Mit der Stadtwerke EISZEIT verwandelt die KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH den Schlossplatz Karlsruhe ab dem 26. November wieder in eine einzigartige Winterlandschaft, die in dieser Saison bis in den Februar hinein bestehen bleibt. Die Kombination aus einer großen und abwechslungsreichen Eisfläche, einer atemberaubenden Illumination und einem hochwertigen gastronomischen Angebot verspricht rund zehn aufregende Wochen Winter- und Schlittschuhvergnügen. Auch in diesem Jahr versorgen die Stadtwerke Karlsruhe als Hauptsponsor den Wintertraum auf dem Schlossplatz mit Ökostrom.

Eisspaß auf 2.000 Quadratmetern

Vor der imposanten Kulisse des Karlsruher Schlosses lockt die Eisbahn mit dem romantischen Zoo-Rundweg unter Bäumen. Mit einer Gesamtfläche von über 2.000 Quadratmetern ist die Stadtwerke EISZEIT die größte Open Air-Eislaufbahn in ganz Süddeutschland. Auch in diesem Jahr stehen zwei separate Eisflächen auf dem Schlossvorplatz zum Eislaufen und Eisstockschießen zur Verfügung: Fortgeschrittene können sich auf der großen Eisfläche und dem einzigartigen Zoo-Rundweg austoben und Eis-Neulingen steht vormittags der Eisstockbereich als Übungsfläche zur Verfügung.

Zudem bieten die Eislauftrainer vom ERC Waldbronn und die Ice Freestyler Karlsruher zahlreiche Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an und alle Eislauffans haben die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung erste Schritte und tolle Tricks auf dem Eis zu lernen. Eisspaß ganz ohne Kufen bietet die Stadtwerke EISZEIT täglich ab 11 Uhr beim geselligen Eisstockschießen: Der Eisstockbereich lädt auf fünf Bahnen zum freundschaftlichen Wettkampf mit tollem Blick auf das festlich illuminierte Schloss ein.

Es lockt das Winterdorf

Direkt an der Eisbahn lockt ein gemütliches Winterdorf mit Holzhütten und Unterständen sowie einem kuschelig-warmen Restaurant, der EISZEIT-Stube. Angeboten werden leckere Grillspezialitäten, verschiedene Crêpes und Flammkuchen, winterlich duftende Glühweinvarianten und vielerlei süße Naschereien.

Die EISZEIT-Stube im Herzen des Winterdorfs lädt zum Ausruhen, gemütlichen Zusammensitzen und Feiern ein. Mit ihrem neuen großen Gastraum, speziellen Weihnachtsbuffets und Blick auf das Schloss eignet sich die EISZEIT-Stube bestens für Geburtstags- und Weihnachtsfeiern, Geschäftsessen und Firmenevents für bis zu 70 Personen in außergewöhnlicher Atmosphäre.

Chefreporter BeNNi auf der Eiszeit

Besondere Programmpunkte und Aktionen machen den Eisspaß auf dem Schlossplatz für alle Besucherinnen und Besucher zu einem außergewöhnlichen Erlebnis: Plüschig geht es am 6. Dezember zu, wenn BeNNi, der Chefreporter der BNN-Kinderseite, auf der Stadtwerke EISZEIT zu Gast ist. Das Maskottchen verteilt am Nikolaustag blaue Nikolausmützen an alle Gäste der Stadtwerke EISZEIT, um so ein tolles Wimmelbild aus der Vogelperspektive zu erzeugen – alle Trägerinnen und Träger der blauen Mützen erhalten zudem zwei Euro Rabatt auf den Eintrittspreis. Auch am 11. Dezember wird es blau auf der Stadtwerke EISZEIT: Beim KSC-Battle tauschen die Fußballprofis den Rasen gegen das Eis und treten im Eisstockschießen gegen ihre eigenen Fans an!

Partystimmung bei den „BEAT Nights“

Die beliebten und bewährten „EISZEIT Beat Nights“ verwandeln die Eisfläche nach Einbruch der Dunkelheit an sechs Donnerstagabenden in einen riesigen Dancefloor und DJs aus dem Krokokeller geben den Takt auf dem Eis an.

Wir zeigen schon das Programm, auf was sich die Besucher freuen können:



Donnerstag, 5.12.2019, „All 90’s“

Eurodance und Boybands, Techno und Hip-Hop: Die „All 90s“-Beat Night nimmt euch mit auf eine musikalische Reise in die 1990er Jahre und lässt das einzigartige Lebensgefühl dieses unbeschwerten Jahrzehnts wieder aufblühen! Mit den Hits von Ace of Base, Backstreet Boys bis zu Captain Jack und den Spice Girls bringen wir das Eis zum Schmelzen – Ice Ice Baby!



Donnerstag, 12.12.2019, „Date-Night“

Weihnachtszeit ist Kuschelzeit – auf der Eisfläche können Singles zu romantischen Klängen auf die Suche nach einem neuen Flirt gehen. Mit Herznummern werden Loveletters gesendet und empfangen. Auch wer seine bessere Hälfte schon gefunden hat, ist natürlich herzlich eingeladen, Hand in Hand auf Wolke 7 übers Eis zu schweben.



Donnerstag, 19.12.2019, „all inclusive““

Die Eisbahn ist offen für alle – immer! Die „All inclusive“-Beat Night feiert gleichberechtigte Teilhabe und Inklusion, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Das Miteinander steht bei der EISZEIT immer im Vordergrund, an diesem Abend wird Teilhabe aber besonders zelebriert.



Dienstag, 31.12.2019, 20 - 1 Uhr, EISZEIT Beat Night Silvesterspecial

Zum Jahreswechsel sorgen „die neue welle“ und Radio-DJ Thomas Brockmann für einen guten Rutsch ins neue Jahr auf der erstmals bis nach Mitternacht geöffneten Eisbahn. Das Winterdorf versorgt die Feiernden mit Leckereien, Getränken zum Anstoßen für jeden Geschmack und lädt zum gemeinsamen böllerfreien Feiern ein!



Donnerstag, 9.1.2020, „Pride on Ice“

EISZEIT Beat Nights unterm Regenbogen: Bei der ersten „Pride on Ice“ feiern wir Toleranz, Vielfalt und Gleichberechtigung zu fetzigen Beats im bunten Scheinwerferlicht! Queer oder nicht: All colours welcome!



Donnerstag, 16.1.2020, „Jukebox“

Hier gehen Wünsche in Erfüllung. Mit den Lieblingssongs aus allen Jahrzehnten lässt es sich am schönsten feiern. Der DJ erfüllt heute die Wünsche der Gäste.



Donnerstag, 30.1.2020, „Après Ski

Die Party-Piste ruft! Zu Après Ski Hits wird bei der letzten Beat Night auf dem Eis ordentlich abgegangen. Zum Hüttenzauber trägt nicht nur die Musik, sondern auch das Winterdorf rund um die Eisbahn mit passenden Schmankerln bei.





Eisstockturnier am 23. Januar

Beim 8. Karlsruher Eisstockturnier am 23. Januar können die Besucherinnen und Besucher nochmals alles geben: Sportvereine, Firmenmannschaften und Freundeskreise treten in Viererteams in mehreren Runden gegeneinander an und spielen um tolle Preise – und natürlich die Pokale für die drei besten Teams!

Abgetaut wird nach dem 2. Februar

Am ersten Februarwochenende geht die Eislaufsaison mit einem standesgemäßen Abschluss zu Ende: Bei der großen Abtauparty am 2. Februar zeigen die Ice Freestyler Karlsruhe ihre aktuelle Show und ein DJ des Krokokellers sorgt noch ein letztes Mal für Partystimmung auf dem Eis, bevor die EISZEIT bis zur nächsten Saison ihre Pforten schließt.

Alles zur EISZEIT unter www.stadtwerke-eiszeit.de