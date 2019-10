Sport- und Freizeitpark Untere Hub in Karlsruhe öffnet nicht vor 2025

Anzeige

Seit zehn Jahren gibt es Planungen für den Sport- und Freizeitpark Untere Hub. Wie nun bekannt wurde, wird es wohl vor 2025 keine Eröffnung geben. Die Anfertigung des Bebauungsplanes werde sich verzögern. Auch habe Stadt bislang nicht alle Grundstücke erwerben können.

Eine der ersten Amtshandlungen nach seiner Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden der Turnerschaft Durlach war für Manuel Rink eine Inspektion der vereinseigenen Werner-Stegmaier-Halle auf der „Untere Hub“. Dabei wurden die schlimmsten Befürchtungen des Ingenieurs bereits nach wenigen Minuten bestätigt. „Die Heizung ist kaputt und die Sanitäranlagen sind marode. Eine wirtschaftliche Sanierung ist nicht mehr möglich“, sagt Rink. Deshalb müsse die 1975 erbaute Ballsporthalle in naher Zukunft abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Bei Stadtverwaltung stieß Rink mit seinem Vorschlag zum Bau einer neuen Sporthalle auf dem Gelände des geplanten Sport- und Freizeitparks Untere Hub auf offene Ohren. „Weil der Verein nicht mehr am bisherigen Hallenstandort festhält, können wir auch die Verkehrsanbindung überdenken und optimieren“, betont Sigrun Hüger vom Stadtplanungsamt im Gespräch mit den BNN. Allerdings müsse das Sportparkkonzept dafür noch einmal komplett überarbeitet werden.

Spatenstich frühestens im Sommer 2023

„Bis der Bebauungsplan fertig ist, wird es mindestens ein halbes Jahr länger dauern als ursprünglich geplant“, sagt Hüger. Was bedeutet: Der Gemeinderat wird im kommenden Jahr definitiv keinen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan fassen, sondern frühestens im Sommer 2021. Und weil sich auch zehn Jahre nach Planungsbeginn noch nicht sämtliche Grundstücke im Besitz der Stadt befinden, muss nach dem Ende der Umplanung aller Voraussicht nach noch ein Umlegungsverfahren eingeleitet werden.

Der Spatenstich für den Sport- und Freizeitpark wird nach Hügers Einschätzung deshalb nicht vor Sommer 2023 über die Bühne gehen. Und bis zur Eröffnung des Sportparks werden wohl noch weitere zwei Jahre ins Land ziehen.

Eng mit dem Baubeginn des Sportparks verknüpft ist die Entwicklung der städtischen Grundstücke an der Straße „Unten am Grötzinger Weg“. Auf der 6,5 Hektar großen Fläche am Fuße des Turmbergs sollen nach dem Umzug der Sportvereine ASV, TC und DJK Durlach zahlreiche Wohnhäuser gebaut werden.

Sportvereinen droht eine Hängepartie

Konkrete Pläne für die Bebauung hat das Amt bislang aber noch keine in der Schublade. „Wir rechnen die Zeit von der Fertigstellung des Sportparks zurück“, sagt Hüger. Drei Jahre vor dem Umzug der Vereine werde ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben.

Die Möglichkeiten zur Beschleunigung des Verfahrens sind laut Hüger jedoch begrenzt. Den Eigentümern einfach mehr Geld für ihre Grundstücke zu bieten, sei keine Alternative. „Manchen geht es ums Prinzip. Da kann man mit Geld auch nichts ändern“, betont Hüger. Auch beim Liegenschaftsamt hält man sich bei dieser Frage eher bedeckt. Allerdings könne eine Umlegung gut und gerne zwei bis drei Jahre dauern.

„Für die Sportvereine ist die erneute Hängepartie eine große Belastung“, sagt Hauptamtsleiter Thomas Rößler vom Stadtamt Durlach. Eine schnelle Lösung sei aber nicht in Sicht.

Was passiert mit der Werner-Stegmeier-Halle?

Deutlichere Worte findet Jan-Dirk Rausch. „Man muss hier endlich einmal Fakten schaffen und die Stadt unter Druck setzen“, sagt der Notvorstand des ASV und Ortschaftsrat der SPD. Seiner Einschätzung nach hat die Verwaltung nämlich noch längst nicht alle Hebel zur Beschleunigung in Bewegung gesetzt.

Für die Turnerschaft stellt sich nun vor allem die Frage, ob die Werner-Stegmaier-Halle überhaupt noch fünf Jahre betrieben werden kann. „Jeder Euro, den wir jetzt in die Halle investieren, ist zum Fenster hinausgeworfenes Geld“, sagt Rink. Dass der Verein eine eigene Halle brauche, werde mit Blick auf den proppevollen Belegungskalender sowie die angespannte Sportstättensituation in der Markgrafenstadt allerdings schnell deutlich.