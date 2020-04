Statt in die Urlaubsreise wird in Karlsruhe in das eigene Zuhause investiert

Baumärkte und Gartencenter profitieren zu Corona-Zeiten von der Rückbesinnung auf die eigenen vier Wände. Die unfreiwillige Entschleunigung nutzen viele Menschen, um ihr Heim wieder auf Vordermann zu bringen. Der Blick in Einkaufswägen und offene Kofferräume offenbart eine Vielzahl von heimischen Projekten.

Der Tieflade-Einkaufswagen von Hubert Hönig ist prall gefüllt: Drei Dutzend längs geriffelter Gartendielen aus Douglasienholz hat der Mittsechziger aufgeladen, zuzüglich massiver Kanthölzer und Terrassenschrauben in Edelstahlausführung mit Senkkopf. Solange der Urlaub von Amts wegen verschoben werden muss und das Wohnmobil unter dem Carport ruht, investiert der Rentner eben in den Erhalt seiner immobilen Besitztümer.

Das hölzerne Entspannungsdeck im Garten würde zwar auch noch diese Sommersaison überstehen. Die Corona-bedingte Entschleunigung sei aber ein guter Anlass, Stichsäge und Akkuschrauber hervorzuholen und den Freisitz aufzuhübschen, findet der Bauhaus-Kunde. Zeit hat er genug, und wenn er hinter seiner Doppelhaushälfte tätig ist, sind mangels Publikums Mindestabstände kein Thema.

Wie Hubert Hönig machen das derzeit einige: Ein Blick in Einkaufswagen und offene Kofferräume auf dem Bauhaus-Parkplatz in der Neureuter Straße sowie vor Hornbach in Hagsfeld offenbart eine Vielzahl von Projekten in den heimischen vier Wänden und den sie umgebenden Gärten. Da wird „Fassadenweiß“ in erheblichen Mengen gebunkert, da werden Nut- und Federbretter auf Dachträgern fixiert und neue Verbundsteinplatten für die Garagenzufahrt in Zweiachs-Anhänger gewuchtet.

Erhöhte Nachfrage in Baumarkt und Gartencenter

Ja, bestätigt ein Sprecher der Baumarktkette Bauhaus, man stelle derzeit eine erhöhte Nachfrage nach hochwertigen Produkten fest. Doch im Frühjahr sei das häufig so. Als Corona-Nutznießer will man offenbar nicht gern dastehen.

