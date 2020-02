Start-up LightnTec aus Karlsruhe: „Wir tapezieren Licht“

Anzeige

Düster ist es im Gang in der Technologiefabrik Karlsruhe, dieser Heimat vieler Start-ups. Dann öffnet Florian Kall die Tür zu einem Besprechungsraum. Und es werde Licht! An den Wänden, an der Decke – überall leuchtet es, bewegen sich Motive. „Wir tapezieren Licht“, sagt Kall, Gründer und Mehrheitsgesellschafter der LightnTec GmbH.

Das mit dem Tapezieren ist so falsch nicht. Die Lichtfolien in Kalls Besucherraum sind mit Klettverschlüssen fixiert. Sie sind sehr dünn, ultraleicht, biegsam, zuschneidbar, eignen sich nach Kalls Worten für Innen und Außen. An Wänden, an Decken, gerollt auf Säulen fixiert – die Anwendungen sind vielseitig.

Kombiniert mit Sensoren können Motive und Lichtszenarien automatisch gesteuert werden. Strömen beispielsweise viele Menschen in eine Flughafenhalle, dann wird dies erkannt und den Besuchern auf der Lichtfolie der schnellste Weg angezeigt.

Von LightnTec patentierte Technologie im Einsatz

„So eine hauchdünne Lichttapete gibt es nur von uns“, spricht der 52-jährige Kall die patentierte Technologie an. Deshalb sei ihm auch vor Wettbewerbern nicht bange. „Der Markt ist riesig“, betont der Unternehmer. „Es gibt auf der einen Seite den Times Square in New York und auf der anderen Seite Wohnhäuser mit An-aus-Dimmer-Licht.“

Doch bislang hingen die LightnTec-Folien nur am Würfel des Karlsruher ZKM, dienen als dekoratives Deckenmodul in Küchenstudios und werden testweise in einem Hornbach-Baumarkt an Handwerker verkauft.

Mit der Ettlin Aktiengesellschaft kooperiert man laut Kall für deren 3D-Gewebe – die Hightech-Textilien kämen von den Ettlingern, die Lichttechnik auch von LightnTec. Demnächst werden mit den Lichttapeten, so Kall weiter, Rolltreppen in Indien verkleidet. Doch noch ist die 2016 gegründete LightnTec mit 15 Mitarbeitern recht klein, die Fertigung in Malsch überschaubar.

Gründerfonds engagieren sich

Aber es sind potente Investoren an Bord: Der Kaufmann Kall hatte Anteile am elterlichen Betrieb verkauft und Kapital in das Start-up eingebracht. Anteile halten auch der Born2Grow-Seedfonds – dahinter steht indirekt unter anderem Dieter Schwarz (Lidl) – und der Hightech Gründerfonds (HTGF/Bonn).

Jahrzehntelange Branchenerfahrung bringen Lutz Nehrhoff von Holderberg und Stephan Wittekind mit, die Geschäftsführende Gesellschafter von LightnTec sind. Das I-Tüpfelchen: Aus dem EU-Programm „Horizon“ wird die Technologie über zwei Jahre mit einem siebenstelligen Betrag gefördert. Kall sagt daher stolz: „Wir gehören zur europäischen Champions League.“

Vor allem aber bahne sich eine sehr bedeutende Kooperation an, zu der er aber erst in Kürze etwas sagen könne. „Das bringt eine ordentliche Grundauslastung“, betont Kall und spricht in diesem Zusammenhang den Effekt auf die Fixkosten seines Unternehmens an. Zum Umsatz schweigt sich der Gründer aus. 2019 sei er sechsstellig gewesen; in diesem Jahr werde man Erlöse in siebenstelliger Höhe haben, ist alles, was man von Kall dazu erfährt.

Derzeit werde kräftig investiert, noch kein Gewinn erzielt. „Ab 2022 sollten wir die Break-even-Phase haben“, geht er auf diesen Aspekt kurz ein. Keine Kopfschmerzen bereite ihm aktuell die Kapitalkraft des Start-ups.

Nur: Besteht nicht die Gefahr, dass sich ein junges Unternehmen bei dem breiten Anwendungsspektrum verzettelt? Das dürfe man sicher nicht, nimmt Kall dazu Stellung. LightnTec konzentriere sich derzeit auf Endkunden und aufs Transportsegment – also auf Lichttapeten in Bahnhöfen oder auf Flughäfen.

Von der Technologie zeigt sich Kall restlos überzeugt: Die dünnen Kunststofffolien werden mit Leiterbahnen beschichtet und mit LEDs bestückt. Die so entstandene Lichttapete ist wie ein flexibler Monitor, der mit Bildern, Texten oder Videos bespielt werden kann. Durch die Computersteuerung sind nach Kalls Worten „unvorstellbar viele“ Lichtsteuerungen und Lichtstimmungen in Echtzeit möglich. „Die LED ist erwachsen geworden. Sie ist technisch ausgereift, günstig, lange haltbar, verbraucht kaum Strom.“

Lichtdecken und -wände sind ein interessanter Markt

Lichtdecken und -wände sind generell ein interessanter Markt. Seit 1987 arbeitet beispielsweise die Rentex GmbH (Eggenstein-Leopoldshafen) für Archikten, Planer und Bauherren. Ihre Produkte sind in Museen, im Handel, bei Banken, in Kongresszentren und bei Automobilherstellern zu sehen.

LightnTec-Chef Kall ist von Haus aus Bankkaufmann, er hat nach der Lehre Wirtschaftswissenschaften in Paris studiert. Danach stieg er beim seinerzeit elterlichen Betrieb, der Firma Borsi in Schutterwald mit ihren Lichtwerbesystemen, ein. Über ein Partnerunternehmen erfuhr Kall, wie Folie Strom leiten kann – da ging ihm ein Licht auf.