Sparkassenchef Michael Huber: Ein Mann sieht rot

Anzeige

Der Mann sieht gerne rot. „Früher habe ich sogar ein rotes Auto gefahren“, sagt Michael Huber und strahlt übers ganze Gesicht. In seinem Büro ist vieles rot: der Berliner Bär auf dem Schreibtisch, das Sparschwein im Regal, die Serviette auf dem Besprechungstisch … Das passt, denn Huber ist Sparkässler durch und durch. Auch als Headhunter ihn früher für Großbanken abwerben wollten, habe er dankend abgelehnt. „Ich bin kein Konzern-Mensch“. Bei einem Großkonzern sei man mehr Ausführungs-Kraft denn Führungskraft. Das ist nichts für Michael Huber, der seit 18 Jahren die siebtgrößte Sparkasse Baden-Württembergs leitet.

Huber mag das Analysieren, er ist ein Aktenfresser – „ich will die Details wissen, muss verstehen, bevor ich etwas unterschreibe“ –, vor allem aber ist er ein Stratege. Das sind etliche andere Chef-Banker auch. Huber ist aber zudem ein Querdenker. Da wurde beispielsweise 2007 von ihm das kostenfreie Girokonto eingeführt – seinerzeit ein Novum bei einer deutschen Sparkasse. Oder er lässt das öffentlich-rechtliche Institut bei der Vermögensverwaltung mit der Berenberg-Bank und der Weber-Bank kooperieren. Mit zwei Privatbanken also. So etwas sorgte für Gemurmel und Gemurre innerhalb der Sparkassen-Szene.

Huber: „Wenn Du von etwas überzeugt bist, musst Du dafür eintreten.“

Er analysiere etwas, treffe dann mit seiner Führungsmannschaft eine Entscheidung und setze das dann auch um – schließlich werde er dafür bezahlt, die Interessen der Sparkasse Karlsruhe zu vertreten. Huber tippt mit dem Finger auf den Tisch und bekräftigt: „Wenn Du von etwas überzeugt bist, musst Du dafür eintreten.“ Bei unpopulären Entscheidungen wie Personalabbau oder Filialschließungen sei es eminent wichtig, das Warum zu erklären. „Da erwarte ich nicht Applaus, aber Verständnis.“

Huber kann man sich eigentlich nur als Banker vorstellen. Dabei wollte er als junger Mensch Ingenieur werden. Die Sparkasse, das war für ihn damals vor allem eines: Weltspartag. Die rote Spardose hinbringen und ein Geschenk mit nach Hause nehmen. Noch heute erinnert er sich gut „an ein Mathe-Set“ als Sparkassen-Geschenk, das „ich lange stolz mit mir herumgetragen habe“. Ein Mathe-Set! Das sagt viel aus über Huber, der in der Schule nie Probleme mit Naturwissenschaften hatte. Er kickt aber auch bis zur B-Jugend im Verein, spielt Trompete in einer Big-Band und verdient so gut dazu. „Wir haben James Last kopiert; das war damals auf den Festen angesagt.“ Sogar auf einem Schützenfest in Hamm in Westfalen hatte die Band zwei Gastauftritte.

Huber wächst in Gengenbach auf – die liebliche Wortmelodie aus der Ortenau hört man heute noch bei dem 61-Jährigen heraus, wenn er Hochdeutsch spricht. Auf dem Wirtschaftsgymnasium merkt er, wie spannend Ökonomie ist. Er macht bei der Sparkasse eine Bankkaufmannlehre. Dann das BWL-Studium in Pforzheim, die Prüferlaufbahn beim Verband, die Karriere bis hin zum Vorstand bei verschiedenen Sparkassen.

„Ich sage den jungen Leuten deshalb: ,Geht mal raus in den Markt‘.“

Was denn seine schönste Zeit gewesen sei, wenn man Kriterien wie Verdienst und Entscheidungsmacht ausklammere? „Die größte Begeisterung war die Zeit, als ich in der Kundenbetreuung war“, sagt der Vater von drei Töchtern auf die Frage. Lange war Huber Firmenkundenberater, begleitete Unternehmen durchs Auf und Ab der Konjunktur. Auch später, als er längst in anderen Funktionen war, hätten frühere Kunden bei ihm noch eine zweite Meinung eingeholt. Diese Vertrauensbasis und die regionale Nähe seien es eben auch, was eine Sparkasse ausmache. „Ich sage den jungen Leuten deshalb: ,Geht mal raus in den Markt‘.“

Wenn’s um Geld geht, dann redet Huber – ganz Banker, wie er nun mal ist – über dessen volkswirtschaftliche Bedeutung. Und Geld für ihn persönlich? „Für mich bedeutet Geld Sicherheit. Sich auch einmal spontan etwas gönnen können. Status oder überteuerter Luxus sind aber nicht meine Welt.“

Huber betrachtet oft etwas aus unterschiedlichen Perspektiven, holt verschiedene Meinungen ein, um dann endgültig zu entscheiden. Früher, bei den zahlreichen Sparkassen-Bauprojekten, hat er den Bauhelm aufgezogen und ist aufs Gerüst gestiegen. „Ich muss das vor Ort sehen, nicht nur auf den Plänen.“ Oder er hat sich verschiedene Fassadenmuster aufstellen lassen und sie zu verschiedenen Tageszeiten auf sich wirken lassen – je nach Lichteinfall wirkt es halt anders. Das ist Huber, der Perfektionist. Er meidet das Wort, sieht sich eher als einer, der den Weg zum Ziel beharrlich geht. Huber sagt, er habe dabei erst lernen müssen, dass manche Dinge Zeit brauchen.

Ehrgeizig auch im Sport

Ehrgeizig ist er auch im Sport. Zu Jan Ullrichs Erfolgszeiten fährt Huber in Südbaden Rennrad. Heute tourt er mit dem Mountainbike bis in die tiefe Pfalz, den Fahrradcomputer im Blick. Den Besuch im Fitnessstudio hat ihm der Orthopäde empfohlen. Wer ihn dort schon gesehen hat, der weiß: Der Mann macht dort keinen Alibi-Sport. Schön akribisch wird in die Tabelle eingetragen, wie viel Gewicht gestemmt wurde.

Die Liebe zur Musik ist geblieben. Von Jazz bis zur Klassik. Der Sparkassen-Chef ist da nicht festgelegt. Er hat sogar mal aufs Abendessen mit Kollegen verzichtet und ist stattdessen in die Semper-Oper. „,Die Zauberflöte‘ kann man immer anhören“, schmunzelt Huber – und deshalb hat auch keiner seiner Kollegen rot gesehen …