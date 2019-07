Sperrungen am Karlsruher Hauptbahnhof: Mann auf Kran geklettert

Anzeige

Eine Sperrung des Vorplatzes des Karlsruher Hauptbahnhofs legt am Samstagmittag teilweise den Verkehr lahm. Laut Polizei Karlsruhe sei ein Mann auf einen 40 Meter hohen Kran geklettert. Einsatzkräfte sind vor Ort. Ebenso sind zahlreiche Gaffer und Schaulustige anwesend.

Im Einsatz ist die Feuerwehr Karlsruhe mit einem Großaufgebot. Höhenretter der Werkfeuerwehr KIT und der Berufsfeuerwehr Karlsruhe. Außerdem sind der Rettungsdienst und Notarzt vor Ort, falls es sich um einen Suizid handelt (siehe Hinweis der Redaktion).

Der KVV geht auf Twitter von einer Sperrung bis etwa 13:30 Uhr aus.

Polizeieinsatz Hauptbahnhof Vorplatz in beiden Richtungen. Betroffene Linien: 2, 3, 4, S1, S11, S4, S51, S52, S7 und S8. Störungsende ca. 13:30 Uhr. — KVV. Bewegt alle. (@KVV_GmbH) July 13, 2019

Der Beitrag wird aktualisiert.

Hinweis der Redaktion

Die Badischen Neuesten Nachrichten berichten nicht über Suizide. Grund dafür ist, dass die Berichterstattung über Selbsttötungen erwiesenermaßen zu vielen Nachahmern führen kann. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn ein Fall durch bestimmte Umstände besonders relevant ist. Sollten Sie selbst Probleme haben oder über Suizid nachdenken, gibt es in Deutschland 104 Seelsorgestellen, die jederzeit eine anonyme Beratung anbieten. Die kostenlosen Rufnummern lauten 0800 – 1110111 oder 0800 – 1110222. In Karlsruhe bieten zudem der Kriseninterventionsdienst K.i.D. (0721 – 830 36 47) und der Arbeitskreis Leben Karlsruhe (0721 – 811424) Hilfe und Beratung an.

BNN