Bis alle Straßen in Karlsruhe vom Silvestermüll gereinigt sind, könnten noch rund drei Wochen vergehen. Hinzu kommt, dass bei bestimmten Containern offenbar nicht allen klar ist, wer für die Leerung zuständig ist. Auch die Folgen des Böllerverbots werden jetzt sichtbar – allerdings nicht nur vor dem Schloss.

Die Spuren der Silvesternacht sind in der Südstadt auch am 2. Januar nicht zu übersehen. Vor und auf dem proppevollen Glascontainer an der Kreuzung von Marienstraße und Nebeniusstraße stehen am Donnerstagvormittag mehrere Dutzend Wein- und Sektflaschen. Und nur wenige Schritte weiter erinnern die abgebrannten Überreste von einigen Feuerwerksbatterien an die mitternächtliche Knallerei zwischen Ettlinger und Rüppurrer Straße.

Drei Wochen für die Reinigung

„Bis wir den Silvestermüll in sämtlichen Wohngebieten beseitigt haben, können gut und gerne drei Wochen vergehen. In Karlsruhe gibt es schließlich 2 400 Straßenkilometer“, sagt Andreas Bender, Chef der Straßenreinigung beim Amt für Abfallwirtschaft (AfA). Die meisten zentralen Plätze wurden von über 30 AfA-Mitarbeitern allerdings bereits am Neujahrstag gereinigt. Weil vor dem Schloss erstmals keine Böller und Raketen gezündet werden durften, habe sich das Zentrum des innerstädtischen Feuerwerks nur wenige Meter in Richtung Süden verlagert.

Mehr Müll auf dem Marktplatz nach Böllerverbot

„Auf dem Marktplatz sah es schlimmer aus als je zuvor“, sagt Bender. Und auch auf dem Europaplatz, dem Gutenbergplatz oder dem Lidellplatz habe sich deutlich mehr Müll angesammelt als in den vergangenen Jahren.

Für Probleme sorgen nach Benders Einschätzung mittlerweile auch die zahlreichen Feuerwerksbatterien. Der Grund: Die abgebrannten Boxen können unter Umständen für Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sorgen. Trotzdem kann Bender den Feuerwerksbatterien auch etwas Positives abgewinnen. „Es werden weniger Böller geworfen und Einzelraketen gezündet. Deshalb liegt gefühlt weniger Feuerwerksmüll auf den Straßen als noch vor einigen Jahren“, sagt Bender.

Wer ist zuständig fürs Altglas?

Für die Leerung der überquellenden Altglascontainer ist in der Stadt nicht das AfA, sondern ein Subunternehmen zuständig.

„Wir haben aber bereits darauf hingewiesen, dass die Container nach Neujahr schnellstmöglich geleert werden sollen“, betont Alexander von Wickede von der zuständigen AfA-Abteilung.

21-Jähriger schüttet Getränk über Polizisten

Aus Sicht der Polizei verlief die Silvesternacht „überwiegend ruhig“. Auf dem Marktplatz kam es aufgrund des unsachgemäßen Umganges mit Feuerwerkskörpern allerdings zu gefährlichen Situationen. Für Probleme sorgten auch zwei junge Männer, die das Ende einer Silvesterparty in Grünwinkel selbst nach dem Eintreffen der Polizei, die vom Veranstalter gegen 2.20 Uhr herbeigerufen wurde, offenbar nicht akzeptieren wollten. Nachdem die Polizei bereits mehrere Platzverweise erteilt hatte, trat ein 19-jähriger Partybesucher gegen das Rad des Streifenwagens und unternahm anschließend einen Fluchtversuch. Währenddessen schüttete ein 21-Jähriger den Inhalt eines Getränkebechers über einen Polizeibeamten und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Alkoholtests ergaben beim 21-Jährigen einen Wert von 1,38 Promille, beim 19-Jährigen von 1,78 Promille. Beide Männer müssen sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.