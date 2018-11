Stark verraucht: Haus an der Karlsruher Kriegsstraße evakuiert

Anzeige

Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist ein Haus in der Karlsruher Weststadt, direkt an der Kriegsstraße, am Freitagmorgen stark verraucht worden. Das komplette Gebäude musste evakuiert werden, teilte die Polizei der Fächerstadt mit.

Verletzt worden sei jedoch niemand. Wegen der niedrigen Temperaturen wurden die Bewohner nach Angaben eines Polizeisprechers in einem Bus des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) untergebracht. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, unter anderem mit einem Löschzug.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

