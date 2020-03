Anzeige

Das Badische Staatstheater Karlsruhe stellt wegen des Coronavirus seinen Spielbetrieb bis nach den Osterferien ein. Bereits für diesen Mittwoch werden sämtliche Vorstellungen abgesagt. Wie Generalintendant Peter Spuhler im BNN-Gespräch sagte, sollen den Besuchern die Kosten für gekaufte Tickets sowie ausfallende Abonnement-Vorstellungen vollständig erstattet werden.

Was der bis zum 19. April terminierte Spielstopp für das Theater finanziell und logistisch bedeutet, ist noch nicht abzusehen.

Die Nachricht kam dann doch überraschend: Am Mittwochmittag hatte das Ministerium für Wissenschaft und Kunst bekannt gegeben, den Start ins Sommersemester an den Hochschulen des Landes zu verschieben und außerdem den Spielbetrieb an den Staatstheatern in Stuttgart und Karlsruhe auszusetzen. Die Theater erfuhren davon offenbar nicht früher als die Presse.

Kartenrücklauf trat erst spät ein

Generalintendant Spuhler sagte den BNN auf Anfrage, diese Regelung werde laut seiner Kenntnis „fortlaufend überprüft“. Daraus lese er neben der Möglichkeit einer Verlängerung auch das Hoffnungszeichen, dass der Stopp aller Aufführungen auch schon vor dem 19. April wieder aufgehoben werden könnte.

Spuhler betonte, das Publikum habe bislang sehr besonnen auf die Entwicklung reagiert. Einen merklichen Rücklauf an Karten habe es erstmals am Dienstagabend gegeben, an dem die bislang letzten Vorstellungen liefen.

Erstattung: Abläufe werden geklärt

Am Mittwoch nachmittag wollte das Staatstheater umgehend alle erreichbaren Zuschauer der geplanten Abendvorstellungen per Telefon und Mail informieren. Betroffen war vor allem das Große Haus, wo die Oper „Turandot“ gespielt werden sollte. Außerdem war im Studio das Schauspiel „Woyzeck“ angesetzt.

Genaue Formalitäten der Kartenrückgabe sollen zeitnah kommuniziert werden, hieß es. Das Staatstheater Stuttgart bietet ebenfalls eine kostenfreie Stornierung von bereits gekauften Karten an.

Pro Jahr 300.000 Besucher

Wie das Karlsruher Theater den Ausfall von zahlreichen Vorstellungen verkraften soll, ist noch offen. Laut Spielplan waren allein in den kommenden zwei Wochen rund 40 Vorstellungen in den vier Spielstätten Großes Haus, Kleines Haus, Studio und Insel angesetzt. Das Theater verzeichnet pro Jahr rund 300.000 Besucher.

Proben laufen weiter

Gerade erst wurde das Ballett „Carmina Burana“ wieder in den Spielplan aufgenommen. In die Zeit des Spielstopps fallen auch die Premieren der für den 28. März geplanten Oper „Wozzeck“ und des ab 29. März angesetzten Schauspiels „In den Gärten“.

Die Probenarbeit an allen Stücken gehe nahtlos weiter, betonte Spuhler. „Wir müssen aber sehen, wie wir den Spielbetrieb nach einer so langen Pause wieder in Gang bekommen.“

