Spielausfall wegen Coronavirus im Kreis Karlsruhe: Vereine fühlen sich im Stich gelassen

Anzeige

Nach dem ersten ausgefallenen Spiel im Fußballkreis Karlsruhe aufgrund der Coronavirus-Entwicklung fühlen sich die beiden beteiligten Vereine im Stich gelassen. „Wir sehen den Verband in der Verantwortung. Es ist nicht korrekt, die Thematik auf die Vereine abzuwälzen“, sagt Florian Kapperstein, der stellvertretende Abteilungsleiter beim SV K-Beiertheim.

Das Spiel der A-Klasse, Staffel 2, am Sonntag gegen die SpG Burbach/Pfaffenrot war ausgefallen, weil die Gäste aus Marxzell Vorsicht walten lassen wollten wegen einer denkbaren Corona-Ansteckungsgefahr und deshalb nicht antraten.

Sportgericht muss entscheiden

Ob das Spiel nun wie sonst üblich mit 3:0 für Beiertheim gewertet wird, muss das Sportgericht des Fußballkreises entscheiden. Die abstiegsgefährdete SpG hatte auf ein Schreiben des Badischen Fußball-Verbands (bfv) vom Freitag reagiert, in dem die Vereine aufgefordert worden waren, „aktiv zu prüfen, ob es Spieler in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen 14 Tagen, also seit dem 21. Februar 2020, aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind.“

Auch interessant: Virologe fordert Absage von Fußballspielen wegen Coronavirus

Und weiter: „Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Vereine, diese Spieler – unabhängig von Symptomen – nicht einzusetzen, weder bei Spielen noch im Trainingsbetrieb.“

In unseren Augen muss der Verband da tätig werden. Florian Kapperstein, stellvertretender Abteilungsleiter des SV K-Beiertheim

Da zwei Burbacher Spieler im genannten Zeitraum im zum Risikogebiet erklärten Südtirol in Urlaub waren und nach der Rückkehr mit der Mannschaft trainierten, habe sich die SpG am Samstag entschieden, den SVK um Spielverlegung zu ersuchen, wie in dem bfv-Schreiben angeraten: „Wir bitten die Vereine hierbei um ein faires und verantwortungsbewusstes Miteinander.“ Beiertheim aber lehnte die Anfrage ab, was Burbachs Vorstand Fabian Kunz „unerklärlich“ findet.

Kapperstein indessen stellt die Frage: „Wann sollen wir ja oder nein sagen? In unseren Augen muss der Verband da tätig werden.“ Er betont, dass der SVK keine Punkte am Grünen Tisch gewinnen wolle und für eine mögliche Neuansetzung offen sei.

Wolfgang Keßler, der stellvertretende Kreisvorsitzende, verweist an das Verantwortungsbewusstsein der Vereinsfunktionäre und betont, dass der Verband Spiele auf Anordnung der Gesundheitsämter absetze.