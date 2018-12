Sercan Sararer wechselt zum Karlsruher SC

Anzeige

Nun ist es offiziell: Flügelspieler Sercan Sararer spielt ab sofort für den Karlsruher SC. Der Verein bestätigte am Mittwoch in einer Pressemeldung einen Bericht der Badischen Neuesten Nachrichten vom Montag.

Nach Angaben des KSC unterschrieb der zuletzt vereinslose 29-Jährige im Wildpark einen Vertrag bis zum Saisonende. „Mit Sercan Sararer bekommen wir einen erst- und zweitligaerfahrenen Spieler, der nach seiner Pause wieder bei uns durchstarten will. Mit seinen Qualitäten ist er ein Unterschiedsspieler und kann für uns in der entscheidenden Phase der Saison noch wichtig werden“, wird KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer in der Pressemitteilung zitiert.

Sercan Sararer begann Karriere bei Greuther Fürth

Der 29-jährige Flügelspieler startete seine Karriere bei der SpVgg Greuther Fürth. Über die Amateurmannschaft kam er 2008 zu den Profis. Der gebürtige Franke hatte laut KSC großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der Kleeblätter, ehe Stationen in Stuttgart und Düsseldorf folgten.

Nach zwei erneuten Jahren in Fürth war der Mittelfeldspieler nach einer monatelangen Verletzungspause zuletzt vereinslos. „Ich bin sehr dankbar, dass mir der KSC nochmal die Chance gibt, mich zu beweisen. Ich bin sehr motiviert und werde alles dafür tun, der Mannschaft zu helfen“, erklärte Sararer laut Pressemitteilung.

Sararer absolvierte insgesamt 35 Bundesligaspiele, 129 Partien in der 2. Fußball-Bundesliga und lief zwölf Mal für die türkische Nationalmannschaft auf.

Offensivmann auf beiden Flügeln einsetzbar

Die BNN hatten bereits am Montag über die bevorstehende Verpflichtung von Sararer berichtet. Der Offensivmann hatte sich bei Regionalligist Spvgg Bayreuth für ein neues Engagement fit gehalten. Sararer ist auf beiden Flügeln einsetzbar. Dort sieht KSC-Chefcoach Alois Schwartz seit Florent Muslijas Weggang zu Hannover 96 Bedarf. Mit Sararer würde vor allem die Konkurrenzsituation für Marc Lorenz, der die linke Seite nach Muslijas Abschied übernahm, erhöht.

Sararer gilt als schwieriger Charakter

Der 1,80 Meter große Sararer gilt in der Szene allerdings als verletzungsanfällig und als schwieriger Charakter. In seiner Zeit als Profi beim VfB Stuttgart war er in die zweite Mannschaft verbannt worden und sorgte mit einem im Internet veröffentlichten Foto von seinem Armaturenbrett, als er mit 282 Stundenkilometern über die Autobahn raste, für Schlagzeilen sowie ein gerichtliches Nachspiel.

Auch während seiner Zeit in Fürth war die künftige Nummer 23 häufiger wegen Undiszipliniertheiten auffällig geworden.