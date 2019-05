„SOKO Schmierfink“ in Karlsruhe im Einsatz

Anzeige

Um den Graffiti an den Hauswänden und Denkmälern, aber auch den vielen Aufklebern an Laternenmasten und Stromkästen zu Leibe zu rücken, wurde die „SOKO Schmierfink“ in Karlsruhe ins Leben gerufen, die seit Februar im Einsatz ist.

Der Gemeinderat hatte beschlossen, zwei zusätzliche Personalstellen beim Amt für Abfallwirtschaft (AfA) zu finanzieren und ein Spezialgerät, ein Unterdruck-Strahlgerät, anzuschaffen, um eine effektive Reinigung zu ermöglichen.

Vorerst vor allem in der Innenstadt aktiv

Das Reinigungsgerät sprüht ein spezielles Granulat auf die verschmutzten Stellen. Es entfernt die Farbpartikel und wird vom Gerät wieder angesaugt, weshalb die Umgebung nicht verschmutzt wird. „Aktuell kommt diese Methode hauptsächlich in der Innenstadt, und hier vor allem in der Fußgängerzone, zum Einsatz“, sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup. Er kann sich aber vorstellen, das Einsatzgebiet später auch auszuweiten, etwa auf die Südstadt.

Vorfälle nehmen zu

Die Vorfälle rund um unerlaubte Graffiti nehmen im Südwesten zu. Erst vor wenigen Tagen wurden im historischen Depot in Karlsruhe zwei alte Straßenbahnen, die dort zu Ausstellungszwecken noch stehen, unerlaubt mit Farbe beschmiert.

