creative Collections, in dessen Rahmen auch das museum x entstanden ist. Es soll eine Testfläche für die künftigen digitalen Formate sein, ein Experimentierfeld, das auch die Bürger kostenlos nutzen dürfen und sollen.

Der Einsatz von Robotern in Museen sei schon länger ein Thema, so Bernhardt. Die Smithsonian Institution in Washington D.C. etwa experimentiere schon seit längerem mit dem Modell Pepper, das in einer französisch-japanischen Kooperation entwickelt wurde. „Im Smithsonian gibt es eine ganze Armada von Pepper-Robotern“, so Bernhardt.

Sie kommen verstärkt in den schwächer besuchten Museumsteilen zum Einsatz, mit einer Infopunkt-Programmierung ähnlich wie bei Xaver im museum x. Im Smithsonian hätten sich die kleinen Humanoiden schnell zu Publikumsmagneten entwickelt. Im Badischen Landesmuseum sei der Robotereinsatz aber auch eine Kostenfrage. Allein für die Hardware mit der von Werksseite aufgespielten Grundsoftware ist ein fünfstelliger Betrag fällig – die spezielle Programmierung für die gewünschte Nutzung ist noch nicht dabei.

Karlsruher Firma hilft bei Dialogen

In Xavers Fall arbeitet das museum x mit der Karlsruher Firma CleverGuides zusammen, um standardisierte Dialoge zu entwerfen und den Roboter per Programmierung für die Kommunikation mit den Museumsbesuchern fit zu machen.

Die sind an diesem Nachmittag an einer Hand abzuzählen. „Die Besucherzahlen sind schwankend“, erklärt Bernhardt. Jenseits von speziellen Veranstaltungen sei in den mit Arbeitsplätzen und WLAN ausgestatteten Räumen einfach weniger los, zudem müsse es sich erst noch herumsprechen, dass es das museum x gibt. Seit Semesterbeginn mehrten sich aber die Anfragen, das museum x für Seminare und andere Veranstaltungen zu nutzen. „Wir reagieren stark auf das, was an Wünschen aus der Bürgerschaft kommt“, erklärt Bernhardt.

Xaver meistert sein erstes Interview

Ende September etwa habe es unter dem Titel „Zukunft lernen – Digitalität als Chance“ einen Tag des Austauschs mit verschiedenen Karlsruher Institutionen gegeben, bei dem digitale Tools und Anwendungen ausprobiert wurden. „Das Beste ist, wenn wir Anfragen bekommen und daraus ganze Kooperationsprojekte entstehen.“

Das betreffe auch den Roboter Xaver. „Die Bürger können sich selber Projekte und Ideen ausdenken, die Xaver umsetzt. Der Roboter sei eine von verschiedenen digitalen Interaktionsformen, die für den Museumsbetrieb ausprobiert und weiterentwickelt werden sollen. Bernhardt kann sich etwa Schatzsuche-Formate und Schnitzeljagden vorstellen, bei denen Xaver als erster Hinweisgeber dient. Oder, dass in Workshops gemeinsam mit den Bürgern Dialoge und Geschichten entwickelt werden, die Xaver dann vermittelt.

Je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird der physische Raum. Johannes Bernhardt (Badisches Landesmuseum)

Die Zusammenkunft vor Ort im Museum bleibe dabei zentral. „Je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird der physische Raum“, sagt Bernhardt. Das zeigten Beispiele wie die bei Gamern beliebten LAN-Partys oder eben bei Hackathons, bei denen sich Programmierer und andere Experten physisch an einem Ort treffen, um gemeinsam an Lösungen für ganz bestimmte Fragestellungen zu arbeiten – obwohl durch Digitalisierung und Vernetzung die weltweite Kommunikation über Computer möglich ist.

Bekommt Xaver in Zukunft weitere Geschwister?

Und wie sieht Xavers Zukunft aus? Werden künftig weitere Roboterkollegen dazukommen? „Wir testen das im Moment“, sagt Bernhardt. Durch Xavers Einsatz im museum x entstünden ja „Kaskaden von Folgefragen. Wir werden mal schauen, wie sich der, den wir jetzt haben, bewährt.“ Als Bewährungshelfer sind die Bürger eingeladen, Xaver zu besuchen.

Service

Das museum x befindet sich im Museum beim Markt in der Karl-Friedrich-Straße, unweit des Karlsruher Schlosses. Es ist dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet, außerdem zu besonderen Veranstaltungen. Kostenlos stehen WLAN sowie Einzel- und Gruppenarbeitsplätze zur Verfügung.