Jetzt werden wieder Schienen verlegt. Die Verlängerung der Straßenbahngleise im Norden Knielingens läuft in der Sudetenstraße weiter. Die Baustelle ist dort nun auch zwischen der Pionier- und der Reinmuthstraße sowie in der Siemensallee eingerichtet.

Für die Autofahrer verstärken sich deshalb die Probleme auf und um die Sudetenstraße, einer wichtigen Route zwischen der B 36 und der Ortsmagistrale Rheinbrückenstraße. Nach Süden ist die Sudetenstraße nach der Egon-Eiermann-Allee, der Hauptzufahrt des Neubaugebiets „Knielingen 2.0“ mit 2.500 Einwohnern, bis Höhe Siemensallee/Reinmuthstraße komplett gesperrt. In die Gegenrichtung gibt es eine verengte Fahrbahn. Auch die Siemensallee ist jetzt Richtung Mühlburg zwischen der Sudeten- und der Lasallestraße gesperrt.

Ende 2020 in Betrieb

Das Karlsruher Straßenbahnnetz wächst nach acht Jahren ohne Erweiterung wieder: Die Straßenbahnstrecke der Linie 2 wird – allerdings um viele Jahre verspätet – von der Siemensallee nach Knielingen Nord ausgebaut. Von vielen Schienensanierungen abgesehen, ist dies der erste wirklich neue oberirdische Gleisstreckenbau der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) seit langem. 2004 ging die Trasse durch Aue zum Wolfartsweierer Zündhütle in Betrieb (Linie 2).

Die Nordstadtbahn (Linie 3) folgte 2006, die Südostbahn (Linie 6) 2012. Ende 2020 scheint nun der Anschluss von „Knielingen 2.0“ sicher zu sein, wie VBK-Pressesprecher Nicolas Lutterbach bestätigt. Die Straßenbahn in das Konversionsgebiet, wo binnen 20 Jahren nach Abzug der Amerikaner ein großes Wohngebiet entstand, ist überfällig. Dieses Projekt wollte der frühere Nahverkehrschef Dieter Ludwig schon um die Jahrtausendwende verwirklichen.

14 Millionen für 1,5 Kilometer

Der Bau der Knielinger Neubaustrecke begann im April 2019 in der Egon-Eiermann-Allee. Dieser Boulevard des Neubaugebietes Knielingen 2.0 hat bereits ein Doppelrasengleis, auch die zwei Haltestellen sind fertig. An der Eggensteiner Straße liegt zudem schon die Wendeschleife. Die Linie 2 rollt also ab Ende 2020 von der Eggensteiner Straße durch die Egon-Eiermann-Allee, wo der Mittelgrünstreifen entsprechend breit angelegt ist. Sie biegt anschließend nach Süden in die Sudetenstraße ab, um dann den Knick Richtung Stadtmitte in die Siemensallee zu machen. Dort schließt sie beim heutigen Gleiswendedreieck nahe der aktuellen Endstation „Lassallestraße“ an das bestehende Gleisnetz an.

Für das eineinhalb Kilometer lange Doppelgleis sind Baukosten von 14 Millionen Euro veranschlagt, davon übernimmt das Land sechs Millionen. Es entstehen vier Haltestellen: „Sudetenstraße“, „Pionierstraße“, „Egon-Eiermann-Allee“ sowie „Knielingen Nord“ kurz vor der Eggensteiner Straße. An der Station „Pionierstraße“ in der Sudetenstraße wird gearbeitet, dort liegt auch schon ein 200 Meter langes Gleisstück.

Dreieck Yorckstraße/Kaiserallee

Neben dem Neubauprojekt in Knielingen haben die VBK 2020 noch einige große Schienenwechsel und Stationsumbauten innerhalb Karlsruhes im Visier. Dabei ragt der Ausbau der Haltestelle „Yorckstraße“ zur Barrierefreiheit samt der Erneuerung des kompletten Gleisdreiecks auf der Kreuzung Kaiserallee/Yorckstraße in der Weststadt heraus. Diese Gleisbaumaßnahme läuft laut VBK von Juni bis Ende Oktober. Die Vollsperrung des Gleisknotens in den Sommerferien sei die Folge, erklärt VBK-Sprecher Lutterbach.

Umgebaut zur Barrierefreiheit werden auch die Haltestellen „ Klinikum/Kussmaulstraße“ und „Klinikum/Moltkestraße“, beides auch Stationen der Tramlinie 2 nach Knielingen, vom Ende der Sommerferien bis Ende Dezember: Zudem werden die Schienen in der Rüppurrer Straße zwischen dem Tivoli und dem Gleisdreieck an der Einmündung in die Ettlinger Straße erneuert.

Karlstor und Erhardboulevard

Zweimal greift der Bau des Autotunnels Kriegsstraße 2020 in den Bahn- und Straßenverkehr ein: Auf dem Erhardboulevard wird eine Weiche eingebaut, um die künftige Schienentrasse in der Kriegsstraße über dem Autotunnel anzubinden. Daneben ist der Schienenweg am Karlstor wegen des Autotunnelbaus in der Kriegsstraße von Ende April bis Ende der Sommerferien blockiert. Die S-2-Strecke durch die Rheinstrandsiedlung und durch Rheinstetten wird in den Sommerferien wegen mehrerer Baustellen entlang der Strecke gesperrt.