Seltener Schaukelfisch zieht ins Naturkundemuseum Karlsruhe

Anzeige

Bissig geht es zu im Naturkundemuseum am Karlsruher Friedrichsplatz. In einem Meerwasseraquarium bilden zwei skurrile Schaukelfische neuerdings einen hübschen Kontrast. Ein leuchtend rosaroter Schaukelfisch ist frisch verpartnert mit einem blassgelben Artgenossen.

Überraschend kauft der Neuling dem bisherigen Revierchef den Schneid ab. Beherzt schnappt das rote Fischmaul nach der gelben Brustflosse. Doch es sieht wilder aus, als es ist. Daheim im Indopazifik bilden die Verwandten von Drachenkopf und Rotfeuerfisch schließlich auch Gruppen.

Bei Gefahr wiegt sich der Schaukelfisch im Wasser wie ein Blatt

Einfach etwas Abstand halten: So arrangieren sich die gemäßigt giftigen Bodenbewohner miteinander. Fühlen sie sich bedroht, wiegen sie den flachen Körper sacht hin und her wie ein Algenblatt in der Strömung – daher ihr Name: Schaukelfisch. Das erdfarbene oder korallenrote Schuppenkleid verstärkt die Tarnung.

Auch interessant: Naturkundemuseum Karlsruhe: Unterwasserkamera zeigt Haie im Livestream

Auf den roten Schaukelfisch, eine von Natur aus seltene Farbvariation, hat Hannes Kirchhauser jahrelang gelauert. Er ist der Chef der quicklebendig bestückten Ausstellung „Vorbild Natur“ im Westflügel des Staatlichen Naturkundemuseums Karlsruhe. Jetzt ist der ersehnte Fang ins Haus geholt. Weltweit entstammt kaum ein Zierfisch aus dem Meer einer Zucht. 95 Prozent sind Wildfänge, erklärt der Fachmann. Bei Süßwasserarten ist das Verhältnis genau umgekehrt.

Die Karlsruher Aquarianer gehören zu den wenigen, die Meerwasser-Nachwuchs aufziehen: Seepferdchen, zwei Arten von Seenadeln, inzwischen auch Grundeln.

Ein Schaukelfisch frisst nur lebende Beute

Lebende Schwebegarnelen und größere Felsgarnelen, frisch aus der Nordsee an den Friedrichsplatz geliefert, sind das Erfolgsrezept, auch für die Schaukelfische: „Sie nehmen kein totes Futter an“, erklärt Kirchhauser.

Auch interessant: Zweiter Hai im Karlsruher XXL-Korallenriff angekommen

Heikle Futtervorlieben beschäftigen das Aquarianer-Team immer wieder. Neben dem XXL-Becken, in dem die Schwarzspitzen-Riffhaie Kalli und Karla kreisen, entwickelt ein Doktorfisch im besten Alter plötzlich Appetit auf Korallen. Deshalb muss er jetzt umziehen, nach 15 Jahren.

Dummerweise steht der Prachtkerl so gut im Futter, dass er in keine Falle geht. Deshalb sehen Museumsbesucher derzeit eine Spezialanfertigung aus Plexiglas im Becken. Ein Salatherz ist der Köder. Schwimmt der Korallenknabberer den neuen Futterplatz an, wird irgendwann eine Klappe von Hand geschlossen und der Doktorfisch umgesetzt.

Fischfalle ist Spezialanfertigung

Schon gerettet sind die Korallen, die ein handgroßer Leopard-Drückerfisch altersgemäß in sein Nahrungsspektrum aufgenommen hatte. „Das war absehbar, die Art wird im Alter unleidlich“, berichtet Kirchhauser. Ein Baby-Exemplar war deshalb schon in der Reserve.

Liebhaber nehmen den gern. Hannes Kirchhauser, Chef der Aquarien im Naturkundemuseum Karlsruhe, über den Leopard-Drückerfisch

Der Jungfisch von der Größe eines Buchenblatts vertritt nun würdig die attraktive Art im Schaubecken. Mit Punkten am Bauch und einem schwarz-gelben Fleckenmuster zwischen Augen und Rückenflosse macht der Einzelgänger auch im Kleinformat optisch viel her. Der Vorgänger hat trotz seinem bissigen Wesen eine gute Prognose, versichert Kirchhauser: „Liebhaber nehmen den gern.“