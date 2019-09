Sasha Waltz über ZKM-Chef Peter Weibel: „Er ist einzigartig als Künstler und als Kurator“

Anzeige

In der Diskussion über die Amtszeit von Peter Weibel als Vorstand des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) haben auch Kunstschaffende von überregionaler Bedeutung Stellung bezogen. Derzeit läuft Peter Weibels Vertrag Ende 2020 aus, weil der Stiftungsrat des ZKM nicht der Empfehlung des Kuratoriums folgte, der eine Vertragsverlängerung bis 2024 empfohlen hatte. Zu den Unterstützern eines weiteren Verbleibs von Peter Weibel gehört auch die gebürtige Karlsruherin Sasha Waltz, international renommierte Co-Intendantin des Berliner Staatsballetts. Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Andreas Jüttner erklärt sie ihre Gründe.

Wie nehmen Sie von Berlin aus das ZKM wahr?

Sasha Waltz: Ich blicke aus der Ferne, bin aber immer mal wieder in Karlsruhe – und wenn ich die Ausstellungen im ZKM sehe, habe ich mir schon mehrmals gewünscht, dass diese Ausstellungen auch nach Berlin kommen. Ich empfinde das ZKM als sehr offen, es strahlt in die Stadt hinein und aus der Stadt heraus. Und das nicht nur in Deutschland und Europa, sondern wirklich international.

Warum setzen Sie sich für einen weiteren Verbleib von Peter Weibel als Vorstand des ZKM ein?

Ich sehe Peter Weibel als eine der führenden Kunst- und Geistesgrößen in diesem Land. , er ist enorm vernetzt und pflegt ein sehr gutes Verhältnis zu vielen Künstlern. Er war ja einer der ersten, der die Bedeutung und die Möglichkeiten der neuen Technologien erkannt und thematisiert hat. Wer sonst denkt so weit voraus und trägt so viel zur Entwicklung bei?

Er hat nicht nur Visionen, er setzt sie auch um

Nun ist Peter Weibel in diesem Jahr 75 geworden …

Ja, aber es ist nicht so, dass er keine Kraft oder keine Visionen mehr hätte – im Gegenteil: Davon hat er mehr als manche Jüngere. Ein ganz wichtiger Punkt bei Peter Weibel ist außerdem: Er hat nicht nur Visionen, er setzt sie auch um. Und was er macht, richtet sich ja nicht an eine exklusive Minderheit: Die Schlosslichtspiele, die er künstlerisch verantwortet, sind doch enorm erfolgreich. Seine Kompetenz in jeder Hinsicht ist ein Schatz, den man hier ziehen lassen würde.

Dennoch steht irgendwann die Frage der Nachfolge an …

Soweit ich weiß, hat Peter Weibel angekündigt, dass er gern bis zu seinem 80. Lebensjahr weitermachen und das ZKM dann übergeben würde. Das wäre doch ein Zeitfenster, in dem sich in einem gemeinsamen Weg eine Nachfolge aufbauen ließe. Bei Kuratoren ist es zwar oft so, dass sie an einem Haus beginnen und dann anderswo etwas eigenes aufbauen. Aber mit der Perspektive einer Übernahme ließe sich da vielleicht etwas entwickeln, womit das bisherige Erfolgssystem bestehen bleibt, aber durch neue Impulse bereichert wird. Wobei man sich angesichts der Dimension, in der Peter Weibel dieses Haus geprägt hat, schon darüber klar sein muss, dass es bei einer Übergabe zu Veränderungen kommen wird.