In Karlsruhe ist selten der Bär los – im Vergleich zur Event-Unterhaltungs-Weltmetropole Berlin. Dabei hat die Fächerstadt zumindest symbolisch immer in Treue fest gestanden zu der Hauptstadt, die durch die am 13. August 1961 errichtete Mauer 28 Jahre geteilt war.

40 Jahre lang stand der „Berlin-Stein“ bis 2011 am Durlacher Tor. Das Stadtwappen mit dem Treueschwur „Fidelitas“ neben dem weltbekannten Bären auf zwei Beinen. Jedem Karlsruher steht es dort geschrieben: Die Fächerstadt liegt 700 Kilometer entfernt vom Puls der Republik. Bekanntlich lässt der U-Strab-Bau bei der Karlsruher Kombi-Stadtumgestaltung kaum einen Stein auf dem anderen. Selbst Badens Stolz, der Greif, musste den Europaplatz verlassen.

Die Bärlosigkeit endet bald

Seit September 2011, also seit sieben Jahren, fehlt den Badenern der Orientierungsstein. Doch sie haben den Bezug zu Berlin auch in diesen sieben mageren Jahren nicht verloren. Und so hat die Bärlosigkeit wegen der größten U-Strab-Baustelle am Durlacher Tor bald ein Ende. Exakt sieben Jahre nach seinem Verschwinden kehrt der „700-KM-Stein“ zurück.

Am 14. September soll es so weit sein, hört man in Stadtkreisen. Dann kommt der Berliner Bär aus seinem Exil auf dem Bauhof der Verkehrsbetriebe und wird offiziell am Durlacher Tor empfangen. Wegen veränderter Schienenlage und Fahrbahnanordnung wird der „Bär“ gegenüber früher – aber nur wenige Meter – nach Osten verrückt.

Laut Kasig-Pressesprecher Achim Winkel befindet sich der künftige Standort des Karlsruher „Berlin-Bären“ im Mittelgrün der Durlacher Allee auf Höhe der Ostendstraße und des Mittelschiffs von St. Bernhard.

Wenn nach den Ferien mancher Karlsruher heimgekehrt aus Bella Italia oder Felix Austria die alte Bärenmarke wieder in der Oststadt erblickt, dann kann er seinen Augen trauen: Dieses wegweisende Tier als Relief auf grauer Platte, dieser Bote der Sehnsucht nach einem anderen Leben, wo ewig der Bär steppt, ist einfach wieder da.

Anfang der 1960er-Jahre bekam Karlsruhe einen „Bären für Berlin“. Viele westdeutsche Städte erhielten ab 1954 ein Bärensteinrelief an der Straße. Die Bundesregierung unterstützte damals diese Zeichensetzung für die Deutsche Einheit, nachdem russische Panzer den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR niedergeschlagen hatten.

Bauarbeiter zerstören Vorgänger

Auch an den Autobahnen grüßte der Berliner Bär. 300 Steine standen als Solidaritätszeichen für die geteilte Stadt über den Globus verstreut. Inzwischen sind viele Bären vergessen und verschwunden. Übrigens haben auch Madrid und Paris, Los Angeles und Santiago de Chile einen Steinberliner.

1973 wurde der Gedenkstein bei Bauarbeiten am Durlacher Tor zerstört. Doch Karlsruhe ließ sich nicht lumpen. Ein neuer Stein wurde von einem heimischen Steinmetz gefertigt. Dieses Exemplar feiert jetzt sein Comeback. Der Bär habe das Exil auf dem Bauhof der Verkehrsbetriebe schadlos überstanden, hört man in der Stadtverwaltung.