„Sonderfahrplan“ für die restliche Spielzeit am Badischen Staatstheater in Karlsruhe

Öffnung, Offenheit und Zuversicht: Das sind die drei Signale, die Peter Spuhler jetzt bei einer Pressekonferenz aussandte. Der Generalintendant des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe stellte mit Mitgliedern seines Teams einen „Sonderfahrplan“ vor, betonte die spartenübergreifende, experimentierfreudige Aufgeschlossenheit, mit der man das neue Angebot erarbeitet habe, und erklärte: „Ich persönlich glaube an eine reguläre nächste Spielzeit.“

Weil Spuhler von einer Rückkehr zu einem regulären, sozusagen vor-coronalen Spielbetrieb überzeugt ist, will er für die aktuelle Saison statt eines Rumpfprogramms etwas von dem unterbreiten, wofür sonst keine Zeit oder keine Kapazitäten da waren. Zum Beispiel Lunch-Konzerte, jeweils von 12.30 Uhr an im Großen Haus.

Sieben sollen es sein – mehr könnte man gar nicht mehr auf die Bühne bringen, erklärte Orchesterdirektorin Dorothea Becker. Denn wegen der Abstandsregelungen seien die nutzbaren Räume maximal belegt. Den Anfang macht am 17. Juni ein Blechbläser-Quartett unter dem Motto „Von Oper bis Ragtime“.

Devise lautet: Kleine Formate

Ein besonderes Datum im „Sonderfahrplan“ des Staatstheaters stellt der 27. Juni dar. Da gibt es mittags nicht nur Peter Tschaikowskis „Souvenir de Florence“ d-Moll op. 70, dargeboten von einem Streicher-Quartett, sondern um 19.30 Uhr heißt es an diesem Tag: „Justin Brown lädt ein“.

Der scheidende Generalmusikdirektor wird als Pianist zu erleben sein, begleitet von wechselnden Solisten. „Das ist noch nicht das große Abschiedskonzert“, hebt Peter Spuhler hervor. Das werde Anfang März kommenden Jahres folgen.

Derzeit lautet die Devise: kleine Formate. „Wir wollen eine vorsichtige Wiedereingliederung in den Kulturbetrieb“, sagt der Intendant und macht darauf aufmerksam, dass vielfach nicht einmal die Obergrenze von 100 zulässigen Besucherinnen und Besuchern ausgereizt werde. Andererseits sind auch Formate vorgesehen, die unbegrenzt verfügbar sind wie ein Audio-Spaziergang für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie, bei dem man mit Figuren wie etwa Robinson Crusoe virtuell durch Karlsruhe schlendern kann. (18., 20. und 24. Juni von 11 Uhr, 2. Juli von 10 Uhr an).

Probenbesuche werden wesentlicher Bestandteil

An diesem Freitag, 12. Juni, tritt der „Sonderfahrplan“ in Kraft mit der öffentlichen Hauptprobe von „Europa S“, einer Produktion des Volkstheaters, gefolgt von der Generalprobe am 13. Juni und einem „Stadtgespräch“ zum Thema „Ist Krise gleich Krise?“ (jeweils 19 Uhr). Den Spielzeitabschluss bildet

am 25. Juli ein Probeneinblick in „Die neuen Todsünden“, eine Abfolge von sieben Kurzdramen europäischer Autorinnen.

Probenbesuche sind ein wesentlicher Bestandteil des Theaterangebots für die letzten beiden Monate der Spielzeit 2019/2020. Wie das Einstudieren einer Inszenierung in Corona-Zeiten vonstatten geht, war jetzt bei „Schauspiel: Carmen“ zu erleben: Großer Sicherheitsabstand zum Souffleur, zu dem auf wenige Personen reduzierten Publikum und selbst zur Regisseurin, der energiesprühenden Anna Bergmann, tragen Frida Österberg als Carmen und Thomas Volle als Don José Handschuhe und Plexiglas-Visiere. Verständlich, dass die leidenschaftliche Fabrikarbeiterin von der roten Rose nicht betört wird, die ihr Don José reicht.

Großartig, wie die beiden ihre Arien auslegen, furios, wie Österberg Scherben als Kastagnetten verwendet und immer mehr Teller zerdeppert aus Zorn, weil José wegen seines Pflichtgefühls innerlich zerrissen ist. Wenn Scherben Glück bringen, dann wird das in der nächsten Spielzeit eine Super-Premiere.