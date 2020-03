SPD setzt vor Landtagswahl auf Basis: So war der Dialog in Karlsruhe

Anzeige

Was sagen eigentlich die Genossen vor Ort? Bei einer Dialog-Tour möchte die SPD die Basis im Südwesten anhören und das Programm für die Landtagswahl 2021 mitbestimmen lassen. Zum Start der Tour in der Karlsruher Europahalle sparen die Sozialdemokraten nicht mit klaren Worten.

An wichtigen Tagen zieht Claus-Dieter Fritz sein rotes Polo-Shirt mit der weißen SPD-Aufschrift an. Das macht der 68-Jährige, wenn sein Ortsverein in Graben-Neudorf Versammlung hat, wenn Sommerfest im Ort ist – und er zeigt es am Donnerstagabend auf dem Weg zur Europahalle Karlsruhe.

Dort, wo die Landes-SPD auf die Basis trifft, wo Landes-Chef Stoch mehr „der Andi“ sein soll. Es ist der Start einer Dialog-Tour. Ideen der Genossen vor Ort sollen im Wahlkampf für die Landtagswahl im März 2021 zu finden sein.

Stoch räumt ein: „Kommen an Grenzen“

„Sie setzen auf die Meinung von mehreren Menschen“, sagt Fritz. „Endlich lösen wir uns von der Basta-Politik, die es unter Gerhard Schröder gegeben hat.“ 50 Genossen sind in den Nebensaal der Europahalle gekommen, ohne die Angst vor Corona wären es mehr, betonen sie vor Ort.

Auch interessant: Auf die Unterstützung dieser Gruppen kann OB Mentrup im Wahlkampf zählen

Vor der Dialogtour gab es Foren mit Experten, die sich zu den Themen Wohnen, Klimaschutz, Bildung, Arbeit und Mobilität geäußert haben. Stoch gibt zu: „Wir merken selbst, dass wir mit der SPD mit unseren Antworten ein Stück weit an Grenzen kommen.“

Erste Teile des Wahlprogramms

Mit den Inhalten soll nun die Basis weiter diskutieren. Beim Abend in Karlsruhe geht es dann vor allem um das Thema Wohnen. Sieben Seiten der Experten liegen vor, manch ein Genosse geht mit seiner Anregung für Stoch in die Tiefe. Gigawattstunden, Abwärme, Bauvorschriften.

Die anderen Themen sollen bei den drei weiteren Stationen bis Ende April in Villingen-Schwenningen, Tübingen und Schwäbisch Gmünd im Vordergrund stehen. Es sind erste Teile des Wahlprogramms der Südwest-Sozialdemokraten: Kommunen sollten Grundstücke erwerben – wo das Geld fehlt, solle eine Landesentwicklungsgesellschaft einspringen. Das wäre ein schnelles Mittel, findet Stoch.

Doch es geht an diesem Abend auch um ganz praktische Dinge im Wahlkampf. „Wir brauchen mehr Realismus“, betont ein Genosse. Das helfe an den Wahlkampfständen. „Es fehlt eine klare Botschaft“, erklärt ein anderer.

Auch interessant: Rheinstettener SPD-Chef mit Familie in seinem Haus angegriffen

Stoch gibt sich auch nachdenklich. Über einen Satz, den er mal von einem Mann am Wahlkampfstand hörte, denke er noch heute nach: „So schlecht geht es mir noch nicht, dass ich SPD wähle.“ Solidarität auf Bestellung, wenn man sie denn braucht.

„Gehen wir heim, machen wir etwas anders“

„Solidarität spielt nicht mehr so eine große Rolle – das halte ich für verheerend“, betonte der SPD-Landeschef. „Wenn das ein gesellschaftlicher Mainstream wäre, könnten wir sagen: Gehen wir heim, machen wir etwas anders.“

Stoch geht nicht heim. Im Mai möchte er beim Parteitag zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt werden. Welche Inhalte, auch vom Abend in der Europahalle Karlsruhe, ins Programm für die Wahl einfließen, entscheiden die Genossen bei einem weiteren Parteitag im November.

Der Graben-Neudorfer Sozialdemokrat Fritz deckt sich nach der Diskussion mit Broschüren ein. Er will den Dialog in seinem Ortsverband fortsetzen. „Das sind die Punkte, die wir brauchen“, sagt Fritz. Nichts mehr mit Basta-Politik. „So zeige ich gerne, dass ich Sozialdemokrat bin.“