Spendenaktion in Corona-Zeiten: Karlsruher Lernfreunde überraschen Flüchtlingskinder

Flüchtlingskinder können wegen der Corona-Krise derzeit nicht ihre „Lernfreunde“ genannte Schule besuchen. Doch ehrenamtliche Helfer schnüren für die Jungen und Mädchen Pakete. An die Asylunterkünfte werden so Säckchen mit Spielsachen, Süßem und Lernmaterialien geliefert.

Brettspiele, Puzzle oder Schokolade: Mit Tüten voller kleiner Überraschungen versüßen derzeit die Lernfreunde Flüchtlingskindern den Alltag. Viele dieser Buben und Mädchen werden sonst im Lernfreunde-Haus auf dem KIT-Gelände am Campus Ost betreut. Sie lernen dort rechnen und Deutsch, machen Sport oder basteln. Doch wegen der Pandemie sind die Klassenzimmer derzeit leer.

Pakete voller Spenden

„Die Familien müssen in den Unterkünften in ihren Zimmern bleiben“, berichtet Jasmin Sahin, die mit ihrem Kinderhilfswerk Uneson die Lernfreunde initiierte. Sie entschied: Wenn die Kinder nicht zu ihr kommen können, kommen die Lernfreunde zu den Kindern – kontaktlos, versteht sich.

Jasmin Sahin sowie die Mitarbeiterin Maitane Badiola und Ricardo Gärtner, der Bundesfreiwilligendienst leistet, stellten aus dem Spendenfundus Pakete zusammen, die dann zu den einzelnen Unterkünften gefahren werden.

172 Minderjährige wurden überrascht

Die Kinder erhalten Stifte, Bastelmaterial, Süßigkeiten und Aufgabenblätter, damit sie beispielsweise weiter rechnen üben. Nach Absprache mit dem Regierungspräsidium versorgen die Lernfreunde auf diesem Weg inzwischen alle 172 Minderjährigen in den Karlsruher Flüchtlingsunterkünften – also auch jene, die sonst nicht ins Lernfreunde-Haus kommen.

Im nächsten Schritt soll es nun ebenso Care-Pakete für bedürftige Karlsruher sowie alle Bewohner der hiesigen Asylunterkünfte geben. Verteilt werden dann unter anderem Hygieneartikel. Doch Jasmin Sahin berichtet, dass ihre Spendenlager inzwischen ziemlich leer sind. Und der Bedarf besteht weiter, schließlich erhalten Kinder und Jugendliche beispielsweise alle sieben bis zehn Tage neue, gefüllte Stoffsäcke.

Freiwillige nähen Stoffsäckchen

Genäht werden diese von Freiwilligen, unter anderem aus alten Bettlaken oder Tischdecken. „Innerhalb von zehn Tagen hatten wir 300 solcher Säckchen zusammen. Die Kinder dürfen sie behalten. Sie können sie später als Wäschesack nutzen“, erklärt die Lernfreunde-Leiterin.

Nun hofft sie darauf, dass Menschen Süßigkeiten, Shampoo oder Deo, aber auch Puzzle, Bastelartikel, Stifte oder Brettspiele zur Verfügung stellen. „Wichtig ist, dass die Puzzle vollständig sind“, sagt Jasmin Sahin. Auch müsse es sich um Spiele handeln, die man gut in einem beengten Raum machen könne. „Wir freuen uns ebenso über Bilderbücher. Oder Kuscheltiere – wenn diese gewaschen sind.“

Kleiderspenden sind aktuell nicht nötig

Kleiderspenden wiederum brauchen die Lernfreunde aktuell nicht. Die Kleiderkammer, die alle Bedürftige in der Stadt nutzen können, sei nach wie vor gut bestückt.

Sie ist nicht wie sonst zu festen Zeiten geöffnet. „Wir vereinbaren bei Bedarf aber Termine. Gerade bat uns der Sozialdienst für eine schwangere Frau um Kleidung. Da helfen wir natürlich gern“, so Jasmin Sahin.

