Staatstheater Karlsruhe hofft auf regulären Saisonbeginn im September

Das Badische Staatstheater Karlsruhe hofft, zum Start der Saison 2020/21 im September wieder reguläre Vorstellungen spielen zu können. Das Musiktheater bietet als erste Premiere die Operette „Die lustige Witwe“. Das Schauspiel plant unter anderem eine Bühnenfassung von Maren Ades Erfolgsfilm „Toni Erdmann“. Den entsprechenden Spielplan hat das Theater nun vorgestellt.

Zwar kann man in diesen Zeiten nicht garantieren, dass im September wieder ganz normal Theater gespielt werden kann. Aber auch das Gegenteil ist nicht sicher. Das betonte Peter Spuhler als Generalintendant des Badischen Staatstheaters Karlsruhe bei der Vorstellung der Saisonpläne. Man gehe bewusst mit einem regulären Spielplan an den Start, um ein „Zeichen des Optimismus“ zu setzen.

OPER

Das Musiktheater möchte sein Publikum mit guter Unterhaltung wieder im Haus begrüßen: Als erste Premiere ist Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“ angekündigt. Regie führt Alex Köhler. Doch in besondere Vorfreude versetzt Operndirektorin Nicole Braunger das Engagement des neuen Generalmusikdirektors Georg Fritzsch, der diese Produktion dirigieren wird. Die bisherigen Eindrücke der Zusammenarbeit mit Fritzsch fasste Braunger in den Satz: „Die Schmetterlinge der ersten Verliebtheit schwirren in meinem Bauch.“

Fritzsch seinerseits brach eine Lanze für die Kunstform Operette allgemein („Ich habe früher mit einem alten Konzertmeister Kaffeehausmusik gemacht“) und für dieses Werk im besonderen („ein Stück von Weltgeltung“). Begeistert äußerte er sich zudem über die Option, als GMD eine Position im Opernspielplan vorschlagen zu können: „Das habe ich noch an keinem anderen Haus erlebt.“ Entschieden hat er sich für Richard Strauss’ Werk „Die schweigsame Frau“, mit dem ein Strauss-Zyklus am Staatstheater beginnen soll.

Doch noch vor dieser Premiere im Januar 2021 steht die Neuproduktion einer populären Oper mit namhafter Besetzung an: Für den 12. Dezember ist die Premiere von „Aida“ geplant – mit Kammersängerin Barbara Dobrzanska in der Titelrolle.

Vielversprechend klingen auch die Pläne für die zweite Saisonhälfte. Die Neuproduktion der Händel-Festspiele, das Musikdrama „Hercules“, inszeniert der in Karlsruhe bereits mehrfach erfolgreiche Regisseur Floris Visser. Als Übernahme von der Oper Dortmund ist eine originelle Inszenierung von Rossinis „Barbier von Sevilla“ angekündigt. Und im Frühsommer 2021 soll auch die wenige Tage vor der Premiere durch Corona gestoppte Neuproduktion „Wozzeck“ das Licht der Bühne erblicken.

SCHAUSPIEL

Auch das Schauspiel wird 2020/21 einige Produktionen nachholen, deren Premieren ausgebremst wurden. So hat Spartenchefin Anna Bergmann wieder begonnen mit den Proben für die Uraufführung „Die neuen Todsünden“. Der Abend aus sieben Kurzdramen europäischer Autorinnen und Autoren hätte Anfang Mai als Beitrag zu den Europäischen Kulturtagen herauskommen sollen.

Die schwedische Opernsängerin Frida Österberg, bekannt aus dem Erfolgsstück „The Broken Circle“, ist sowohl dort wie auch ab 15. Oktober als Carmen zu sehen. Die entsprechende Inszenierung von Bergmann entstand 2017 am Stadttheater von Uppsala.

Nach dem Fokus auf weibliche Regiekräfte soll in dieser Saison ein Schwerpunkt auf Texte von Frauen liegen. Dies erklärte die stellvertretende Schauspieldirektorin Anna Haas. Hierbei steht eine besondere Uraufführung an: Am 6. Dezember soll erstmals die Bühnenfassung von Maren Ades Erfolgsfilm „Toni Erdmann“ zu sehen sein. Die Komödie der aus Karlsruhe stammenden Regisseurin räumte 2016 reihenweise nationale und internationale Preise ab und ging auch ins Rennen um den Auslands-Oscar.

Ballett

Den wohl passendsten Titel für einen Saisonstart nach der Corona-Pause führt das Ballett ins Spiel: „Wachgeküsst“ heißt die erste Premiere dieser Sparte. Der Doppelabend zeigt Höhepunkte aus Tschaikowskys „Dornröschen“ (unter dem Titel „Auroras Hochzeit“) sowie Strawinskys „Der Feuervogel“.

„Maria Stuart“, das erste Karlsruher Handlungsballett von Spartenchefin Bridget Breiner, wird nun im April 2021 herauskommen. Das wäre rund ein Jahr nach der ursprünglich geplanten Premiere. Ebenfalls einen zweiten Anlauf gibt es für den Ballettabend „Movers & Shakers“.

JUNGES STAATSTHEATER

Dem Saisonmotto „Von Haltung und Verhalten“ widmet sich das Junge Staatstheater mit einigen Roman- und Filmadaptionen: Zur Aufführung kommen „Der Trafikant“ von Robert Seethaler (inszeniert von Spartenleiter Otto A. Thoß), „Katzelmacher“ von Rainer Werner Fassbinder und „Corpus Delicti“ von Juli Zeh – ein Roman, der bereits 2009 einen Konflikt zwischen Gesundheitsverordnungen und Freiheitsrechten verhandelte. Das Weihnachtsmärchen wird exotisch: Jakob Weiss inszeniert „1001 Nacht“, unterstützt von der Musikerin Naima Husseini.

VOLKSTHEATER

Neben politischen Stoffen („EuropaS“ und „Wenn nicht wir, wann dann?“) gibt sich die von Stefanie Heine geleitete Sparte diesmal tänzerisch: „Beziehungsweise“ heißt ein Tanzstück, in dem Karlsruher Bürgerinnen und Bürger aus drei Generationen die Bindungen und Abhängigkeiten von Familienstrukturen erkunden. In „Alles tanzt! Halbstark“ werden männliche Jugendliche zu einer Kooperation mit dem Staatsballett eingeladen, um Rollenklischees und Männlichkeitsbilder zu erforschen.

ABONNEMENT/TICKETS

Da aufgrund der Corona-Schließung in der laufenden Saison rund 500 Veranstaltungen am Staatstheater ausfallen, werden derzeit viele Wertgutscheine an Abonnenten ausgegeben. Diese lassen sich auch zum Bezahlen eines neuen Abonnements einsetzen, erklärte der Geschäftsführende Direktor Johannes Graf-Hauber. Zwar gebe es zur kommenden Saison eine Erhöhung der Ticketpreise um durchschnittlich vier Prozent, zugleich enfalle aber die Gebühr von zwei Euro bei Online-Buchungen.

