Schlittschuh-Kurse bei Karlsruher Eiszeit sind sehr beliebt

Anzeige

Hinfallen, aufstehen, weiterschlittern – das gilt für die Eislauf-Anfänger, die beim Workshop auf der Eislauffläche der Eiszeit in Karlsruhe mitmachen. Vor allem die Kinder-Kurse sind besonders beliebt, auch wenn die kleinen Eisläufer noch öfter aus dem Gleichgewicht geraten als die Erwachsenen.

Von unserer Mitarbeiterin Katja Stieb

Wenn man hinfällt, soll man wieder aufstehen. Im Idealfall möglichst rasch und ohne sich selbst zu bemitleiden. Diese Lektion gilt im übertragenen Sinne genauso wie im wörtlichen. Und eines steht außer Frage: Der kleine Elias hat diesen Ratschlag trotz seines zarten Alters von fünf Jahren bereits verinnerlicht und setzt ihn mit Konsequenz um. Und zwar auf der Eislauffläche der Stadtwerke Eiszeit, wo Elias an diesem Abend an einem Workshop für Eislauf-Anfänger teilnimmt.

Kurse sind rasch ausgebucht

Diesen Workshop wie auch einige andere bieten die Ice Freestyler Karlsruhe dort jeden Montag an und können sich vor Anfragen kaum retten: „Gerade die Kinder-Kurse erfreuen sich größter Beliebtheit“, sagt Christian Diehl, Vorsitzender der Freestyler und einer der Workshop-Trainer. „Allerdings sind auch die Kurse für Erwachsene meistens sehr rasch ausgebucht.“

Auch interessant: Die Weihnachtsmärkte 2019 von Bruchsal bis Achern

Richtiges Hinfallen will gelernt sein

Das erklärte Ziel der Kursteilnehmer sei von Fall zu Fall verschieden, erklärt Diehl. „Den Eltern kleiner Kinder geht es in erster Linie darum, dass sich ihr Nachwuchs sicher auf dem Eis bewegen kann. Jugendliche und Erwachsene hingegen möchten meist ihren Stil verbessern, ein paar coole Tricks lernen und allgemein auf dem Eis eine bessere Figur machen“, weiß der Eislauf-Profi. „Den Kindern hingegen bringen wir bei, wie man kontrolliert abbremst, stabil zum Stehen kommt und – im Falle des Hinfallens – möglichst verletzungsfrei bleibt. Denn auch hinfallen will gelernt sein.“

Mehr zum Thema: Der Karlsruher Christkindlesmarkt ist eröffnet

Und hier kommt wieder Elias ins Spiel: Der fällt an diesem Montagabend nämlich des Öfteren hin, und zwar mitunter spektakulär. Das kontrollierte Aufstehen macht ihm noch Schwierigkeiten, doch der kleine Kufenläufer lässt sich nicht beirren. Sein Papa steht an der Bande und platzt beinahe vor Stolz: „Er ist zum ersten Mal auf dem Eis“, verrät er. „Ich hätte nicht gedacht, dass er so hart im Nehmen ist.“

Erste Erfolge nach wenigen Minuten auf dem Eis

Daniel Schwall aus den Reihen der Ice Freestyler hat alle Mühe, Elias einzubremsen: „Ganz langsam, lass‘ Dir Zeit“, rät er seinem Eislaufschüler, der diesen Rat immer wieder geflissentlich überhört. Kaum liegt er auf dem Eis, rappelt er sich wieder auf, rutscht nach vorne weg und macht erneut Bekanntschaft mit dem harten Untergrund. Dabei strahlt er wie ein Honigkuchenpferd – mancher Erwachsene könnte sich von seiner Unverdrossenheit sicher eine Scheibe abschneiden. Nach einigen Minuten allerdings hat Elias ein Gefühl für das Eis entwickelt und kann kleine Wackler prima ausgleichen.

Es tut den Kindern gut, alleine und ohne Beobachtung zu lernen

Christian Diehl, Vorsitzender der Ice Freestyler Karlsruhe

„Kinder lernen schnell und je entspannter man ihnen das Eislaufen nahebringt, desto wohler fühlen sie sich“, berichtet Christian Diehl. „Tränen gibt es bei unseren kleinen Teilnehmern fast nie.“ Eine Sache gefällt Diehl besonders: „Im Gegensatz zu den ersten Jahren der Eiszeit gehen viele Eltern inzwischen während des Workshops einen Glühwein trinken oder etwas essen und stehen nicht direkt an der Eisfläche und erteilen gut gemeinte Ratschläge“, sagt er schmunzelnd. „Es tut den Kindern gut, alleine und ohne Beobachtung zu lernen. Sie sind dann auch konzentrierter.“

Weitere Informationen zu den Kursen für Kinder und Erwachsene gibt es auf der Website der Eiszeit. Dort kann man auch Kurse buchen.