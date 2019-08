Patricia Maria Tig gewinnt in Karlsruhe ihren ersten WTA-Titel

Anzeige

Patricia Maria Tig ist die erste Einzel-Gewinnerin der Liqui Moly Open beim TC Rüppurr. Es ist zugleich der erste WTA-Titel für die 25 Jahre alten Rumänin. Dabei war sie als Außenseiterin ins Finale gegen die Belgierin Alison van Uytvanck gegangen.

Tig tippte noch am Platz die ersten fröhlichen Textnachrichten in ihr Mobiltelefon, sie teilte ihr Glück mit der Welt. Die Tennisspielerin war aufgekratzt, wie das eben so ist beim allerersten Mal, kurz vor der Ehrung als Siegerin eines WTA-Turniers.

Die Weltranglisten-232. war als Außenseiterin in ihr Finalmatch gegen die Belgierin Alison van Uytvanck gegangen. Nach dem mit 3:6 verlorenen ersten Durchgang zog sie es aber noch auf ihre Seite. Das hatte sie ihrem Kampfgeist und der geringen Fehlerquote in den folgenden Sätzen zu verdanken. Und dem Fakt, dass van Uytvanck zu keinem Zeitpunkt des Duells ihren Rhythmus fand und ein Aufbäumen gegen die drohende Niederlage ausblieb.

Töchterchen Sofia wartet im Hotel

Nach dem verwandelten Matchball waren Tigs Gedanken bei ihrer acht Monate alten Tochter Sofia, die im Hotel auf ihre Mama wartete. „Ihr hat es hier auch gut gefallen, und das ist immer das Wichtigste. Sie hat aus mir einen anderen Menschen gemacht“, berichtete die Gewinnerin.

Tig nahm neben dem Siegerscheck über 20.000 Dollar ein Pärchen Ohrringe und vor allem 160 Punkte für die Weltrangliste von der Anlage des TC Rüppurr mit.

„Ich bin jetzt so glücklich. Ich hatte eineinhalb Jahre mit dem Tennis ausgesetzt, deshalb bedeutet mir dieser Sieg sehr viel“, sagte Tig unserer Redaktion. Erst am 8. Februar 2019 in Cancun hatte sie nach ihrer Zwangspause wegen einer Verletzung und der Schwangerschaft wieder mit dem Turniertennis begonnen.

„Sie wird weiter nach vorne marschieren“, prophezeite Finalverliererin van Uytvanck in Rüppurr anerkennend. Bei der Weltranglisten-66. war im entscheidenden Satz der Faden gerissen, nachdem sie sich einen Doppelfehler beim Stand von 2:2 zum 15:40 geleistet hatte. Danach produzierte van Uytvanck eine Unmenge leichter Fehler und fand nicht mehr zurück ins Match.

Als Finalverliererin nahm sie noch 11.000 Dollar mit.

Außenseiterin Tig setzt sich durch

Van Uytvanck hatte nach den Eindrücken der Turnierwoche als favorisiert zu gelten gegen die Rumänin, die zuvor 14 ITF-Titel, aber eben noch nie ein Turnier dieser Kategorie gewonnen hatte. Den einzigen Satzverlust hatte sich van Uytvanck davor im Turnier in ihrem Auftaktmatch gegen ihre Lebensgefährtin Greet Minnen geleistet.

Davon, dass sie nach der Aufgabe der top-gesetzten Slowenin Tamara Zidansek in der ersten Runde zur Top-Favoritin aufrückte, wollte die 25-Jährige van Uytvanck nichts wissen. Sie sah eine nach der anderen der gesetzten Konkurrentinnen vorzeitig ausscheiden: Daria Gavrilova, wie Zidansek, in der ersten Runde. Tatjana Maria, Laura Siegemund, Irina-Camelia Begu und Stefanie Vögele schon in der Runde der letzten 16.

Van Uytvancks Weg bei den Liqui Moly Open führte über die Rumänin Laura-Ioana Paar (6:2, 6:3) und die Kroatin Tereza Mrdeza (6:1, 6:3) ins Halbfinale, wo sie sich von Paula Badosa schwer gefordert sah. Beide Sätze entschied sie im Tiebreak für sich.

Tig war ins Finale spaziert

Finalgegnerin Tig hingegen spazierte gegen die Italienerin Jasmine Paolini mit 6:2, 6:0 in nur 58 Minuten ins Endspiel und sparte Kräfte. Zuvor hatte die Rumänin keinen einzigen Satz abgegeben.

Sie war gegen die deutlich höher eingestufte Tschechin Barbora Krejcikova (6:3, 6:4) souverän gestartet und ließ diesem starken Auftakt Zweisatzerfolge über ihre Landsfrau Gabriela Elena Ruse (7:5, 7:5) und die Georgierin Ekaterine Gorgodze (7:5, 6:0) folgen.