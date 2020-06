So war der Regen-Sonntag in Karlsruher Museen

Anzeige

So ein richtig verregneter Sonntag – in Karlsruhe selten genug, dafür aber perfekt für einen Museumsbesuch. Ob das auch in Corona-Zeiten gilt? Zumindest ist der Besuch in vielen Einrichtungen jetzt wieder möglich, wenn auch mit begrenztem Angebot und unter strengen Sicherheitsauflagen.

In der Kunsthalle sind derzeit nur fünf Räume der Dauerausstellung zu sehen. Entlang einer verbindlichen Wegeführung geht es für die Besucher vom „Kosmos Thoma“ im Untergeschoss über die Niederländische Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts im Erdgeschoss bis ins Obergeschoss, wo deutsche und französische Malerei aus dem 17. bis 20. Jahrhundert zu sehen sind. Viele Menschen sind es wahrlich nicht, die an diesem Sonntagvormittag den Weg in die Kunsthalle suchen.

Wanderfreundinnen entdecken niederländische Kunst

Ein junges Paar trifft sich hier auf ein erstes Date – trotz der durch Mundschutz erschwerten Kennenlern-Bedingungen. „Das ist toll hier!“, sagt Ursula bei den Niederländern, genauer gesagt vor Willem van Aelsts „Stillleben von Jagdgeräten“. „Wir sind Wanderfreundinnen“, erklärt Ursulas Begleitung Inge. Eigentlich war ein Wanderausflug geplant, doch wegen des Regens haben sich die beiden spontan für die Kunsthalle entschieden. Auch zwischen den Gemälden in der ruhigen Kunsthalle haben beide ihren Spaß, sie lachen und scherzen.

Jana Buchwald ist um die Mittagszeit der Spaß schon wieder vergangen. Sie ist mit ihren Kindern im Alter von sieben und zwei Jahren im Naturkundemuseum bereits wieder am Ende des streng reglementierten Parcours. „Man darf anders als sonst nichts anfassen, nur gucken und lesen“, sagt Buchwald. Das sei mit kleinen Kindern eben schwierig, deshalb habe sie den Besuch abgekürzt und mache sich auf den Heimweg.

Die Museumsmitarbeiter müssen den wartenden Familien immer wieder erklären, wie der Besuch mit den Corona-Beschränkungen ablaufen muss. In den unterschiedlichen Ausstellungsbereichen ist jeweils nur eine bestimmte Personenzahl zugelassen, deshalb muss hie und da gewartet werden. Nina Wellstein aus Stuttgart und ihr Mann sind trotzdem entzückt von den kleinen zweibeinigen Dinosauriern, und überhaupt vom Thema Naturkunde. „Man will ja, dass es sicher ist“, sagt Wellstein zu den Besuchsregelungen, die sie nicht stören.

Auch interessant: Shopping-Samstag in Karlsruhe (fast) wie zu Vor-Corona-Zeiten

Mirakelfische und andere lebende Objekte begeistern Kinder im Naturkundemuseum

Valentin studiert aufmerksam die Seepferdchen. „Guck mal Mama, da hinten ist eine Muräne drin!“ sagt er und deutet auf eine Ecke des Beckens. „Ich glaube, das ist ein Mirakelfisch“, erklärt Anne Erhardt, die Mama. Noch mehr Mirakel zum Angucken finden große und kleine Besucher natürlich im Vivarium, wo es den Letzteren vor Begeisterung sichtlich schwer fällt, den vorgezeichneten Weg einzuhalten. Aber so ein Regentag im Museum lässt sich ja noch gut aushalten – anders als damals vor rund 4.200.000.000 Jahren, als die Erde 40.000 Jahre lang Dauerregen erdulden musste. Das lernt man übrigens beim Lesen in der Ausstellung „Planet 3.0“.

Ganz so viel Geduld mussten Kerstin Uhing und Radmila Sitzler glücklicherweise nicht aufbringen, bis sie nach dem Corona-Lockdown endlich wieder Kunst vor Ort erleben durften. Die letzte Ausstellung vor Corona war im März in Frankfurt, vor kurzem waren sie im „Burda“ in Baden-Baden. Und heute lassen sie sich in der Sammlungsausstellung des ZKM – der einzigen die geöffnet ist – von interaktiver Videokunst beeindrucken. „Ich bin überrascht, wie interaktiv alles ist“, sagt Uhing.

Auch interessant: Generalmusikdirektor des Badischen Staatstheaters mit besonderem Abschied

Virtuelle Kommunikation im ZKM

Eine Führung wäre wohl auch hilfreich gewesen, meint die Ärztin. „Aber jetzt lasse ich mich eben treiben und verschaffe mir einen ersten Eindruck.“ Ihrer Freundin gefällt, dass die Reize der ausgestellten Kunstwerke mal akustisch, mal visuell sind. „Ich habe lange darauf gewartet“, sagt Sitzler. Sie habe während des Lockdowns die zahlreichen digitalen Angebote der Museen genutzt. „Das war wunderbar, großes Lob an alle Veranstalter.“

Viele Werke im Medienkunst-Museum funktionieren über „kontaktlose“, technisch unterstützte Kommunikation – in Corona-Zeiten ein unterhaltsamer Segen für die Besucher.