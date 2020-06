Schriftsteller Andreas Suchanek: Perry Rhodan weckte die Leidenschaft

Anzeige

Eigentlich hat Andreas Suchanek, der in der Südpfalz geboren ist und in Karlsruhe wohnt, Informatik studiert. Aber dann folgte er seiner Leidenschaft fürs Schreiben. Heute ist der 38-Jährige ein glücklicher Autor von Fantasy-Romanen, Science-Fiction, Serienkrimis und mehr.

Von unserer Mitarbeiterin Rita Reich

Kürzlich hat er den begehrten Deutschen Phantastik Preis in der Kategorie „Beste Serie“ gewonnen. Die Auszeichnung verdankt der Autor seinen Lesern, die ihm beim Votum ihre Stimme gegeben haben – und einer außergewöhnlichen Dauerleistung. Belohnt wird damit die Urban-Fantasy-Serie „Das Erbe der Macht“, an der Andreas Suchanek ebenso unbeschwert wie unermüdlich arbeitet.

Die Romanserie umfasst mittlerweile 23 Bände in zwei Staffeln – das entspricht ungefähr 4.000 Seiten. Wird ihm das nicht irgendwann zu viel? Andreas Suchanek lacht: „Überhaupt nicht. Es macht Spaß. Es war immer mein Traum. Ich will’s nicht anders.“ Sowas wie Schreibblockade, meint er, ist ihm völlig fremd. Im „Erbe der Macht“ geht es um einen schüchternen jungen Mann, der gemeinsam mit Einstein, da Vinci und anderen Geistesgrößen mal eben die Welt vor bösen Mächten retten will.

„Perry Rhodan“ weckte die Leidenschaft

Im jüngsten Band „Engelsfall“ taucht der zaghafte Held in die Vergangenheit ein und findet mit Hilfe eines Monolithen ein totes Splitterreich. Warum das? Vielleicht wird es in Band 24 erklärt. Was war die erste Begegnung mit der Literatur? Um ihren Sohn zum Lesen zu animieren, erzählt Andreas Suchanek, legten seine Eltern ihm „Die Schatzinsel“ unter den Weihnachtsbaum. Seine Begeisterung war gleich null. Mehr Glück hatten sie mit einem dicken blauen Buch, dem Perry-Rhodan-Silberband in einer Sonderedition.

Schlagartig erwachte die Leidenschaft des Jungen für Science-Fiction, die ihn seither nicht mehr losgelassen hat. Mit 16 hat er erste Kurzgeschichten geschrieben, die im Internet doch „bis zu 50 Leser“ fanden. Ein Informatikstudium kühlte die Begeisterung fürs Schreiben und Lesen keineswegs ab. Im Gegenteil. Während des Studiums kam eine Zusage vom Bastei-Lübbe-Verlag, dass Andreas Suchanek eine Story der Science-Fiction-Serie „Sternenfaust“ schreiben dürfe. „Da bin ich geschwebt“, erinnert er sich. In einem Informatikjob hat er nie gearbeitet. Stattdessen ging es Schlag auf Schlag.

Arbeit für Heftromane

Erst schrieb Andreas Suchanek Folgen für Heftromane, darunter den legendären Perry Rhodan, dann baute er selbst ein Konzept für eine Reihe auf. Inzwischen sind es nicht mehr Hefte, sondern dicke Hardcover-Serienromane, die aus dem Laptop des sehr produktiven Autors fließen. In ganz verschiedenen Genres ist er unterwegs. „Heliosphere 2265“ ist pure Science-Fiction, mehrere Bücher und Hörspiele sind inzwischen davon erschienen.

Damit die Leser bei der Stange bleiben, arbeitet Andreas Suchanek hier mit so genannten Cliffhangern. Man kennt das von Fernsehserien: Gerade ist es so richtig spannend, man fiebert mit den Hauptfiguren mit – und plötzlich hört die Handlung einfach auf. Fortsetzung folgt. „Da bin ich ganz gemein“, feixt er. „Ein Mordsteam“ heißt die Krimiserie, in der vier Jugendliche einen lange zurück liegenden Mord an ihrer Schule aufklären. Eine Standuhr, die zu geheimen Räumen führt, ein Held, der lacht wie ein Pinguin, und ein fieser Graf, der die Unterwelt beherrscht – das sind die Elemente der erfolgreichen Romanreihe.

Ein Kinderbuch als Herzensprojekt

Schon 2017 hat der Karlsruher ein Kinderbuch geschrieben, „ein Herzensprojekt von mir“. Drei Jahre lang lag „Flüsterwald“ auf Halde, bis sich in diesem Jahr der Ueberreuter-Verlag für das Manuskript interessierte und das Buch gleich zum Spitzentitel seines aktuellen Sommerprogramms machte. Eine Geheimtreppe, Fläschchen mit blau leuchtendem Pulver und geheimnisvolle Lichter im Garten – alles das bestaunt der Junge Lukas in seinem neuen Zuhause. Als er weiter forscht, entdeckt er den Flüsterwald, eine Welt voller Abenteuer.

Weitere Pläne? Mit Ko-Autorin Nica Stevens verfasst Suchanek eine Thriller-Reihe für Heyne. Zwei Hauptfiguren, eine Journalistin und ein FBI-Agent, kommen im Wechsel in den einzelnen Kapiteln zu Wort. Das Schreiben im Duett ist ganz im Sinn des 38-Jährigen. Für ihn ist die Schriftstellerei nicht zwingend ein einsames Geschäft, deswegen hat er auch zusammen mit Kollegen die Schreib-WG erfunden. Zum ersten Mal trafen sich die Fantasy-Autoren 2018 in einem romantischen Schloss in Leipzig, um gemeinsames Schreiben als Event zu inszenieren – inklusive Chat mit den Lesern.

Die zweite Schreib-WG spielte sich im Januar 2020 in einem kultigen Loft in Hamburg ab. Seine Bücher sind generationsübergreifend beliebt, freut sich der Autor: „Ich hab’ auch schon Leserbriefe von 80-jährigen Damen bekommen.“ Leserpost motiviert ihn und macht ihm immer wieder Spaß. Suchanek hat aber nicht nur Fanbriefe, Kekse und Stofftiere aller Art, sondern sogar mal einen gehäkelten Stoff-Alien aus dem Briefkasten geholt.