„Da die meisten Chefs auch Augen im Kopf haben, tut man ihnen mit einem dezenten Make-Up und gepflegter Frisur einen großen Gefallen.“ Sätze wie dieser aus dem Buch „Das grundlegende Sekretärinnenwissen“ wurden 1975 unverblümt gedruckt. 40 Jahre später taucht das Werk – über die Jahre etwas lädiert – in einem Karlsruher Bücherschrank auf. Inzwischen hat sich in Sachen Gleichberechtigung zwar einiges getan. Sexismus am Arbeitsplatz gibt es noch immer. Er ist nur etwas anders geschminkt.

Als „Das grundlegende Sekretärinnenwissen“ 1975 erschien, war die Arbeitswelt noch eine andere. Computer waren noch nicht an der Tagesordnung, von „Work-Life-Balance“ hatte noch niemand gehört und dass der Beruf des Sekretärs von Frauen ausgeübt werden sollte, war irgendwie selbstverständlich.

Denn „durch Ihren weiblichen Charme können Sie in der meist männlichen Managerwelt Ihren Chef viel besser unterstützen, als dies ein sachlich nüchterner Mann schaffen könnte“ – so wenden sich die Autoren im Vorwort an ihre Leserinnen. Dass Männer grundsätzlich sachlich und nüchtern, Frauen dafür charmant und unterstützend sind, daran zweifelte damals offenbar niemand.

Korrektes Verhalten: anpassungsfähig

Dem korrekten Verhalten einer Sekretärin – vor allem gegenüber ihres Chefs – wird im Buch schon früh ein Kapitel gewidmet. Wie sich zeigt, sollte eine Sekretärin vor allem über eine Tugend verfügen: Anpassungsfähigkeit. Der Chef mag sich verhalten, wie es ihm passt – die Sekretärin muss damit leben.

Es ist Ihre Pflicht, sich auf den Chef einzustellen, nicht die des Chefs, sich seiner Sekretärin anzupassen. „Das grundlegende Sekretärinnenwissen“ (1975)

Den Sekretärinnen wird empfohlen, einen launischen Chef „mit etwas schauspielerischem Talent“ aufzuheitern.

Ist der Chef chaotisch, solle sich die Sekretärin wiederum „bemühen, eine Pedantin zu werden.“ Bei cholerischen Chefs gelte es hingegen, „bei Temperamentausbrüchen nicht die Ruhe zu verlieren“, um nach Möglichkeit der Umwelt „diese kleine menschliche Schwäche Ihres Chefs vollkommen zu verheimlichen.“

Durch „Takt und Geduld“ werde die Sekretärin mehr erreichen „als durch Besserwisserei“. Wie „Besserwisserei“ in diesem Zusammenhang auszulegen ist, kann nur spekuliert werden.

Ein Generationenkonflikt?

Dass Frauen sich zugunsten der Männer unterordnen, stand 1975 noch weitgehend außer Frage. Auch mehr als 40 Jahre später stehen noch viele Männer im Arbeitsleben, die zu einer Zeit sozialisiert worden sind, in der dies gesellschaftlicher Konsens war.

„Die Generation der Männer, die heute 50 Jahre und älter sind, erwartet oft noch, dass Frauen sich selbst zugunsten der Familie eher zurücknehmen“, erklärt Patricia Montbrun, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) bei der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt. „Wenn Frauen heute über 40 sind und nach der Elternzeit wieder ins Berufsleben einsteigen wollen, stehen sie mit ihrem Selbstbewusstsein oft ganz unten“, weiß Montbrun aus Erfahrung.

Am Arbeitsplatz werden viele Frauen daher auch 2019 noch mit den Auffassungen von vor 40 Jahren konfrontiert. Besonders junge Frauen, denen in ihrer Erziehung nicht vermittelt wurde, dass sie als Frau hinter den Männern zurückzustecken hätten, tun sich häufig schwer mit Männern, die genau so sozialisiert worden sind – und umgekehrt. Ein Generationenkonflikt also?

Jahre zwischen 20 und 30 sind „knochenhart“

„Das ist eine Reifegeschichte“, sagt Montbrun. „Es hat mit dem Alter zu tun, es hat aber auch mit Generationen zu tun.“ Die Jahre zwischen 20 und 30 seien im beruflichen Umfeld für Frauen „knochenhart“. „Junge Frauen haben immer das Gefühl, sie müssen doppelt so viel machen, sie müssen ihre Aussagen rechtfertigen, müssten wiederholen, was sie gesagt haben“, so Montbrun.

Das ändere sich ein bisschen mit dem Älterwerden. „Das hat was mit dem eigenen Standing und dem eigenen Auftreten zu tun“, erklärt Patricia Montbrun. „Das klingt zwar hart und wirft den Ball zurück zu den Frauen, aber es bedeutet auch, dass Älterwerden Chancen bietet, die mit Mitte 20 nicht möglich wären.“

Die Gehaltsverhandlung: lieber beiläufig

„Herr Hiller, haben Sie heute auch gelesen, wie stark die Lebenserhaltungskosten wieder gestiegen sind?“ Das gilt laut „Das grundlegende Sekretärinnenwissen“ 1975 noch als probate Art und Weise, seinen Chef um mehr Gehalt zu bitten – für Frauen zumindest. Der perfekte Moment für diese beiläufige Bitte: „Wenn Sie ihm den Kaffee auf den Schreibtisch stellen.“

So um eine Gehaltserhöhung zu bitten, werde der Chef „sicher lieber sehen, als wenn Sie mit hochrotem Kopf vor seinem Schreibtisch herumdrucksen und nicht mit der Sprache herauswollen“, heißt es im Buch. Unterwürfig bittend oder peinlich herumdrucksend – das sind offenbar die einzigen beiden Varianten, wie sich die Autoren 1975 eine Frau vorstellen können, die um mehr Gehalt bittet. Und heute?

Die „Gender Pay Gap“ lässt grüßen

In Sachen Gehalt werden Frauen auch 2019 noch häufig diskriminiert. Das beweist die viel diskutierte „Gender Pay Gap“, also die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen. „Wenn der Unternehmer weiß, er kann eine Frau billiger bekommen, weil sie schlecht verhandelt, dann wird dieses Spiel auch getrieben“, sagt auch Montbrun.

Frauen könnten aber auch viel selbst steuern – zumindest heutzutage. Frauen könnten und sollten Verhandlungstechniken lernen, rät Patricia Montbrun. Auch vermeintliche Kleinigkeiten könnten schon einen großen Unterschied machen: „Wann ziehe ich was an, wann spreche ich in welcher Lautstärke, in welcher Stimmlage?“ All das könne man lernen. Wichtig sei jedoch vor allem dies: „lernen, sich noch mehr zuzutrauen.“

Optische Anforderungen: „Augenweide“ für Chefs und Kollegen sein

Der Frage, wie eine Sekretärin auszusehen habe, wurde 1975 im Buch noch mehrere Kapitel gewidmet. Die Ratschläge an die Sekretärinnen sind sogar äußerst detailliert:

Eine Sekretärin ist mit roter, glänzender Nase, wild wuchernden Augenbrauen und liebloser Zottelfrisur nicht gerade das, was ein Chef in seinem Vorzimmer haben möchte (obwohl es Chefs geben soll, denen es ziemlich egal ist, wie ihre Vorzimmerdame aussieht, Hauptsache, sie spurt). „Das grundlegende Sekretärinnenwissen“ (1975)

Auch an Ratschlägen bezüglich der Garderobe wird nicht gespart: „Weiß“, heißt es, sehe „zwar sehr appetitlich aus“, werde aber schnell schmutzig. Sorgen muss sich die Sekretärin in den Siebzigern aber nicht, denn: „Eine weiße bügelfreie Bluse genügt für die ‚Appetitlichkeit'“, raten die Autoren.

Und dass das letztlich auch für die Sekretärin selbst Vorteile hat, wird – etwas holprig – so begründet:

Sie sind dann nicht nur Kollegen und Besuchern eine Augenweide; es ist auch erwiesen, dass eine Frau, die sich in ihrer Haut wohl fühlt, bessere Arbeitsleistungen bringt als eine, die mit sich völlig unzufrieden ist. „Das grundlegende Sekretärinnenwissen“ (1975)

Ob eine Frau sich in einer weißen Bluse, mit Lippenstift und Make-Up in ihrer Haut automatisch wohler fühlt als in weniger gefälliger Aufmachung ist jedoch bislang nicht erwiesen.

Die Chefin als „Zicke“

„Wild wuchernde“ Augenbrauen und Zottelfrisur sind inzwischen zwar durchaus Trend geworden – das Klischee, dass Frauen „schon etwas fürs Auge“ bieten sollen, ist allerdings noch immer nicht aus allen Köpfen verschwunden. Und häufig geht dies Hand in Hand mit der Annahme, dass Frauen nicht für Führungspositionen geeignet seien.

„Noch vor 20 Jahren sprengten Frauen in Führungspositionen die Klischees und wurden dafür in der Gesellschaft mit bösen Attributen bedacht“, erklärt Montbrun. In Fernsehserien wie „Dallas“ könne man dies beispielsweise noch sehen. Diesem Bild müssten sich Frauen auch heute noch im Berufsleben stellen.

„Am Anfang kämpfen die Männer häufig ab, ob die Frau eine ‚Zicke‘ ist, ob sie schreit, ob sie hysterisch ist“, sagt Montbrun. Aber hier könnten die Frauen selbst aktiv werden: „Die Frage ist, ob die Frau dann selbst in die Mädchenrolle fällt oder ob sie sich etwa auf den kumpelhaft derben Humor einlässt.“

Das Bild in den Köpfen

Der Vormarsch der Großraumbüros war auch in den Siebzigern bereits spürbar. Welche Sorgen die weibliche Belegschaft dabei umtreibt, darüber waren sich die Autoren des „grundlegenden Sekretärinnenwissens“ offenbar einig. Um diese Bedenken auszutreiben, beschwichtigen sie ihre Leserinnen folgendermaßen:

Sie sind ohnehin gepflegt, haben keine Laufmasche und kippen nicht heimlich einen Cognac zwischendurch. Warum also sollten Sie den Kollegen etwas verbergen? „Das grundlegende Sekretärinnenwissen“ (1975)

Einschlägige Quellen, inwieweit Laufmaschen und heimliche Cognacs Frauen 2019 beschäftigen, gibt es zwar nicht. Geht es aber nach Patricia Montbrun, sollten sich Frauen auch in diesem Jahrtausend nicht verbergen, wenn sie beruflich nach oben wollen.

„Die jungen Frauen heutzutage sind die bestausgebildete Frauengeneration, die es je gab“, sagt Montbrun. „Die Frage ist jetzt nur: Wie lange dauert es, bis sich auch das Frauenbild in den Köpfen ändert?“

Zu den Autoren:

Die Autoren von „Das grundlegende Sekretärinnenwissen“ sind Frank Ullmann und Angelika Rogall.

Frank Ullmann wurde 1945 geboren und studierte ab 1966 Erziehungwissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt. Ab 1969 übernahm er die Stelle des Chief-Instruktors am „Institut für Dynamisches Lesen“. 1971 gründete er mit seinem Partner das „Institut für Informationsmethodik“ – soweit die Information des Klappentexts. Seit 2013 ist Ullmann als Berater und Coach tätig.

Angelika Rogall, ebenfalls 1945 geboren, war „nach dem Schulabschluss Volontärin und Redakteurin bei verschiedenen Tages- und Wirtschaftszeitungen“ – so der Klappentext. Neben dem Studium der politischen Wissenschaften sei Rogall als freie Journalistin tätig gewesen. Sie habe Artikel für „Elegante Welt“ und „Freundin“ verfasst. Dabei sei der Schwerpunkt ihrer Arbeit „immer wieder die Frau und die Verbesserung ihrer Bedingungen in Privat- und Arbeitswelt“ gewesen.