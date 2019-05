Steuerfahndung beim Karlsruher Pharmahersteller Schwabe

Die Dr. Willmar Schwabe GmbH und Co. KG ist nach eigenen Angaben ein Weltmarktführer in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln, den sogenannten Phytopharmaka. Die Dr. Willmar Schwabe GmbH und Co. KG ist zudem das Ursprungsunternehmen der Schwabe-Gruppe, „die heute im Bereich pflanzlicher Arzneimittel und Präparate eine weltweit einzigartige Stellung einnimmt“, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Bei der Schwabe-Gruppe sind weltweit rund 3 600 Mitarbeiter beschäftigt. Der Gruppen-Umsatz wird mit rund 900 Millionen Euro angegeben.