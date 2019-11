Softwarespezialist Seven2one aus Karlsruhe entwickelt neue Geschäftsmodelle mit Wind- und Sonnenstrom

Anzeige

Die Firma Seven2one aus Karlsruhe will das Nervensystem der Energiewende programmieren. Um 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien zu erhalten, müsse jedes Haus zu einem kleinen Kraftwerk werden. Eine spezielle Software soll Stromeinspeisung und -verbrauch koodinieren.

Der Blick reicht über die Dachlandschaft des Karlsruher Stadtteils Durlach bis zum Turmberg. Durch die gläserne Fassade des nagelneuen Bürobaus am Rande des einstigen Pfaff-Areals bietet sich eine Panoramasicht. „Eigentlich müssten auf all diesen Dächern Solaranlagen sein“, sagt Christoph Schlenzig. „Aber man sieht keine. Das muss sich ändern.“

Namhafte Kunden nutzen Software aus Karlsruhe

Der Physiker und promovierte Ingenieur führt ein hochspezialisiertes Softwareunternehmen, das er vor 18 Jahren in Karlsruhe gegründet hat. Die Seven2one Informationssysteme GmbH entwickelt Computerprogramme für die Datenanalyse in der Energiebranche. Zu Beginn ging es dabei um die konventionelle Stromerzeugung. Kraftwerks- und Netzbetreiber nutzen die Seven2one-Systeme, um Marktbewegungen rechtzeitig zu erkennen. Erster Kunde war der Karlsruher Energieversorger EnBW. Bald kamen weitere hinzu: RWE, die Schweizer Axpo, Stadtwerke München oder Transnet BW. Sogar die europäische Strombörse EEX nutzt Software aus Karlsruhe.

Nun hat Schlenzig ein neues Geschäftsfeld ins Visier genommen. Er will einen Markt erobern, den es so noch gar nicht gibt. Und das hat etwas mit dem Blick aus seinen neu bezogenen Büroräumen zu tun.

Wenn Deutschland es schaffen will, 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erhalten, muss jedes Haus zu einem kleinen Kraftwerk werden

Christoph Schlenzig, Geschäftsführer Seven2one

„Wenn Deutschland es schaffen will, 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erhalten, muss jedes Haus zu einem kleinen Kraftwerk werden“, macht Schlenzig deutlich. „Mit Fotovoltaik, Wärmepumpe und einem Stromspeicher. Das Ziel ist: Möglichst viel Energie, die man verbraucht, selbst zu erzeugen.“ Ins Stromnetz werde dann nur noch die überschüssige Energie eingespeist – und umgekehrt daraus Strom bezogen, wenn die eigene Erzeugung nicht ausreicht.

Karlsruher wollen Nervensystem der Energiewende programmieren

„Ein solches dezentrales System erfordert eine komplexe Steuerung. Die einzelnen Verbraucher und Erzeuger werden in Zellen miteinander verbunden sein und Informationen austauschen“, erklärt Schlenzig seine Vision. „Energieangebot und -nachfrage wird zunächst innerhalb einer Zelle ausgeglichen. Erst wenn das nicht mehr funktioniert, werden andere Zellen hinzugeschaltet.“ Auch der Stromverbrauch müsse an die schwankende Erzeugung durch Strom und Sonne angepasst werden. All das soll Software von Seven2one leisten. Die Karlsruher wollen das Nervensystem der Energiewende programmieren.

Seven2one wurde dieses Jahr mit dem erstmals vergebenen „Preis des Wirtschaftsklubs Karlsruhe“ ausgezeichnet. Seit fast 40 Jahren treffen sich in diesem Club Entscheider aus Wirtschaft und Politik, deren Tätigkeits- und Lebensmittelpunkt die Technologieregion Karlsruhe ist. Sie eint laut Eigendarstellung des Clubs „die Überzeugung, dass eine demokratische und freie Gesellschaft auf einem transparenten, fairen und enkelfähigen Wirtschaftssystem basiert“. Mit seinem künftig jährlich zu vergebendem Preis will der Club Impulse für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft der Region geben.

Rundum-Sorglos-Paket für Kunden

Ins Geschäft kommen will Schlenzig nicht nur mit großen Energiekonzernen, sondern auch mit kleineren, kommunalen Versorgern. „Stadtwerke verkaufen heute Strom und Gas an ihre Kunden. Damit verdienen sie kaum noch etwas, denn der Preisdruck ist enorm. Und es wird noch weniger.“ Die Idee des Unternehmers: „Stadtwerke könnten Hausbesitzern die Anlagen zur Energieerzeugung verkaufen oder vermieten und gemeinsam mit ihnen betreiben. Am besten als ein Rundum-Sorglos-Paket, sodass es für den Kunden genauso einfach funktioniert wie eine Gasheizung.“ Auch dazu ist Software notwendig.

Begonnen hat Schlenzig mit sechs Co-Gründern, die heute noch am Unternehmen beteiligt sind. Daher kommt auch das „seven“ (sieben) im Firmennamen. Die Mehrheit der Anteile hält Schlenzig selbst. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 45 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 4,4 Millionen Euro.

Standort Karlsruhe wegen guter Unterstützung gewählt

Für den Standort Karlsruhe habe sich Schlenzig entschieden, „weil hier die Unterstützung durch das Cyberforum und die Wirtschaftsförderung der Stadt so gut war“. Er kannte Karlsruhe zwar aus seiner Studienzeit, war danach jedoch ein Jahr in den USA und arbeitete anschließend am Institut für Energiewirtschaft der Universität Stuttgart.

Für die Firmengründung bekam er Risikokapital von der Gesellschaft für Beratungen und Beteiligungen (GfBB), ein Gemeinschaftsunternehmen der Sparkasse und Volksbank Karlsruhe sowie der Wirtschaftsstiftung Südwest. „Nach drei Jahren haben wir die Gewinnschwelle erreicht, nach fünf Jahren das Geld an die GfBB zurückgezahlt“, sagt Schlenzig. Die GfBB habe darauf bestanden, dass sich das Unternehmen beraten lässt. „Das war gut. Denn so haben wir Anfängerfehler vermieden.“