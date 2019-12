Stadtmission und freiwillige Helfer feiern mit Wohnungslosen in Karlsruhe Heiligabend

Anzeige

Kartoffelsalat und Bockwurst – das stand auf der Speisekarte an Heiligabend in der Evangelischen Stadtkirche in Karlsruhe. 35 freiwillige Helfer haben dort für all die ein Weihnachtsfest organisiert, die kein eigenes Dach über dem Kopf haben.

Von Nina Setzler

350 Plätze im Hanns-Löw-Saal der Evangelischen Stadtkirche in Karlsruhe sind grün, rot und weiß mit Tischtüchern, Kerzen und Tannenzweigen eingedeckt, in der Ecke eine große Tanne mit Lichtern. Am Nachmittag des Heiligabends bereiten auf Initiative der Stadtmission 35 freiwillige Helferinnen und Helfer ein Weihnachtsfest für einsame und obdachlose Menschen vor.

„In diesem Jahr haben sogar fast 90 Menschen ihre Unterstützung angeboten, so viele hatten wir noch nie“, zeigt sich Stadtmissions-Seelsorger Markus Borchardt beeindruckt. „Das ist doch ein Zeichen, dass unsere Gesellschaft nicht ganz krank ist, was für ein Licht im Advent!“ Unter den vielen Ehrenamtlichen, die den das Fest vorbereiten und anschließend die Gäste bewirten, fänden sich ganz unterschiedliche Leute, so der Seelsorger: Alleinstehende, Freunde, ganze Familien. Zum Teil ehemalige Flüchtlingshelfer, vielfach sozial Engagierte oder auch spontan Entschlossene.

Stollen und Gespräche für die Wohnungslosen

Ab 16 Uhr warten Kaffee, Hefezopf, Stollen und Gespräche auf die Wohnungslosen, später findet eine Andacht mit gemeinsamen Liedern und Weihnachtsgeschichten statt. Borchardts Tochter Damaris sowie Janek Jüstel begleiten die Feier an der Geige, Carsten Heim am Piano. Weihnachtsklassiker wie „Alle Jahre wieder“ oder „Stille Nacht“ stehen auf ihrem Zettel. Das Fest der Stadtmission an Heiligabend gibt es seit über vierzig Jahren, es ist die größte Veranstaltung für Menschen ohne Wohnung in Karlsruhe und wird per Mundpropaganda, in sozialen Einrichtungen und Tagestreffs bekannt gemacht.

Gegen Abend essen die Weihnachtsgäste Kartoffelsalat und Bockwurst, aus Tradition. „Wir haben schon mal überlegt, ob wir etwas anderes anbieten sollen – aber die Mehrheit wollte es beibehalten“, sagt Markus Borchert. Zu trinken gibt es Kaffee, Tee und Kaltgetränke, Alkohol ist im Saal tabu. „Manche Teilnehmer sind aber alkoholkrank und würden den Abend nicht ohne einen Schluck überstehen. Sie gehen dann zwischendurch raus. Bisher gab es noch nie Probleme bei der Weihnachtsfeier“, erinnert sich Borchardt, der seit 2006 dabei ist.

Große Bereitschaft, zu helfen

Die große Bereitschaft, ehrenamtlich zu helfen, erklärt er sich durch ein momentanes Gefühl vieler Menschen, einen gesellschaftlichen Umbruch zu erleben. „Sollte das der Grund dafür sein, dass viele sich engagieren und mehr auf ihre Mitmenschen zugehen wollen, wäre das ein schöner Effekt“, findet der Seelsorger, der im Rahmen der Andacht drei Dinge über Jesus erzählt, dessen Geburt ja in diesen Tagen gefeiert wird: „Er hat die Menschen angesehen, mit ihnen gesprochen und sie berührt – das tut uns auch heute gut, dann ist es nicht so kalt.“

Kurz vor Beginn der Weihnachtsfeier wird es immer geschäftiger im Saal, ein Helfer legt Blätter mit Liedtexten aus, die Musiker spielen sich ein, in der Küche wird Kuchen geschnitten und Kaffee gekocht. Vor der Tür sammeln sich mehr und mehr wohnungslose Karlsruherinnen und Karlsruher und warten, bis sich die Türen zu dem Ort öffnen, der ihnen in den nächsten Stunden nicht nur von Unterstützern gespendete Geschenke, sondern auch Genuss und Gesellschaft bringen soll.