Sexualdelikte: Karlsruhe ist relativ sicher

Anzeige

Eine Gruppenvergewaltigung in Freiburg, sexuelle Übergriffe in Karlsruhe und Vorfälle mit Exhibitionisten: Vergewaltigungen und andere Sexualstraftaten rücken immer häufiger in den Fokus der Öffentlichkeit. Tatsächlich aber gehören Karlsruhe und Pforzheim statistisch zu den sichersten Großstädten Baden-Württembergs. Aber der Trend für 2018 ist negativ.

541 „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ verzeichnet das Polizeipräsidium Karlsruhe für das Jahr 2017. Hinter diesem sperrigen Begriff verbergen sich Delikte, die vom Exhibitionisten, der die Hose herunterlässt, bis zur Vergewaltigung reichen.

Auf den ersten Blick sind die Zahlen seit 2016 nur leicht gesunken, von 550 (2016) auf 541. Die höchste Zahl der vergangenen zehn Jahre wurde 2013 verzeichnet (606). Was die Statistik aber nur auf den zweiten Blick zeigt: Erst seit 2017 werden sexuelle Übergriffe und sexuelle Belästigung zu diesen Taten hinzugerechnet. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung vom November 2016: „Durch die Änderung werden Handlungen erfasst, die vorher nicht erfasst wurden“, erklärt Tobias Wagner, Erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. „Beispielsweise galt früher ein unerwünschter Griff an die Brust einer Frau nur unter der Kleidung als Sexualdelikt.“ Seit der Änderung werde auch der Griff über der Kleidung als sexuell motivierte Straftat erfasst.

Tatsächlich sind die Fallzahlen also deutlicher gesunken, als es auf den ersten Blick den Anschein hat: Die neuen Tatbestände herausgerechnet wurden 2017 408 Sexualstraftaten angezeigt und damit deutlich weniger als noch 2016.

Stadt Karlsruhe ist relativ sicher

Die Stadt Karlsruhe ist statistisch gesehen tatsächlich relativ sicher: 2017 wurden 168 Sexualstraftaten in der Stadt verzeichnet, 54 Fälle pro 100.000 Einwohnern. In Pforzheim wurden für das Jahr 2017 insgesamt 61 Fälle erfasst. In Stuttgart wurden 2017 90 Sexualdelikte auf 100.000 Einwohner gezählt. In Freiburg waren es 76, in Mannheim 70 Delikte. Im Stadtkreis Baden-Baden verzeichnete die Polizei 2017 34 Sexualdelikte, von denen mehr als 90 Prozent aufgeklärt wurden. Eine ebenso hohe Aufklärungsquote wurde im Landkreis Rastatt verzeichnet, wo 96 Sexualdelikte angezeigt wurden.

Tendenz für 2018 steigend

Dennoch ist natürlich nicht alles rosig – denn der Trend für 2018 zeigt nach oben: „Es gibt noch keine belastbaren Zahlen für das Jahr 2018, aber die Tendenz ist steigend“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Er warnt davor, der Jahresbilanz zu viel Bedeutung beizumessen: Faktoren wie ein verändertes Anzeigenverhalten und das Dunkelfeld, also die Fälle, die nicht angezeigt werden, könnten die statistischen Ergebnisse stark beeinflussen. Schätzungen zur Zahl der nicht erfassten Sexualstraftaten gibt es von der Polizei nicht: „Jede Schätzung der Dunkelziffer ist nicht sehr seriös“, sagt der Sprecher. Gerade im familiären Umfeld blieben viele Vergehen im Verborgenen. „Je mehr die Tat in der Öffentlichkeit spielt, desto eher wird sie angezeigt“, heißt es von der Polizei.

Jeder dritte Verdächtige ist Ausländer

Der Anteil der nicht deutschen Tatverdächtigen ist in den vergangenen zehn Jahren stark angestiegen: Von 20,2 Prozent 2008 auf 34,6 Prozent 2017. Den höchsten Anstieg gab es zwischen 2015 und 2016 – da stieg der Anteil der Tatverdächtigen mit ausländischem Pass von 26 auf 35 Prozent. Damit ist ihr Anteil ähnlich hoch wie bei häuslicher Gewalt – vor kurzem veröffentlichte der BKA hierzu Zahlen, die für viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit sorgten.

Auffällig ist: Während die Zahl der Sexualstraftatdelikte in ganz Baden-Württemberg von 2016 auf 2017 um 13 Prozent anstieg, sank sie in der Stadt Karlsruhe im gleichen Zeitraum um 12,5 Prozent, in Pforzheim sogar um 17,6 Prozent. Im Landkreis Karlsruhe hingegen verzeichnete die Polizei ein Plus von 18,5 Prozent.