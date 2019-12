Stadtmobil Karlsruhe setzt auf Tesla und Co

Anzeige

Geräuschlos rollt der Tesla aus der Tiefgarage unter dem Weiherhof-Center in Durlach. Vier dieser Limousinen rollen inzwischen im Car-Sharing-Modell von Stadtmobil Karlsruhe und verleihen ihm einigen Reiz, nicht nur bei Info-Aktionen.

„Ich finde es toll, neben dem Fahrspaß ist es auch noch umweltschonend“, sagt ein 46 Jahre alter Durlacher. An festen Stellplätzen im Parkdeck mit Ladestation tanken der Tesla und ein E-Smart Strom. Rund 30 E-Fahrzeuge umfasst die Stadtmobil-Flotte bisher: 17 in Karlsruhe, sechs in Ettlingen, drei in Baden-Baden, eins in Stutensee-Blankenloch. Zudem gehören zwei mit Wasserstoff betriebene Toyota Mirai zum Fuhrpark.

17.000 Privatkunden

Der Car-Sharing-Anbieter macht die neue Technik für viele Menschen von Bruchsal bis Rastatt und von Landau bis Pforzheim verfügbar. Inzwischen nutzen 17. 000 private Teilnehmer und 1. 000 gewerbliche Kunden rund 1. 000 Fahrzeuge gemeinschaftlich. Noch machen E-Autos allerdings magere drei Prozent der Flotte aus. 15 Prozent will Stadtmobil-Geschäftsführer Gunnar Petersohn in drei Jahren erreichen. Das sei „ehrgeizig und anspruchsvoll“. Die jüngste Umfrage unter Teilnehmern ergab: Sie hätten gern mehr Autos mit E-Motor. Gebucht werden E-Modelle laut Petersohn inzwischen kaum seltener als Verbrenner-Stadtmobile, die meisten allerdings für kürzere Strecken. Statistisch kämen pro Stadtmobil im Jahr 30 000 Kilometer zusammen. Beim kleinen E-Renault Zoe sind es im Schnitt nur 18 000 Kilometer.

Ladestationen fehlen

Die Kernfrage für weitere Elektro-Stadtmobile ist: Wo können sie Strom tanken? Das sieht Petersohn aktuell als zentralen Hemmschuh. Die Stadtwerke Karlsruhe listen fürs Stadtgebiet knapp 40 Ladestationen westlich der A5 sowie sechs weiter östlich in und um Durlach auf. Ringsum wird das Angebot deutlich dünner. Der Mirai, in dem der E-Motor Kraft aus einer Brennstoffzelle bezieht, kann Wasserstoff bisher nur an der Multitankstelle zwischen Zündhütle und Südtangente bei Durlach-Aue sowie an einer Abgabestelle in Pforzheim tanken. Deshalb denkt der Stadtmobil-Chef auch noch nicht an weitere Modelle mit dieser Technik.

15 neue Elektro-Volkswagen VW ID.3 hingegen hat Petersohn für Stadtmobil Karlsruhe vorbestellt. Sie könnten im Sommer 2020 kommen. Wo sie dann stationiert werden, ist die spannende Frage. Der Aufbau entsprechender Lade-Infrastruktur unter Leitung der EnBW bringt Baden-Württemberg zwar derzeit eine bundesweit führende Rolle ein. Dennoch ist die Suche nach Stellplätzen, an denen E-Autos Strom tanken können, ausgesprochen mühsam, berichtet Petersohn sowohl für Karlsruhe als auch mit Blick auf die Region.

Bund und Länder haben Ausbau verpennt

Noch gibt es große Unterschiede, nicht einmal Karlsruhe ist gleichmäßig mit konventionellen Car-Sharing-Autos bestückt. Die Höhenstadtteile haben gar keinen, Wolfartsweier nur zwei Standorte. Dort prescht jetzt die FDP vor: Sie beantragt für beide Stadtmobil-Stationen Ladesäulen und E-Modelle.

Der Durlacher Tesla-Tester will bald wieder ein E-Stadtmobil buchen. Am liebsten führe er gar kein Verbrenner-Modell mehr, aber in seiner Nähe gibt es noch keinen Stromzapfplatz. Ein Unding, findet er: „Es ist eine Schande, wie Bund und Land den Ausbau verpennt haben.“

Feldversuch

Wenn es um das individuelle Fortkommen geht, zählt die Praxis alles, die graue Theorie nichts. Die meisten Menschen haben mit einem Elektroauto noch keine praktische Erfahrung, auch wenn die abgasfreie und nahezu lautlose Antriebstechnik viele interessiert. Wie fährt sich ein kleines, wie ein großes Auto mit E-Motor? Wo kann ich Strom nachtanken? Wie oft muss ich Energie zapfen, wie lange dauert das? Und, das Allerwichtigste: Bleibe ich auch ja nicht unterwegs liegen? In dieser Hinsicht läuft in und um Karlsruhe im Grunde ein großer, interessanter Feldversuch. Dadurch, dass der Karlsruher Car-Sharing-Anbieter Stadtmobil seit Jahren konsequent auf E-Mobilität setzt, stellt er der beachtlich großen Zahl seiner inzwischen 17 000 privaten Teilnehmer in der Stadt und dem weiten Umkreis in seiner regulären Flotte leicht zu handhabende E-Modelle in verschiedenen Größen zur Verfügung. Das Engagement der Car-Sharing-Gesellschaft, die in und um Karlsruhe das bundesweit dichteste Fahrzeugangebot pro Einwohner bereitstellt, hat mehrere positive Effekte. Zum praktischen Nutzen für jene, die auf Elektro-Autos umsteigen wollen oder sich damit gedanklich beschäftigen, kommt die Orientierungshilfe, einschließlich Handreichungen bei eventuellen Unsicherheiten. Außerdem, und das ist auf lange Sicht sicher der größte Gewinn, pustet ein E-Stadtmobil keine Abgase in die Luft und verursacht keinen Lärm. Das weckt – nicht nur bei Städtern – die Vision von einer Zukunft, in der Straßenverkehr keine Anwohner mehr quält. Ja, natürlich kommt auch der Strom für E-Autos nicht aus der Steckdose, sondern aus mehr oder weniger umweltschädlichen Quellen. Dennoch: Wer einmal in einer Tiefgarage, an einer Ampel oder am Straßenrand beobachtet hat, wie ein Elektroauto lautlos und ohne Gestank anrollt, wird kaum je wieder beeindruckt sein von einem Auto, das jemand protzig aufröhren lässt.