„Seeed“ bei „Das Fest“? Veranstalter dementiert Gerüchte

Noch liegt der „Das Fest“-Hauptact für den Sonntagabend im Dunkeln – doch im Netz kursieren schon die wildesten Ankündigungen, welcher Sänger oder Band es sein könnte. Der Online-Ticketmarktplatz „Viagogo“ etwa kündigt „Seeed“ an.

Die Musiker aus Berlin werden aber definitiv nicht zum Ausklang des „Fest“-Wochenendes am Sonntag Reggae und Dancehall in die „Klotze“ bringen, wie Philipp Schätzle von der „Karlsruhe Marketing und Event GmbH“ den BNN gegenüber die Gerüchte dementierte. „Die Meldungen sind falsch und wir gehen dagegen vor“, so der Projektleiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit beim „Das Fest“-Veranstalter.

Auch „Pur“-Tickets werden gehandelt

Auf der selben Website kursieren auch Tickets für die Pop-Band „Pur“ aus Bietigheim-Bissingen, die laut „Viagogo“ beim diesjährigen „Fest“ auftreten sollen. Wie auch bei den Jungs um Peter Fox handelt es sich hier laut Schätzle um einen Fake. Wer denn nun wirklich der Top-Act des „Fest“-Sonntags ist, wird am Dienstag gelüftet.

Bereits Anfang des Jahres konnten die „Das Fest“-Veranstalter vor dem Karlsruher Landgericht eine einstweilige Verfügung gegen die Verkaufsplattform erwirken, die es „Viagogo“ seither verbietet, Tickets zu angeblichen aber falschen Original-Preisen zu verkaufen.