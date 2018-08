Anzeige

So ein See, so ein See, zieht sie unwahrscheinlich an. Mitten in der Stadt, direkt zwischen Wohnblocks und Büropalästen, pilgern die Bürger ans Wasser. Das gibt es nicht noch ein Mal in Karlsruhe. Gerade an heißen Sommertagen ziehen dort die Städter die Schuhe aus, lassen die Beine baumeln und die geschwollenen Füße im Kühlen abtauchen. Das Sitzen am See ist von den Stadtplanern gewollt. Das für den City-See im Park des Neubauquartiers Südost verantwortliche Gartenbauamt hat das Ufer extra mit Sitzstufen befestigt.

Mensch und Natur

Mehr Mensch im Wasser aber soll nicht sein, sonst kippt schnell die Naturidylle in der Großstadt. „Wasser ist absolut wichtig für die Stadt“, betont Gartenbauamtchefin Cornelia Lutz.

Schließlich hat dieses Seelein wie kein anderes Karlsruher Gewässer gleich zwei gegenteilige Aufgaben zu erfüllen: Es ist ein Biotop mit Schilfzone und klarstem Wasser und damit Natur pur für Kröten und Libellen, zunehmend auch für Fische und Vögel. Gleichzeitig ist es ein Naherholungstreffpunkt. Ein Angelpunkt zur Erfrischung von Leib und Seele besonders bei Hitze in der versiegelten Stadt.

Gleich gebadet

Ein Jahr gibt es den von vielen Karlsruhern heiß geliebten See. Seitdem ist er starken Belastungen ausgesetzt. Als er im Sommer 2017 an einem heißen Wochenende freigegeben wurde, da machten Badelustige, leichtfertige Kinder und rücksichtslose Randalierer aus dem jungen Gewässer einen Badesee.

Schilf zertrampelt

In wenigen Stunden war die Naturböschung der Nordseite mit den Schilfhalmen zertrampelt, die Tonschicht am Seegrund aufgerissen und die Düsen der zwei fünfstrahligen Fontänen geknickt. Völlig konsterniert ob der Respektlosigkeit und der Zerstörungswut zog das Gartenbauamt erst Mal wieder einen schützenden Bauzaun um den See.

Entspannung

Die Ausschilderung des für Stadtseen eigentlich obligatorischen Badeverbots hat sich nach Einschätzung der Experten positiv ausgewirkt. „Nach dem Start mit Turbulenzen entwickelt es sich sehr gut. Die Lage am See hat sich entspannt“, meint Lutz. Noch immer aber würden Leute die Seenatur mit Füßen treten, räumt Seeplaner Harald Dürr ein. „Auch darf die Lehmdichtung am Grund nicht zerstört werden“, betont der Mann vom Gartenbauamt. Deshalb müsse auch das Holzgeländer gegen das Betreten des Schilfufers vorerst stehen bleiben, sagt Dürr.

An heißen Tagen

Besonders an heißen Tagen bricht der Interessenkonflikt wieder auf. Dann klagen seine Pflegekräfte über neue Erscheinungen der Abnutzung durch menschlichen Gebrauch. Zwar schwimmt kaum mehr ein Mensch in dem bis zu zwei Metern tiefen Teich, aber Kinder planschen, Jugendliche schlagen Wasserschlachten und Duschsüchtige verbiegen die Fontänenhälse.

Schlamm schreckt ab

In dem klaren Wasser spiegelt sich der Konflikt: Es ist so rein, dass es Menschen zum Baden verführt, die in einen anderen städtischen See etwa in der Günther-Klotz-Anlage oder im Stadtgarten wegen der undurchsichtigen Trübe des Wassers und dem schlammigen Grund auch nicht eine Zehe strecken würden.

Zu viel verlangt?

Wird von diesem See, den alle so lieben, einfach zu viel verlangt? Beißen sich nicht Naturschutz, Ästhetik und Nutzung durch den Menschen mitten in der Großstadt?

Hohe Verdunstung

Ständig schauen Leute vom Gartenbauamt beim Südostsee nach dem rechten. Alle zwei Tage kommt im heißen Sommer Michael Ulrich. Der Mann von den Stadtwerken sorgt für den nötigen Wasserstand. „An einem Hitzetag sinkt der Spiegel durch die Verdunstung um eineinhalb Zentimeter“, berichtet der Experte.

Fontänen erquicken

Damit die Uferbepflanzung überlebt und das stehende Gewässer nicht unter Sauerstoffmangel umkippt, bringt Ulrich den Cityparksee wieder auf entsprechenden Spiegelstand. „Das sind 25 von 1 400 Kubikmeter Seewasser“, erklärt Harald Dürr vom Gartenbauamt das Nachspeisen „mit bestem Karlsruher Trinkwasser“.

Fontänen erquicken

Sauerstoffdusche

Die zwei Fontänen entfalten nicht nur eine für den menschlichen Seebesucher optische und akustische Wirkung, die den Städter erquickt, wie Lutz meint. „Mit den Fontänen wird das Seewasser auch durchmischt und mit Sauerstoff angereichert“, erklärt Amtsleiterin. Davon profitierten Pflanzen und Tiere im Teich wie die Seerose, die Wechselkröte und von Bürgern ausgesetzte Fische.