Mobeljäger Stephan Becker betreibt in der Karlsruher Südstadt einen Vintage-Laden

Stephan Becker führt in der Karlsruher Südstadt seit Anfang des Jahres einen Vintage-Laden. Das Konzept kennt Becker von einem Trip durch Nordamerika. Aber was fasziniert eigentlich so sehr am Vintage-Trend? Ein Besuch bei „The Hunter“.

Ein Besuch im Möbellager des Vintage-Ladens „The Hunter“ an der Winterstraße in der Karlsruher Südstadt ist wie eine Reise in eine andere Zeit. Designerlampen in knalligen Farben aus den 1950er Jahren hängen von der Decke. Stühle, Tische, Sideboards und Sekretäre im futuristischen Stil der Pop-Ära türmen sich übereinander. Ein Sessel aus den Swinging Sixties mit abgewetztem Polster wartet geduldig in einer Ecke auf seine Wiederauferstehung.

Zwischen diesen Kleinodien aus Teak und Kirschholz steht Stephan Becker wie in seiner ganz privaten Schatzkammer. Der 34-Jährige aus Karlsruhe hat sie alle zusammengetragen. „Ich habe schon als Kind gerne im Sperrmüll gestöbert. Heute finde ich die meisten Sachen in Nachlässen und Wohnungsauflösungen. Oft kommen die Leute auch persönlich vorbei und bieten etwas zum Verkauf an“, berichtet er.

Schafft es eines der guten Stücke in das Lager, wird es fachmännisch aufpoliert und gegebenenfalls restauriert. „Kleine Beschädigungen repariere ich vor Ort. Größere Vorhaben, wie das Aufziehen neuer Polster, übernimmt generell der Fachmann“, erklärt der Möbeljäger.

Über Umwege in den Vintage-Handel

Den Laden in der Winterstraße hat Becker erst am Anfang des Jahres übernommen. Mit alten Möbeln und anderen antiken Dingen handelt er bereits seit zwei Jahren – vor allem im Internet und auf Flohmärkten. Als die Vorbesitzer von „The Hunter“ sich beruflich umorientieren wollten, packte er die Gelegenheit beim Schopfe und erfüllte sich seinen Traum vom eigenen Geschäft.

Zu dem doch recht ausgefallenen Beruf des Antiquitätenhändlers kam der gelernte Einzelhandelskaufmann über Umwege. Nach Stationen bei einer Handelskette für Unterhaltungselektronik und einem Drogerie-Riesen arbeitete Becker in einer Einrichtung für minderjährige Flüchtlinge. Dann zog es ihn gemeinsam mit seiner Freundin in die USA.

Das junge Paar lebte ein Jahr in einem Bus und erkundete das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“. „In Seattle bin ich erstmals auf das Konzept des Vintage-Ladens gestoßen. Solche Geschäfte gibt es dort an jeder Ecke“, erinnert sich Becker an die Stadt im äußersten Nordwesten der USA, die ihn seit seinem Besuch nicht mehr loslässt.

Vintage-Trend entstand aus der Not heraus

Läden, die Altes und Gebrauchtes wieder an den Mann bringen, wurden hier in den 1990er Jahren aus der Not heraus geboren. Die jungen Menschen konnten sich damals einfach keine neuen Möbel, aber auch Bekleidung und andere Dinge des täglichen Bedarfs leisten. Im Windschatten der Grunge-Bewegung, die in Seattle ihren Anfang nahm, war Second-Hand angesagt. „Als ich ,The Hunter‘ übernommen habe, war mir klar, dass ich genau das will. Etwas Vergleichbares gibt es vielleicht in Berlin und Hamburg, aber in der Region noch nicht“, erklärt Becker.

So stehen bei „The Hunter“ nicht nur Möbel, sondern auch Bekleidung zum Verkauf. In einer Ecke hängen alte Jeans-, Leder- und Windjacken aus den 1980er Jahren – teils in schwindelerregenden Farbkombinationen – zum Verkauf, die heute wieder absolut angesagt sind. Auf mehreren Tischen werden alte Schallplatten angeboten. „Ohne anzugeben, kann ich sagen, dass wir wahrscheinlich das größte Sortiment an alten Hip-Hop-Platten in ganz Süddeutschland haben“, kommentiert der Ladenbetreiber stolz seine Sammlung.

Gegen die Wegwerfkultur

Neben Rap-Musik finden sich darin auch andere Klassiker, zum Beispiel eine Erstpressung der Rolling Stones. Derzeit ist in einem Teil des Geschäftes ein komplette Basketball-Kollektion mit hunderten Trikots aus den 1990er Jahren und einer überlebensgroßen Statue von Dirk Nowitzki ausgestellt. „Man könnte derzeit fast den Eindruck gewinnen, dass ich ein Sportgeschäft betreibe“, grinst der junge Mann durch seinen Vollbart beim Anblick der NBA-Devotionalien.

Es handle sich um eine große private Sammlung, die er kürzlich aufgekauft habe, weil so eine Chance so schnell nicht wiederkomme. Alten Dingen die Chance auf ein zweites Leben zu geben, das sei sein Antrieb. Sich dabei nur auf Möbel zu beschränken, mache keinen Sinn, so Becker.

„Ich störe mich an der Wegwerfkultur unser heutigen Zeit und der meiner Meinung nach falschen Fixierung unser Gesellschaft auf den Konsum der immer gleichen, seelenlosen Produkte, in den immer gleichen Geschäften. Das langweilt mich. Das hat keine Zukunft“, erklärt er und fügt hinzu: „Ich will für einen nachhaltigen, individuellen Ansatz stehen.“ Wenn er anderen dabei eine Freude mache, habe er sein Glück gefunden.