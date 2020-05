Snapchat, Instagram, Facebook, Xing & Co: Wer erbt all die Freunde und Follower?

Anzeige

Ein Erbe – da denkt jeder zunächst an den mehr oder weniger großen Geldsegen. Man erbt aber auch Verpflichtungen wie Schulden, Abos und Dienstleistungen, die der Verstorbene hinterlassen hat. Mittlerweile tummeln sich viele im Netz, sind bei Facebook, Snapchat, Instagram, Xing, LinkedIn oder auf Partnerbörsen unterwegs. Ebay- und Paypal-Konten sowie E-Mail-Adressen sind ebenso vorhanden. Wer zu Lebzeiten nicht sein digitales Erbe regelt, lebt also im riesigen World Wide Web weiter.

Das ist offenbar vielen gar nicht bewusst. 76 von 100 Personen, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov vor wenigen Monaten befragt hat, haben ihren digitalen Nachlass nicht geregelt. Nur sieben Prozent sorgten vor. Sie haben beispielsweise Passwörter für eine Vertrauensperson hinterlegt. Zu sorglos gingen die meisten Internetnutzer mit ihren digitalen Zugängen um, mahnt auch Jan Oetjen, Web.de-Geschäftsführer in Karlsruhe, immer wieder.

„Wenn der digitale Nachlass nicht geregelt wird, laufen Verträge weiter, eventuelle Guthaben werden nicht abgerufen und die verstorbene Person existiert in den sozialen Netzwerken weiter“, sagt auch Bettina Veit, Pressesprecherin der Karlsruher BGV/Badische Versicherungen-Gruppe. Diese bieten seit 2017 den Rechtsschutz-Tarif „58+“ an für Kunden ab 58 Jahren, die nicht mehr berufstätig sind.

„Mit diesem Angebot kann sich ein Erbe über die digitalen Verpflichtungen des Erblassers einen Überblick verschaffen und diese löschen oder umschreiben lassen“, so Veit. Der Tarif „58+“, der weitere Leistungen umfasst, sei in dieser Art einzigartig auf dem deutschen Rechtsschutzmarkt. Veit unterstreicht das Nachfragepotenzial: 32 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist demnach 58 Jahre oder älter.

Nach Angaben des Digitalverbands Bitkom würden es sechs von zehn Deutschen befürworten, wenn es eine gesetzliche Regelung zum digitalen Nachlass gäbe. Faktisch besteht seit Juli 2018 bereits eine solche. In einem wegweisenden Urteil hat der Bundesgerichtshof (Az.: III ZR 183/17) entschieden, dass private Nutzer-Daten im Internet an die Erben fallen. Die gesetzlichen Erben erhalten also den Zugang zu den Konten Verstorbener.

Erben kommen auch an E-Mails des Verstorbenen

Im konkreten Fall ging es um ein Facebook-Konto, doch Erben kommen seitdem beispielsweise auch an E-Mails des Verstorbenen. Allerdings müssen diese idealerweise wissen, was der Verstorbene alles im Netz an Angeboten genutzt hat.

Vorsorge zu treffen, das ist auf verschiedene Arten möglich. „Treffen Sie für Ihr digitales Erbe eine testamentarische Regelung, muss sie auch die geltenden Anforderungen erfüllen, also eigenhändig geschrieben und unterschrieben oder notariell beurkundet sein“, betont in diesem Zusammenhang der Rechtsschutzversicherer Arag SE (Düsseldorf).