Round Dance: Bei Fancy Fan geht’s rund

Square Dance ist ein echter Nischensport – und doch hat der Volkstanz, der alle Altersgruppen anspricht, in Karlsruhe eine lange Tradition. Fünf Clubs gibt es in und um Karlsruhe, sodass ambitionierte Tänzer an fast jedem Wochentag ein Angebot vorfinden. Gäste aus jeweils anderen Clubs sind herzlich willkommen, denn Square Dancer sind ein geselliges Völkchen. In einer Miniserie stellen die BNN die Clubs vor.

Square Dance in romantischer Zweisamkeit? Die Variante Round Dance macht’s möglich, immer mittwochabends beim Club Fancy Fan im alten Rathaus in Bulach. Unter kreisförmig angeordneten, runden Lampen formen auch die Tänzer auf dem Parkett ein raumfüllendes Rund. Anders als beim Square Dance braucht es pro Gruppe keine acht Tänzer. Ein Paar reicht.

Mit einem langsamen Walzer beginnt dieser Tanzabend, gefolgt von einem Cha Cha Cha zur Ballade „Shadows in the Moonlight“ aus den frühen 1980er Jahren. Was beim Square Dance der Caller, nennt sich beim Round Dance Cuer, und an diesem Abend in Bulach Elke. Sie bringt den Anfängern (und den Fortgeschrittenen) auch die Tanzschritte bei, denn Round Dance bedient sich verschiedener Rhythmen aus dem Standard- und Latein-Repertoire der Gesellschaftstänze.

Round Dance ist eine amerikanische Form des Gesellschaftstanzes, bei der sich die Tänzer paarweise im Rund durch den Raum bewegen. Im Unterschied zu klassischen Gesellschaftstänzen gibt es beim Round Dance einen Tanzleiter, genannt Cuer, der die zu tanzenden Figuren ansagt. Meist ist der Cuer auch der Tanzlehrer. Das Befolgen einer von einem Ansager bestimmten Choreografie ist eine Parallele zum Square Dance. Wie die Square Dancer treffen sich Anhänger des Round Dance auf Tanzveranstaltungen, und Besuche in anderen Clubs sind willkommen. Auf größeren Tanzveranstaltungen, den so genannten Specials und Jamborees, werden Square- und Round Dance oft gemeinsam angeboten.

Im Unterschied zum Square Dance werden beim Round Dance klassische Figuren aus Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen ausgeführt, etwa Walzer, Cha Cha Cha, Two Step, Rumba, Jive, Tango, Paso Doble, Mambo, Slow Fox (Foxtrott) oder Quickstep.

Langsamer Walzer, Cha Cha Cha, Rumba und Two Step lernen die Anfänger in den Kursen, die immer im Herbst starten und etwa ein halbes bis Dreivierteljahr dauern, erklärt Roland, Elkes Ehemann und Ersatz-Cuer.

Romantik ohne Dominanz

„Es ist zweischneidig“, analysiert Roland das Wesen des Round Dance. „Beim normalen Standardtanz kann und muss man sich die Figuren, die man tanzt, selbst aussuchen. Beim Round Dance werden sie vom Cuer bestimmt – aber wenn man von Club zu Club wechselt, muss man sich immer andere Abfolgen einprägen.“

Was allerdings beim Round Dance wegfällt, ist die Führungsrolle des Mannes – jede und jeder tanzt zwar die männliche oder weibliche Schrittfolge, aber das Sagen hat der Cuer. Später, währen Roland das gerade übernimmt, verrät Elke über ihren Mann: „Er kann gar nicht mehr auf normalen Tanzveranstaltungen tanzen. Ihm fällt nix ein!“

Wer sich über den kreativen Ausdruck seiner Dominanz keine Gedanken mehr machen muss, kann sich voll und ganz auf den Tanz an sich konzentrieren – und auf die Partnerin. So wie die Round Dancer in Bulach, die einander tief in die Augen schauen, bei der Drehung verträumt den Kopf neigen oder, wie einer der Herren, zwischendurch sogar die Augen schließen. Und das nicht etwa zu alten Western-Schinken, sondern meist zu ganz moderner Popmusik – Justin Timberlake und Lady Gaga etwa tragen zu diesem Abend musikalisch bei.

Das Quadrat wird zum Paar

„Beim Round Dance bilden sich eher feste Paare als beim Square Dance“, erklärt President Klaus. Trotzdem darf auch hier fröhlich durchgewechselt werden, vor allem bei der Anfänger-Tanzrunde – so bekommt man einen erfahrenen Partner und lernt schneller.

„Die Namen der Figuren sind international standardisiert und oft identisch mit den Namen aus dem Standard- und Lateintanz“, sagt Klaus, „aber beim Round Dance sind wir ein bisschen lockerer mit dem Styling.“ Ein bisschen verrückt ist der Karlsruher Club auch, wenn man dem Namen größere Bedeutung beimessen will. „Fancy Fan – das ist der verrückte Fächer“, erklärt Klaus.

Die Figurenkombinationen sind durch das große Repertoire aus zahlreichen Paartänzen schier unendlich, entsprechend größer ist die tänzerische Herausforderung. Round Dance ist so speziell, dass der Tanz eine Nische in der Nische abdeckt – der von Karlsruhe aus nächstgelegene Club ist in Stuttgart.

Nach Bulach tingeln so auch einige Tänzer aus der näheren Umgebung der Fächerstadt, aus Ettlingen oder Pfinztal, und die Round Dancer besuchen auch die Clubabende der Karlsruher Square Dance Clubs. „Für Tänzer, die ein gewisses Niveau erreichen wollen, reicht das hier einmal die Woche nicht aus“, sagt Elke. Sie tanzten zum Beispiel auch bei klassischen Standard- und Latein-Veranstaltungen.

Synergieeffekte kann es auf beiden Seiten geben: Wer den Tango schon kann, kommt auch beim Round Dance schneller weiter. Und wer einzelne Schritte aus dem Round Dance kennt, lernt auch in der klassischen Tanzschule schneller dazu, wie Tänzer Nicki erklärt: „Die Round Dancer kapieren’s einfach schneller – weil wir lernen müssen, zuzuhören.“