Seenorettung spaltet den Karlsruher Gemeinderat

Anzeige

Soll die Stadt Karlsruhe die Patenschaft für ein Seenotrettungsschiff übernehmen, das sich im Mittelmeer um Bootsflüchtlinge kümmert? Und sollte man ein solches Engagement mit einer Finanzierung direkt über den städtischen Haushalt verbinden? Wenn diese Frage am Dienstag im Gemeinderat debattiert wird – das Stadtparlament tagt coronabedingt in der Gartenhalle – werden sich voraussichtlich zwei grundlegende Anschauungen hart aneinander stoßen.

Die Fraktionen von Grünen, Linkspartei sowie KAL/Die Partei machen sich für das Vorhaben stark und haben einen entsprechenden interfraktionellen Antrag gestellt. Er bringt alternativ zur Patenschaft und der etwaigen Finanzierung auch die Variante ins Spiel, dass das Rathaus ein Konzept für einen Verein oder eine Stiftung entwickelt. Dieses Konzept soll zumindest eine Teilfinanzierung für ein solches Boot möglich machen. Als deutsche Schiffe dieses Profils kämen die „Alan Kurdi“ des Vereins „Sea Eye“ sowie die beiden Schiffe des Vereins „Sea Watch“ infrage.

Karlsuhe hat sich zum „Sicheren Hafen“ erklärt

Die Frage ist, ob sich die Karlsruher Stadträte kraft ihres Ehrenamts mit der Flüchtlingslage im Mittelmeer befassen sollten oder nicht. In den Reihen von Grünen, Linken und KAL/Die Partei ist man davon überzeugt und verweist auf rund 1.000 Ertrunkene allein 2019 im Mittelmeer. Außerdem habe sich Karlsruhe mit mehr als 110 anderen Städten zum „Sicheren Hafen“ erklärt.

Auch interessant: Evangelische Kirche kauft Rettungsschiff für Flüchtlinge

Während Bürokratie und das Geschacher zwischen den Nationalstaaten eine zügige Aufnahme der betroffenen Menschen in den Kommunen verhinderten, gehe das Sterben weiter, so die Kritik. Die Antragsteller verweisen darauf, dass die militärische Seenotrettung per Frontex-Mission „Sophia“ eingestellt ist.

Parteien sind bezüglich Patenschaft uneins

Auch die Sozialdemokraten stehen der Idee aufgeschlossen gegenüber, wie Fraktionschef Parsa Marvi zu erkennen gibt. Definitiv positionieren wolle man sich aber erst, wenn die Stadtverwaltung die Thematik aus Rathaussicht beleuchtet habe.

Für die CDU hingegen ist die Sache klar. „Ich halte von solchen Patenschaften nichts“, sagt deren Stadtrat Sven Maier. Dadurch werde das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt. Ganz abgesehen von den Kosten, die man nicht aus dem Blick verlieren sollte – schon gar nicht zu Corona-Zeiten. Die Rede ist von monatlich 20.000 Euro, die die Diesel-Aggregate der Rettungsschiffe monatlich benötigten. Es gehe auch darum, die Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen. „Ich will nicht im Gemeinderat europapolitische Themen verhandeln“, betont Sven Maier.

Auch interessant: Der Landkreis Karlsruhe unterhält mehrere Partnerschaften

In dieser Position weiß er sich eins mit FDP-Fraktionschef Tom Høyem. „Das ist Sache der EU und keine kommunale Aufgabe“, betont der Liberale. Er spricht von einer „Einladung an die Schlepper“, der eine solche Patenschaft nebst Finanzierung gleichkomme.

Paul Schmidt (AfD) sagt, seine Partei sei prinzipiell in dieser Frage gegen Seenotrettungsschiffe. Flüchtlinge würden dadurch erst dazu gebracht, „sich in Seenot zu begeben“. Patenschaft und Finanzierung überstiegen eindeutig die Kompetenzen einer Kommune.

Gemeinderat sprach sich 2018 für Tradition der Schiffspatenschaft aus

Das Thema entwickelte sich im Kielwasser einer Ratsdebatte vom Spätjahr 2018. Damals sprach sich der Gemeinderat nach emotionaler Debatte dafür aus, die Tradition der Patenschaft für ein Schiff der deutschen Marine fortleben zu lassen. Die „Karlsruhe VI“, eine geplante Korvette der Bundeswehr, soll den Namen „Karlsruhe“ tragen und eine mehr als 100 Jahre alte Tradition fortsetzen. Wann sie vom Stapel läuft, ist unklar.

Auch interessant: Hebamme rettete Flüchtlinge im Mittelmeer

Maßgeblich für das Zustandekommen des Beschlusses waren damals die Stimmen von CDU, SPD, FDP, AfD sowie Freie Wähler und Für Karlsruhe. Das mehrheitliche Bekenntnis zur Bundesmarine traf auf die Skepsis von Grünen und Linken. In Änderungsanträgen forderten sie ein Zeichen der Humanität – in Gestalt der Patenschaft für ein Seenotrettungsschiff.