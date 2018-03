Sachbeschädigungen in Karlsruhe: Tatverdächtige Jugendliche ermittelt

Der Vandalismus mit Sachbeschädigungen im sechsstelligen Euro-Bereich an verschiedenen Karlsruher Orten wie dem Wildpark oder den Tunnelröhren scheint aufgeklärt. Laut der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe steht eine Gruppe Kinder und Jugendlicher im Alter von 13 bis 17 Jahren unter Verdacht.

17-Jähriger räumt Tat ein

Durch die Zusammenarbeit der Beamten des Polizeireviers Marktplatz, des Jugendsachbearbeiters des Polizeipostens Südstadt und der Kriminaltechnik wurde am Mittwoch ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, der die Taten in seiner polizeilichen Vernehmung in vollem Umfang einräumte. Er wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ unterdessen einen Haftbefehl, der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Verdächtigen

Darüber hinaus wurde inzwischen bekannt, dass in der Nacht zum Donnerstag erneut eine Person mit einem Hammer auf dem Dach eines bereits in der Vergangenheit von den Vandalen aufgesuchten Gebäudes in der Philipp-Reis-Straße gesehen wurde. Daraufhin nahmen Beamte des Polizeireviers Südweststadt einen 15-Jährigen fest, der vermutlich ebenfalls den Vandalen zuzurechnen ist. Gegen ihn wurde allerdings kein Haftbefehl beantragt, so die Staatsanwaltschaft, sprich er befindet sich wieder auf freiem Fuß. Derzeit sind vier Tatverdächtige im Visier der Polizei. Eine beim Polizeirevier Südweststadt eingerichtete Ermittlungsgruppe ist nun mit der Aufarbeitung einer Vielzahl von Straftaten, die auf das Konto der Jugendlichen gehen könnten, beschäftigt.

Was war passiert?

Wie die BNN berichteten waren mehrfach Einrichtungen des Karlsruher Sportclubs, der Tunnelröhren an der Kombi-Baustelle, Tiefgaragen und Bürogebäude mit Schäden im sechsstelligen Euro-Bereich von Vandalismus betroffen.