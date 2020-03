Stadtwerke und Volkswohnung starten in Karlsruhe Solarenergie-Projekt

Anzeige

Die Solarpanele liegen schon im Innenhof der Stadtwerke-Zentrale bereit. Voraussichtlich im April werden sie auf einem Hochhaus in der Weinbrennerstraße montiert. Es ist der Auftakt eines Gemeinschaftsprojekts, durch das in Karlsruhe innerhalb von drei Jahren über zehn Prozent mehr Solarstrom erzeugt werden soll als bisher.

Auf 100 Dächern wollen die beiden städtischen Gesellschaften Volkswohnung und Stadtwerke Photovoltaik-Anlagen installieren – mit der Option auf mehr. Profitieren sollen vor allem die Mieter.

Experten untersuchen Eignung der Dächer

Seit Wochen untersuchen Experten im Auftrag des gemeinsamen Tochterunternehmens Karlsruher Energieservice (KES) die in Frage kommenden Dächer. Sie klären, ob sich der Aufbau einer Solaranlage lohnt und ob es die Statik zulässt.

Relevant sind unter anderem die Verschattung, die Ausrichtung des Daches und der Neigungswinkel. Auch der Gebäudezustand fließt in die Bewertung mit ein. Nur wenn davon auszugehen ist, dass 20 Jahre lang nichts am Dach gemacht werden muss, lohnt sich die Investition. Ende März sollen die Ergebnisse vorliegen.

„Wir werden Anlagen mit einer Leistung bis jeweils 40 Kilowatt verbauen“, erklärt Stadtwerke-Sprecher Markus Schneider auf Nachfrage der BNN. Dafür sind pro Dach 130 Panele notwendig.

Mieter könnten Strom vom eigenen Dach nutzen

Wenn die Bedingungen stimmen, ließe sich durch die Photovoltaik-Anlage der Stromhunger des jeweiligen Hauses komplett stillen, erläutert Schneider. Geht es nach den Verantwortlichen, wird deshalb der auf dem Dach gewonnene Strom direkt darunter genutzt.

Mieter werden von der Karlsruher Energieservice ein Pauschalangebot bekommen, das unter den sonst in der Stadt angebotenen Preisen liegt, kündigt Schneider an. Scheint nicht genug Sonne, gleichen die Stadtwerke das Minus durch anderen Ökostrom aus.

„In der Sonnenenergie steckt für Karlsruhe noch viel Potenzial – über Wind- oder Wasserkraft lässt sich nicht mehr viel machen“, erklärt der Stadtwerke-Sprecher die gemeinsame Millionen-Investition.

Unternehmen investieren fünf Millionen Euro

Sind die Rahmenbedingungen geklärt, könnte es beim Ausbau recht schnell gehen. 35 bis 40 Anlagen wollen Volkswohnung und Stadtwerke noch in diesem Jahr auf den Dächern der ausgewählten Bestandsgebäude installieren.

Diese Zahl will man auch in den kommenden Jahren erreichen. Bis 2022 könnte nach Rechnung der beiden Unternehmen so eine Solarleistung von vier Megawatt entstehen.

Lohnt sich der Ausbau bei mehr als den angekündigten 100 Gebäuden, soll dann aber noch nicht Schluss sein. „Wir würden uns wünschen, dass es danach noch weiter geht“, so Stadtwerke-Sprecher Markus Schneider weiter. Aktuell sind im Stadtgebiet Anlagen mit einer Gesamtleistung von 32 Megawatt in Betrieb. Durch das 100-Dächer-Projekt soll diese Leistung binnen drei Jahren um vier Megawatt steigen. Rund fünf Millionen Euro soll der Solar-Zuwachs kosten, rechnen die beteiligten Unternehmen vor.

Gemeinsame Tochtergesellschaft übernimmt die Abwicklung

In den Fokus rückt für den Bau die KES, die Volkswohnung und Stadtwerke bereits 2003 gegründet hatten. Sie hat laut Satzung den Auftrag, Energie bereitzustellen, vor allem mit Blick auf die Belange der städtischen Wohnungsbaugesellschaft.

Bei dem Großprojekt hat die KES nun den Hut auf. Sie kümmert sich um die Handwerker für den Bau, den Betrieb, die Wartung und die Sicherheit. Für die Mieter wird sie Ansprechpartner als Energielieferant sein. „Die Stadtwerke treten lediglich als Dienstleister auf, zum Beispiel als Lieferant für den zusätzlich benötigten Ökostrom“, erklärt Schneider das Konstrukt.