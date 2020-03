Städtisches Klinikum nimmt drei Corona-Patienten aus dem Elsass auf

Anzeige

Das Städtische Klinikum nimmt am Sonntag drei Corona-Infizierte aus dem Elsass auf. Mit der Ankunft der Patienten wurden am Sonntag Vormittag im Klinikum gerechnet; wegen Transport-Engpässen verzögert sich ihre Ankunft aus Straßburg jedoch.

Nach Auskunft von Oberbürgermeister Frank Mentrup hat die Stadt die Aufnahme in Abstimmung mit der Landesregierung beschlossen, das Stuttgarter Sozialministerium habe die Aktion koordiniert. „Wir haben im Moment noch die freien Plätze“, sagte Mentrup den BNN. In drei bis vier Wochen, werde man die Kapazitäten jedoch selbst dringend brauchen. Gegenwärtig sehe man in der Aufnahme der elsässischen Patienten nicht das Problem, dass einheimische Patienten deshalb nicht angemessen versorgt werden könnten. Über Alter und Zustand der Patienten ist noch nichts bekannt.

Kretschmann hat Hilfe zugesichert

Am Samstag habe das Rathaus beschlossen, die drei intensivpflichtigen Personen aus dem Elsass zu übernehmen. Sie müssen künstlich beatmet werden. Zuvor hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Krankenhäusern im Elsass, die an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt sind, Hilfe zugesagt. Auch die Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Mannheim und Ulm wollen französische Corona-Patienten aus dem Elsass aufnehmen.

