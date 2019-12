Rock, Meditation und Poetry Slam: 40 Jahre Weihnachtsmeditation in Karlsruhe

Anzeige

Nach der Bescherung ist vor der Meditation: 1.000 Besucher werden an Weihnachten in der Karlsruher Stadtkirche erwartet. Wolfgang Abendschön bietet mit seiner Band „Akzente“ im 40. Jahr eine Weihnachtsmeditation an. Der Karlsruher Sänger spricht mit Redakteur Sebastian Raviol darüber, wie Rock, Meditation und Poetry Slam zusammenpassen und warum er das Jubiläum nicht groß feiert.

Welche Menschen kommen zur Weihnachtsmeditation um 23 Uhr in die Kirche?

Abendschön: Gläubige, aber auch viele Suchende, Distanzierte, auch Ungläubige, alle möglichen Lebensformen. Im Laufe der Jahre ist das vielschichtig geworden. So habe ich es mir immer gewünscht: das Gotteshaus als Gasthaus mit weit geöffneten Türen.

Warum kommen Ungläubige gerade dann in die Kirche?

Abendschön: An Heiligabend sind die Kirchen meist voller als sonst. Es gibt da vielleicht noch mehr das Bedürfnis, nach irgendwas zu suchen, sicher auch Perspektive und Zuversicht am Ende des Jahres. Ich sehe auch, dass immer mehr Leute in der Weihnachtszeit Lichter an die Fenster oder in die Gärten stellen.

Schließen Sie daraus, dass es immer mehr Bedürfnis nach Zuversicht und Perspektive gibt?

Abendschön: Für manche sind die Lichter einfach nur schön und ein Spaß. Viele aber wollen sich an dem Licht festhalten in der Zeit, in der wir leben – mit Unsicherheit, Rassismus, Hass und Gewalt. Wir wollen mit unserer Weihnachtsmeditation am Fest der Liebe ein Statement für Liebe, Toleranz und Mitmenschlichkeit setzen. Und wir wollen zeigen, dass es viele sind, die sich dafür einsetzen – auch wenn sie vielleicht nicht laut sind.

In der Stadtkirche soll es aber durchaus auch laut werden. Sie wollen Rock spielen.

Abendschön: Es wird leise und lautere Töne geben. Unsere verrockten Zwischentöne mit einem Schuss Gospel strahlen Lebensfreude und Lebenslust aus. Wer Lust hat, kann auch mitsingen und mittanzen. Es wird eine Art Collage aus unserer Musik, meinen Texten, Poetry Slam, Stille und Lichtern. Es hat nicht den traditionellen liturgischen Rahmen. Für manche Besucher ist es eine andere Art Weihnachtsgottesdienst oder Christmette, für andere ein Konzert mit Inhalt. Unser Gastgeber, Stadtkirchenpfarrer Dirk Keller, wird wieder mit einem weihnachtlichen Wortbild und einem besonders gestaltetem Weihnachtssegen dabei sein.

Natatalie Friedrich soll auch Inhalte aus dem Poetry Slam beisteuern.

Abendschön: Ich bin generell ein Fan von Poetry Slam geworden. Die Texte von Natalie haben mich schon ein bisschen geflasht. In ihrem jungen Alter slamt sie wunderbar humorvoll und gelassen über die wichtigen und unwichtigen Dinge des Lebens. Allgemein lade ich gerne Künstler ein, die viele Berührungspunkte mit meinen Zwischentönen haben. Das waren schon Pantomimen, Schauspieler, Clowns, Kabarettisten oder auch Schriftsteller.

Haben Sie im 40. Jahr etwas Besonderes geplant?

Abendschön: Nein, überhaupt nicht. Wir machen das ganz normal. Irgendwie fehlt mir das Jubiläums-Gen (lacht). Aber ich habe mich davon überzeugen lassen, dass wir den ein oder anderen Text mit Bezug zu den 40 Jahren machen.

Die ökumenische Weihnachtsmeditation am Dienstag, 24. Dezember, beginnt um 23 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz Karlsruhe. Karten gibt es nicht zu kaufen: Der Eintritt ist frei, Spenden gehen laut Veranstalter in voller Höhe an das „Hospiz Arista” und an das Projekt „ANDERE KirchenTÖNE“.